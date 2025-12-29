lunes 29 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de diciembre de 2025 - 11:05
Cuidados.

Personas rescatadas y autos arrastrados por el río: recomendaciones por crecidas repentinas

En medio de la alerta por tormentas y las fuertes lluvias registradas en Jujuy, hay que extremar los cuidados ante posibles crecidas repentinas de ríos y arroyos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Crecida de ríos - Imagen de archivo

Crecida de ríos - Imagen de archivo

Tras las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas y en medio de la alerta por tormentas que continúa vigente en Jujuy, es importante tener en cuenta ciertas advertencias por crecidas repentinas de ríos y arroyos, un fenómeno frecuente durante esta época del año y que representa un riesgo tanto para automovilistas como para peatones.

Lee además
Viajar con perros y gatos: recomendaciones médicas antes de partir video
Sociedad.

Viajar con perros y gatos: recomendaciones médicas antes de partir
Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Atención.

Los horarios de los colectivos urbanos en San Salvador de Jujuy para Año Nuevo

Las lluvias en zonas altas pueden generar aumentos súbitos del caudal, por lo que se solicita extremar las medidas de prevención, especialmente en sectores cercanos a quebradas, cauces y puentes.

crecidas de ríos
Lluvias y crecidas de ríos: personas quedaron atrapadas al intentar cruzar

Lluvias y crecidas de ríos: personas quedaron atrapadas al intentar cruzar

Recomendaciones ante crecidas de ríos o arroyos

  • Evitar acercarse al cauce del río o realizar actividades recreativas en sus inmediaciones.
  • No intentar cruzar el río si se observa un aumento en el caudal.
  • No transitar por quebradas, cauces ni corrientes de agua.
  • No cruzar puentes cuando el nivel del río esté elevado.
  • No ingresar al río si el agua se ve marrón o presenta espuma.
  • Prestar atención al estado de las montañas: si llueve en zonas altas, puede producirse una crecida repentina.
  • En caso de emergencia, llamar al 911, Defensa Civil (103) o enviar un mensaje al WhatsApp 388-4459916.
  • Otros números de contacto: Línea Gratuita 103 Tel. Fijo. 388-4223272- Tel. Fijo. 388- 4231368.

Seis pescadores fueron rescatados tras la crecida del Río Grande

Seis pescadores fueron rescatados en las primeras horas de la madrugada tras quedar atrapados en una isla por la repentina crecida del Río Grande, en la zona de Carahunco, sobre la Ruta Provincial 56.

Los equipos avanzaron por la Finca El Pongo, combinando vehículos y un trayecto a pie durante la madrugada. Hicieron contacto con los pescadores a las 03:30 horas, quienes de entre 22 y 66 años, habían quedado rodeados por el agua desde el anochecer. Con maniobras de extracción, los trasladaron a salvo sin que presentaran lesiones.

pescadores barados

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Viajar con perros y gatos: recomendaciones médicas antes de partir

Los horarios de los colectivos urbanos en San Salvador de Jujuy para Año Nuevo

Cómo funcionarán los colectivos de media distancia en Jujuy para Año Nuevo

Por los temporales en Jujuy, tres verduras registraron aumentos significativos: cuáles son

Prepagas, alquileres, nafta y transporte: uno por uno, todos los aumentos de enero 2026

Lo que se lee ahora
Alerta por tormentas.
Tiempo.

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Tormentas en Jujuy. video
Lluvias.

¿Hasta cuándo siguen las lluvias en Jujuy?

Alerta por tormentas.
Tiempo.

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Dos camionetas fueron arrastradas por la crecida de un río. video
Puna.

Dos camionetas fueron arrastradas por la crecida de un río en Jujuy

Pago de bono.
Pagos.

Este lunes acreditarán la primera cuota del Bono Extraordinario a docentes de Jornada Extendida

Seis hombres habían quedado varados en una isla tras la crecida del río. 
Sábado.

Seis pescadores fueron rescatados tras la crecida del Río Grande

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel