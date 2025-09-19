viernes 19 de septiembre de 2025

19 de septiembre de 2025 - 08:11
El truco simple para cambiar la letra y el color en WhatsApp rápidamente

La posibilidad de cambiar el color de las burbujas de conversación se presenta como una de las herramientas más relevantes para personalizar tu WhatsApp.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Personaliza tus chats: trucos para modificar letra y color en WhatsApp rápidamente.

Personaliza tus chats: trucos para modificar letra y color en WhatsApp rápidamente.

 

WhatsApp se consolidó como un recurso esencial para la comunicación a nivel mundial, permitiendo que miles de millones de personas conectarse cada día. Más allá de sus funciones clásicas de mensajería instantánea, la aplicación de Meta brinda múltiples opciones de personalización para quienes desean darle un estilo propio a sus chats.

Hoy en día, hay diversos métodos que permiten alterar la apariencia de los textos y cambiar el color de los mensajes, sumando flexibilidad y creatividad a la interacción dentro de la plataforma.

WhatsApp pone a disposición varios métodos para adaptar el formato visual de los mensajes.

Trucos de WhatsApp para personalizar letras y colores en los mensajes

WhatsApp ofrece distintas herramientas para modificar la apariencia de los mensajes, permitiendo cambiar el estilo del texto de manera sencilla. Entre las opciones más usadas están la cursiva, la negrita, el tachado y el monoespaciado, que se aplican agregando determinados símbolos antes y después de la palabra o frase deseada.

Por ejemplo, colocar un guion bajo al inicio y al final de un texto lo transforma en cursiva, mientras que los asteriscos generan negrita. Además, se pueden crear listas numeradas o con viñetas, insertar citas o bloques de código alineado, usando combinaciones específicas de caracteres al principio de cada línea o palabra.

  • Para crear una lista con viñetas, basta con anteponer un asterisco o un guion seguido de un espacio a cada elemento.
  • Si prefieres elaborar una lista numerada, coloca el número correspondiente seguido de un punto y un espacio al inicio de cada línea.
  • Para incorporar una cita en el mensaje, utiliza un corchete angular seguido de un espacio antes del texto.
  • Y si quieres que un fragmento aparezca como código alineado, rodea el contenido con acentos graves al principio y al final.
  • Otra forma de darle un toque personal a las conversaciones es modificando el color de las burbujas de los mensajes.
  • Accediendo al menú de “Ajustes” y luego a la sección de “Chats”, el apartado “Tema predeterminado del chat” brinda la opción “Color del chat”, donde el usuario escoge el tono de su preferencia.
WhatsApp ofrece varias posibilidades de personalización para aquellos usuarios que buscan darle un toque único a sus conversaciones.

Cabe destacar que la modificación del color únicamente será perceptible para quien la realiza y no impactará en las conversaciones de otros usuarios. Asimismo, si se evalúa el uso de aplicaciones externas para ampliar la paleta de colores, conviene actuar con cautela debido a la posible exposición de información privada.

Se recomienda, en ese sentido, utilizar siempre las herramientas oficiales de Meta, ya que representan la manera más confiable de personalizar los chats sin comprometer la seguridad de los datos personales.

Si deseas formatear una lista numerada, escribe el número seguido de un punto y un espacio antes de cada línea.

Cómo podés crear stickers personalizados en WhatsApp

Elaborar stickers personalizados en WhatsApp es un procedimiento sencillo y entretenido que permite comunicar emociones de forma original. Para iniciar, abre cualquier conversación y toca el icono de emoji en la barra de mensajes. Luego, cambia a la sección de stickers y presiona el símbolo “+” para explorar las opciones de creación.

La plataforma permite incorporar imágenes propias desde la galería o diseñar ilustraciones directamente dentro de la app. Tras seleccionar la imagen o dibujo, se pueden agregar textos, recortes o adornos según el gusto del usuario. Una vez terminado, guarda el sticker y úsalo en tus chats para darle un toque personalizado a tus mensajes.

Una simple notificación en WhatsApp puede convertirse en un secuestro digital.

Cómo puedes aprovechar al máximo WhatsApp en tu celular

Para aprovechar al máximo WhatsApp en teléfonos móviles, conviene explorar todas sus herramientas de personalización y seguridad. Es posible crear grupos para mantener comunicación con familiares o equipos laborales, usar listas de difusión para enviar mensajes a varios contactos a la vez y activar respuestas automáticas si se emplea WhatsApp Business.

También es recomendable sacar provecho de las opciones de privacidad, como bloquear usuarios o restringir quién puede ver tu última conexión. Hacer copias de seguridad ayuda a proteger conversaciones importantes, mientras que experimentar con funciones nuevas, como stickers personalizados o el envío de archivos multimedia, permite disfrutar de una experiencia más completa, eficiente y ajustada a tus necesidades dentro de la aplicación.

