Personas rescatadas y autos arrastrados por el río: recomendaciones por crecidas repentinas

Tras las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas y en medio de la alerta por tormentas que continúa vigente en Jujuy, es importante tener en cuenta ciertas advertencias por crecidas repentinas de ríos y arroyos, un fenómeno frecuente durante esta época del año y que representa un riesgo tanto para automovilistas como para peatones.

Las lluvias en zonas altas pueden generar aumentos súbitos del caudal, por lo que se solicita extremar las medidas de prevención, especialmente en sectores cercanos a quebradas, cauces y puentes.

Recomendaciones ante crecidas de ríos o arroyos Evitar acercarse al cauce del río o realizar actividades recreativas en sus inmediaciones.

No intentar cruzar el río si se observa un aumento en el caudal.

No transitar por quebradas, cauces ni corrientes de agua.

No cruzar puentes cuando el nivel del río esté elevado.

No ingresar al río si el agua se ve marrón o presenta espuma.

Prestar atención al estado de las montañas: si llueve en zonas altas, puede producirse una crecida repentina.

En caso de emergencia, llamar al 911, Defensa Civil (103) o enviar un mensaje al WhatsApp 388-4459916.

Otros números de contacto: Línea Gratuita 103 Tel. Fijo. 388-4223272- Tel. Fijo. 388- 4231368. Seis pescadores fueron rescatados tras la crecida del Río Grande Seis pescadores fueron rescatados en las primeras horas de la madrugada tras quedar atrapados en una isla por la repentina crecida del Río Grande, en la zona de Carahunco, sobre la Ruta Provincial 56.

Los equipos avanzaron por la Finca El Pongo, combinando vehículos y un trayecto a pie durante la madrugada. Hicieron contacto con los pescadores a las 03:30 horas, quienes de entre 22 y 66 años, habían quedado rodeados por el agua desde el anochecer. Con maniobras de extracción, los trasladaron a salvo sin que presentaran lesiones.



