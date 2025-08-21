jueves 21 de agosto de 2025

21 de agosto de 2025 - 11:52
Tecno.

WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares: de cuáles se trata y desde cuándo

A partir del 1 de septiembre de 2025 , WhatsApp dejará de ser compatible con varios modelos de Samsung, Apple, Motorola, LG, Huawei, Sony y HTC.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Esto no es nuevo, como ocurre cada año llegarán las nuevas actualizaciones, el 1 de septiembre de 2025, donde miles de dispositivos en todo el mundo ya no podrán ejecutar la última versión de la aplicación de mensajería más usada del planeta. Esto incluye equipos de Samsung, Apple, Motorola, LG, Huawei, Sony y HTC, muchos de ellos con varios años en el mercado y que ya no cumplen con los requisitos mínimos de actualización.

¿Qué significa quedarse sin WhatsApp?

Los celulares que no sean compatibles no perderán la app de inmediato. Los usuarios podrán seguir enviando mensajes, fotos o audios, pero con una limitación importante:

  • No recibirán nuevas funciones.
  • Estarán más expuestos a fallas de seguridad.
  • Con el tiempo, podrían dejar de abrir la aplicación.
  • En resumen: funcionará, pero cada vez con más riesgos y menos beneficios.
Lista de celulares que se quedan sin WhatsApp en septiembre

Estos son los modelos confirmados que dejarán de recibir soporte:

  • Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend.
  • Apple (iPhone): iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE (1ª generación).
  • Motorola: Moto G (1ª gen.), Droid Razr HD y Moto E (1ª gen.).
  • LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y L90.
  • Huawei: Ascend D2.
  • Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V.
  • HTC: One X, One X+ y los Desire 500 y Desire 601.

En la mayoría de los casos, son equipos lanzados hace más de 10 años que ya no tienen soporte oficial.

¿Qué opciones tienen los usuarios afectados?

Si tu celular está en esta lista, podrás seguir usando WhatsApp en su versión actual, pero no recibirás mejoras. Con el tiempo, la app podría dejar de funcionar.

La única solución definitiva es cambiar de dispositivo por uno compatible con Android 5.0 en adelante o iOS 12 o superior. Esto no solo garantiza acceso a todas las funciones, sino también mayor seguridad y mejor rendimiento.

