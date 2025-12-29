lunes 29 de diciembre de 2025

29 de diciembre de 2025 - 07:30
Tiempo.

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

El Servicio Meteorológico advirtió por un período de inestabilidad que afectará a todo Jujuy, con precipitaciones intensas, posible caída de granizo y vientos.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Alerta por tormentas.

Según el informe oficial, las tormentas podrían presentar momentos de fuerte intensidad, con acumulados de agua que oscilarán entre los 20 y 50 milímetros, aunque no se descartan registros superiores de manera puntual. Las condiciones se extenderán sobre todo el territorio provincial, desde los Valles hasta la Puna y la Quebrada.

Tormentas con ráfagas y caída de granizo

El escenario previsto contempla la presencia de tormentas aisladas que, en algunos sectores, pueden adquirir carácter severo. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de caída de ramas, postes y objetos sueltos.

También se prevé la posible caída de granizo, especialmente durante los núcleos de tormenta más intensos. Este tipo de fenómenos suele registrarse de manera localizada, pero con impacto significativo en cortos períodos de tiempo.

Alerta

Lluvias intensas y acumulados elevados

Las precipitaciones se presentarían de forma irregular, con momentos de lluvia persistente y otros de intensidad marcada. Los valores acumulados previstos oscilan entre 20 y 50 milímetros, aunque en sectores puntuales podrían superarse esos registros.

Esta situación puede generar anegamientos temporarios en calles, caminos rurales y sectores bajos, especialmente en zonas urbanas donde el drenaje resulta insuficiente ante lluvias intensas.

Condiciones en zonas de altura

En las áreas de alta montaña y sectores cordilleranos de la provincia, las precipitaciones podrían manifestarse en forma de nieve o granizo. Estas condiciones pueden afectar la circulación vehicular y la visibilidad, en especial en rutas de altura y pasos de montaña.

Ante este escenario, se recomienda circular con extrema precaución y mantenerse informado sobre el estado de los caminos y posibles restricciones al tránsito.

Ante la vigencia del fenómeno meteorológico, se sugiere evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales. También se aconseja no transitar por calles anegadas y prestar atención a las actualizaciones del pronóstico en las próximas horas.

