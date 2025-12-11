Este domingo 14 de diciembre se realiza la 6ta edición de Navidad Perruna , un evento que busca concientizar sobre los efectos de la pirotecnia sonora en los animales para poder evitar esta modalidad de celebración en las fiestas.

Claudia Olivera es integrante de la Fundación Campeón Animales Sanos, quien, junto a la Asociación Amigos del Animal, organizan el evento. “Este año vamos a dar golosinas a todos los que puedan asistir con sus atuendos navideños” .

La convocatoria es para el Parque Arias desde las 17 horas . “Necesitamos seguir concientizando del no a la pirotecnia”, y si bien admitió que existe la ley pirotecnia cero, “siempre está la gente que no toma conciencia de lo mucho que afecta, no solo a los animales, sino a los niños autistas también”.

Este domingo se hace la nueva edición de Navidad Perruna (Foto ilustrativa) Este domingo se hace la nueva edición de Navidad Perruna (Foto ilustrativa)

“Que esta Navidad brindemos mucho amor, que no causemos daño a los animales, porque es fatal lo que les causa a ellos los estruendos. Les agarra taquicardia, convulsionan, hasta mueren, porque tienen un sistema auditivo sensible”, remarcó.

“A los padres, que no les compren, les demos el ejemplo a los niños, eso es lo que recomendamos y pedimos, porque nosotros siempre que llega Navidad o Año Nuevo, ya estamos sintiendo los fuegos artificiales, los estruendos”, indicó Olivera.

Más maltrato animal

Destacó que detectaron varios casos de maltrato animal. “Estuvimos este trabajando con el tema de las denuncias, rescatando animalitos del maltrato, del abandono”, y le agradeció a la gente porque “siempre cuando pedimos ayuda, siempre estuvo presente”.

“Trabajamos mucho en las instituciones escolares, porque sabemos que el pilar fundamental son los niños y la educación. Rogamos y pedimos que se termine ya el maltrato, que tomen conciencia las personas a la hora de tener una mascota, que lo respetemos porque son considerados seres sintientes”, agregó.

“Este año esperemos que nos acompañen las leyes, y que los que tengan que tomar la decisión, lo hagan. Y que las penas sean rigurosas”, pidió Olivera. “Que la justicia y los funcionarios velan por esto, que las leyes salgan, que sean rigurosas, que nos acompañen, sobre todo, para evitar así el maltrato”.