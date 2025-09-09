martes 09 de septiembre de 2025

9 de septiembre de 2025 - 09:58
Cómo eliminar un contacto de WhatsApp

Aprendé a sacar contactos de WhatsApp de forma sencilla y rápida, sin necesidad de borrar el número desde la agenda del teléfono.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
WhatsApp permite gestionar los contactos directamente desde la aplicación, lo que facilita mantener tu lista actualizada. Te vamos a mostrar cómo eliminar un contacto de WhatsApp para que deje de aparecer en tu lista de contactos. Por lo general, estos números se almacenan en la agenda de tu teléfono, y puedes borrarlos desde allí, pero en esta guía te explicaremos cómo hacerlo directamente desde la aplicación de WhatsApp.

El procedimiento es prácticamente idéntico en Android y en iOS. Lo que cambia son algunos nombres de botones y la ubicación de ciertas opciones dentro de la interfaz, pero los pasos generales a seguir son los mismos. Por ese motivo, te enseñaremos el proceso paso a paso usando la versión de Android, aunque los pasos son aplicables también en iOS.

Borra un contacto de WhatsApp en Android

El paso a paso para eliminar un contacto.

Lo primero que debes hacer es abrir la aplicación de WhatsApp en tu dispositivo. Una vez dentro, toca el icono para iniciar un nuevo chat, que se encuentra en verde en la esquina inferior derecha.

Se abrirá tu lista de contactos y allí tendrás que seleccionar el contacto que deseas eliminar. Arriba verás el icono de la lupa, que sirve para abrir el buscador y localizar el contacto más rápidamente.

Al seleccionar el contacto, ingresarás a un chat con esa persona: si nunca habías conversado, se abrirá uno nuevo; si ya existía un historial, accederás al chat previo. Dentro de la conversación, toca el nombre del contacto que aparece en la barra superior para continuar con el proceso.

Esto te llevará a la ficha de la conversación con ese contacto. Allí, toca el botón de tres puntos en la esquina superior derecha para desplegar el menú de opciones y selecciona Editar, aunque también tienes la alternativa de elegir Ver en la libreta de contactos.

