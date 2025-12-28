domingo 28 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de diciembre de 2025 - 17:38
Sábado.

Seis pescadores fueron rescatados tras la crecida del Río Grande

Los hombres se encontraban en la zona de Carahunco cuando el Río Grande comenzó a crecer, quedando en una isla sin poder salir.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Seis hombres habían quedado varados en una isla tras la crecida del río.&nbsp;

Seis hombres habían quedado varados en una isla tras la crecida del río. 

Seis pescadores fueron rescatados en las primeras horas de la madrugada tras quedar atrapados en una isla por la repentina crecida del Río Grande, en la zona de Carahunco, sobre la Ruta Provincial 56.

Lee además
Tormentas en Jujuy. video
Lluvias.

Jujuy bajo alerta por tormentas por varios días: hasta cuándo
Calles de Alto Comedero inundadas.
Tormentas.

Temporal en Jujuy: dos familias evacuadas en Alto Comedero tras las inundaciones

Activación del operativo en la noche

Alrededor de las 21:00 horas, se activó la respuesta de equipos de la Dirección General de Emergencia, Defensa Civil, División de Rescate de Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios de Palpalá, personal policial, Same y baqueanos locales. Horas mas tarde lograron llegar una la zona de difícil acceso, donde las vías habituales estaban bloqueadas por el agua.

Los equipos avanzaron por la Finca El Pongo, combinando vehículos y un trayecto a pie durante la madrugada. Hicieron contacto con los pescadores a las 03:30 horas, quienes de entre 22 y 66 años, habían quedado rodeados por el agua desde el anochecer. Con maniobras de extracción, los trasladaron a salvo sin que presentaran lesiones.

pescadores barados

A donde llamar ante una emergencia

Este incidente subraya los riesgos de las crecidas repentinas en ríos de la región, es por eso que piden extremar las precauciones y estar atentos ante las alertas del Servicio Meteorológico Nacional. Ante emergencias, reportar al 911 o Defensa Civil al 103 (WhatsApp: 388-4459916).

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy bajo alerta por tormentas por varios días: hasta cuándo

Temporal en Jujuy: dos familias evacuadas en Alto Comedero tras las inundaciones

Reprograman el jubileo de los pesebres por la tormenta en Jujuy

Habilitan el Paso de Jama con máxima precaución

Recorrido de camiones cisterna para abastecer los barrios en San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
Calles de Alto Comedero inundadas.
Tormentas.

Temporal en Jujuy: dos familias evacuadas en Alto Comedero tras las inundaciones

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Camiones cisternas abastecen a varios barrios de Jujuy.
Agua Potable.

Recorrido de camiones cisterna para abastecer los barrios en San Salvador de Jujuy

Calles de Alto Comedero inundadas.
Tormentas.

Temporal en Jujuy: dos familias evacuadas en Alto Comedero tras las inundaciones

Por la turbiedad del agua, cuatro barrios de capital se verán afectaros en el servicio
Servicio.

Cuatro barrios se verán afectados en el servicio de Agua Potable por la turbiedad en el Rio Guerrero

Habilitan el Paso de Jama con máxima precaución - imagen ilustrativa 
Servicio.

Habilitan el Paso de Jama con máxima precaución

Por las intensas lluvias, realizan un corte total en el Acceso Sur
Precaución.

Por las intensas lluvias, realizaron un corte total en el Acceso Sur

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel