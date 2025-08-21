WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares: de cuáles se trata y desde cuándo WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares: de cuáles se trata y desde cuándo WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares: de cuáles se trata y desde cuándo

WhatsApp actualiza su aplicación todos los meses para mejorar funciones, corregir errores y reforzar la seguridad. Pero esos avances también tienen un costo: los teléfonos más antiguos ya no cumplen con los requisitos mínimos de sistema operativo y quedan fuera de la lista de compatibilidad.

Esto no es nuevo, como ocurre cada año llegarán las nuevas actualizaciones, el 1 de septiembre de 2025, donde miles de dispositivos en todo el mundo ya no podrán ejecutar la última versión de la aplicación de mensajería más usada del planeta. Esto incluye equipos de Samsung, Apple, Motorola, LG, Huawei, Sony y HTC, muchos de ellos con varios años en el mercado y que ya no cumplen con los requisitos mínimos de actualización.

WhatsApp WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares: de cuáles se trata y desde cuándo ¿Qué significa quedarse sin WhatsApp? Los celulares que no sean compatibles no perderán la app de inmediato. Los usuarios podrán seguir enviando mensajes, fotos o audios, pero con una limitación importante:

No recibirán nuevas funciones.

Estarán más expuestos a fallas de seguridad.

Con el tiempo, podrían dejar de abrir la aplicación.

En resumen: funcionará, pero cada vez con más riesgos y menos beneficios.

WhatsApp WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares: de cuáles se trata y desde cuándo Lista de celulares que se quedan sin WhatsApp en septiembre Estos son los modelos confirmados que dejarán de recibir soporte: Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend.

Apple (iPhone): iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE (1ª generación).

Motorola: Moto G (1ª gen.), Droid Razr HD y Moto E (1ª gen.).

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y L90.

Huawei: Ascend D2.

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V.

HTC: One X, One X+ y los Desire 500 y Desire 601. En la mayoría de los casos, son equipos lanzados hace más de 10 años que ya no tienen soporte oficial. ¿Qué opciones tienen los usuarios afectados? Si tu celular está en esta lista, podrás seguir usando WhatsApp en su versión actual, pero no recibirás mejoras. Con el tiempo, la app podría dejar de funcionar. La única solución definitiva es cambiar de dispositivo por uno compatible con Android 5.0 en adelante o iOS 12 o superior. Esto no solo garantiza acceso a todas las funciones, sino también mayor seguridad y mejor rendimiento.

