¿Por qué armamos el arbol de Navidad el 8 de diciembre en Argentina?

La llegada del 8 de diciembre marca algo especial en los diferentes hogares católicos, mientras en las parroquias se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María , en las casas se despliegan cajas, luces, guirnaldas y adornos para armar el árbol de navidad . Es un momento especial, una costumbre tan instalada que ya pocos se preguntan por qué es ese día y no otro.

La respuesta combina tradición religiosa, historia cultural y practicidad social : el 8 de diciembre es feriado nacional, está íntimamente ligado al calendario católico y, con el tiempo, se transformó en el “pistoletazo de largada” de las fiestas en buena parte del país.

En el calendario católico, el 8 de diciembre es la Solemnidad de la Inmaculada Concepción , dogma que afirma que María fue concebida sin pecado original. Es una de las fiestas marianas más importantes de la Iglesia y, en países de tradición católica como Argentina, se considera además el comienzo formal del ciclo navideño .

El árbol se arma ese día, justamente, porque la fiesta de la Inmaculada quedó asociada a la idea de “preparar la casa” y el corazón para la Navidad. Diversos medios y organismos oficiales recuerdan cada año que, en Argentina, la tradición indica armar el arbolito el 8 de diciembre, uniendo el símbolo mariano con el inicio del tiempo de Adviento, el período de preparación para celebrar el nacimiento de Jesús.

De ritual pagano a símbolo cristiano

Aunque hoy lo vinculamos casi automáticamente con la Navidad, el árbol decorado no nació como un símbolo cristiano. Sus raíces se remontan a pueblos nórdicos y celtas que, en pleno invierno, decoraban árboles —sobre todo robles— con frutas, velas y cintas para celebrar el solsticio y pedir por el retorno del sol y la fertilidad de la tierra.

Con el tiempo, el cristianismo tomó ese símbolo y lo resignificó. Crónicas medievales cuentan que misioneros como San Bonifacio reemplazaron árboles paganos por abetos, y que más tarde, en el siglo XVI, figuras como Martín Lutero impulsaron el árbol de Navidad tal como lo conocemos hoy, ya no como un culto a la naturaleza sino como un signo de la vida que no se apaga y de la luz de Cristo en el invierno espiritual.

En la lectura católica, la forma triangular del árbol se asocia además a la Santísima Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo), mientras que las luces y estrellas remiten a la guía y la esperanza.

Arbolito de navidad La principal clave para armar el arbolito de Navidad consiste en hacerlo de abajo hacia arriba; es elemental tener un estilo pensado de antemano para evitar una decoración sobrecargada

¿Por qué justo el 8 de diciembre en Argentina?

En muchos países el árbol se arma en distintas fechas, algunos lo hacen al inicio del Adviento, otros el 1° de diciembre, y otros recién cerca del 24. En Argentina, sin embargo, se consolidó el 8 de diciembre como punto de referencia casi unánime.

Hay tres razones centrales:

Coincide con la Inmaculada Concepción , una fiesta muy arraigada en la cultura popular.

Es un feriado nacional inamovible , lo que facilita que la familia se reúna y participe del armado.

Con el correr del siglo XX, medios, comercios y parroquias fueron reforzando la idea de que ese era el “día del arbolito”, hasta convertirlo en una tradición compartida, más allá del grado de práctica religiosa de cada hogar.

Qué representa hoy el arbolito

Más allá de su origen y de cómo cada familia viva la fe, el árbol de Navidad se transformó en un ícono compartido:

simboliza vida , porque sigue verde aun en tiempos difíciles;

simboliza luz , por las guirnaldas que rompen la oscuridad;

simboliza encuentro , porque reúne alrededor suyo a distintas generaciones;

simboliza esperanza, en un fin de año donde se hace balance y se vuelve a empezar.

Por eso, cuando alguien pregunta “¿por qué se arma el arbolito justo hoy?”, la respuesta no es solo religiosa. Es también social y cultural: porque ese día nos recuerda una historia de fe, pero sobre todo nos regala un momento para frenar, reunirnos y volver a encender juntos, aunque sea por un rato, la ilusión de la Navidad.