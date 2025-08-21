Preocupan las deformaciones en el cuerpo por el uso del celular

El uso de teléfonos celulares y tablets aumenta las lesiones cervicales y en niños puede derivar en alteraciones en la columna y dolencias como las hernias

“ Los malos hábitos se transforman en vicios posturales que a la larga generan un sentido de pertenencia ” comentaba el licenciado en kinesiología Atilio Cachizumba (MP 2074) al hablar del uso excesivo del celular y las consecuencias en el cuerpo.

¡Imperdible! Los precios de las entradas para Los Kjarkas en Jujuy y cómo acceder al descuento

No podemos vivir sin ellos. Pero la dependencia al celular y tablets nos está pasando factura a nivel físico, concretamente a nuestro cuello y nuestra espalda. En los diferentes consultorios de fisioterapia han aumentado hasta un 40% los tratamientos por lesiones y molestias en la zona del cuello. Pero los especialistas advierten de que la peor parte se la pueden llevar niños y adolescentes, si se tiene en cuenta que la columna vertebral a esas edades está aún formándose . Hernias, deformación en la columna y dedos son algunos de los problemas que a nivel físico puede acarrear el uso, o más bien el abuso, del móvil a edades tempranas.

El uso prolongado y excesivo de dispositivos móviles ha desencadenado un conjunto de problemas físicos y mentales que afectan a millones de personas en el mundo. Desde dolores musculares hasta trastornos del sueño, el costo de esta hiperconectividad es mucho más alto de lo que aparenta.

Una de las preocupaciones, es la deformación del cuerpo, específicamente en zonas como la espalda y las manos , debido a las posturas en las que los usuarios toman y usan el teléfono durante largas horas

El uso de teléfonos celulares y tablets aumenta las lesiones cervicales y en niños puede derivar en alteraciones en la columna y dolencias como las hernias

“La posición de la cabeza con el uso repetitivo del celular genera un desbalance musculo- esquelético. Las personas van adoptando esa postura la cual esa mala postura es cómoda. Puedo estas horas con mala postura, por lo que se vuelve parte de nosotros” explicaba el licenciado en kinesiología.

image El uso excesivo del celular puede causar deformaciones físicas en la espalda, manos y muñecas. (Imagen Ilustrativa)

Cuáles son las lesiones comunes del uso prolongado de celulares

Los pulgares, usados para enviar mensajes o hacer scroll en las pantallas táctiles, son una de las primeras víctimas del abuso del celular.

Según el especialista, “el uso constante del móvil genera posturas inadecuadas y movimientos repetidos de los pulgares, causando sobrecargas en los tejidos”, esto trae consecuencia.

Estos movimientos repetitivos pueden causar patologías dolorosas e incluso en la inmovilidad del dedo. Esto puede derivar en el llamado “síndrome del pulgar que escribe”, caracterizado por inflamación en los tendones, dolor en la base del dedo y, en casos graves, la necesidad de intervenciones médicas como inyecciones de cortisona o cirugía.

La tendinitis de Quervain y el dedo en resorte son otras patologías relacionadas con el uso excesivo del pulgar, agravadas por la falta de descanso y movimientos repetitivos.

Otro dedo afectado es el meñique, que muchas veces se utiliza como soporte para sostener el teléfono. Cuanto más grande y pesado sea el dispositivo, mayor es el riesgo de deformaciones en esta extremidad.

Por su parte, el síndrome del túnel carpiano, una condición donde el nervio mediano de la muñeca queda comprimido, es otro problema común en quienes utilizan excesivamente celulares y teclados. Esta dolencia genera hormigueo, adormecimiento de los dedos y molestias persistentes.

image El texteo excesivo mediante dispositivos móviles como el teléfono celular es algo cada vez más común, que puede convertirse en un importante problema de salud, al ocasionar la deformación de los dedos.

La postura inclinada al mirar

La postura inclinada que adoptamos al mirar el celular también tiene consecuencias en el cuello y la espalda. Este fenómeno, conocido como “text neck”, provoca una sobrecarga en los músculos del cuello y los trapecios. “Esta postura prolongada puede llevar a la cifosis estructural, una curvatura anormal de la columna que en adolescentes ya es visible como una “chepa” en la parte superior de la espalda” comentaba el licenciado, apuntando a que recibe chicos y chicas de 14 y 15 años con señales de este uso excesivo de celulares.

Los hombros tampoco están exentos de las consecuencias. Al chatear en la cama, boca abajo o apoyando los codos, se pueden desarrollar tendinitis en esta zona. Además, la falta de actividad física debilita la musculatura que estabiliza la columna vertebral, causando dolores y pérdida de control motor.

image

Cómo prevenir este tipo de problemas de salud al usar el celular

Aunque los efectos del uso excesivo del celular son preocupantes, existen formas de mitigar el daño.