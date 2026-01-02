viernes 02 de enero de 2026

2 de enero de 2026 - 16:24
Alerta.

Recomendaciones por la crecida repentina de ríos en Jujuy

En época de lluvias intensas, los ríos crecen en segundos y puede derivar en situaciones graves con las personas.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gente bañandose en ríos (Archivo)

Gente bañandose en ríos (Archivo)

En estos tiempos de lluvias intensas en un corto tiempo, bañarse en ríos de la provincia puede generar más de un dolor de cabeza ante la repentina crecida de estos espejos de agua. Por eso es importante tener

Gastón Julián es guía de montaña, y en su visita a Canal 4 dio algunos consejos para evitar. “Las crecidas suceden muy rápido y pasa de que la gente queda atrapada, pasan los accidentes cuando llega esta época”, lamentó.

Nosotros no sabemos cómo está el clima en las zonas altas, porque puede estar lloviendo ahí y no abajo. Sé que por ahí llueve y que las cascadas se ponen lindas y los ríos se ponen lindos, pero hay que hacer un buen análisis para poder ir y poder disfrutar sin ningún problema”, subrayó

“Si voy a ir a un río o a la cascada, yo tengo que asegurarme que no haya llovido entre tres a cinco días antes, para asegurarme de que el agua esté calmada. Y después necesito el día a día del clima de ese día, no es lo mismo ahora que en octubre, en noviembre”, recalcó.

Gastón Julián

Recordó que en estos días tuvieron que rescatar a gente de Buenos Aires que tenía un auto “y transitaron por un lugar que es terrible para esta época. Llegamos nosotros y pudimos sacarlo, pero me pasó todo el año, años anteriores con motoqueros, con turistas en vehículos”, remarcó.

“Comprendo a la gente porque solamente tiene estos días, un par de días para venir y solamente es en el verano, o la gente de acá que también tiene sus vacaciones y no puede ir a otro lugar, pero creo que las cosas se pueden hacer con mayor seguridad”.

Los Nogales - Yala (1).jpg
Gente bañandose en ríos (Archivo)

Gente bañandose en ríos (Archivo)

Consejos para aprovechar los ríos

Sobre esto recomendó que si acuden a los ríos, los pequeños no se queden solos. “Lamentablemente tuvimos tragedias años anteriores. Para meterse a un río o querer cruzarlo caminando, hay una técnica para apoyar los pies. Una persona de 60 kilos con un poco caudal se lo lleva, si no sabe por dónde cruzar”, destacó.

“Si venimos de varios días de lluvia yo no iría. Vamos a un camping con piletas, va a haber un gasto mínimo, pero al menos no estamos a merced de la naturaleza y de que pueda pasar cualquier cosa”, dijo Gastón Julián como consejo.

“Recomiendo no ir a zonas de agua, a no ser que uno sea conocedor, hay lugares en donde hay actividades turísticas en zonas de agua, pero ahí ya se encargan los municipios y los guías de habilitar los recorridos, como en San Francisco o Fuentes de Jaguar”.

rio crecida
Crecida de río en Jujuy

Crecida de río en Jujuy

“Si el río está feo se cierra el circuito y no pasa nadie, pero podemos nosotros hacer nuestras averiguaciones. La Puna tampoco recomiendo transitar, tenemos un problema de tormentas eléctricas, lamentablemente todos los años mueren mínimo una o dos personas”, indicó.

Pidió “que hagamos caso a las recomendaciones. Yo personalmente utilizo mis redes sociales y ahora en verano publicando estados de ruta y qué es lo que tienen que hacer y cómo hacerlo y qué no hacer, pero sin embargo veo que no se hace caso a esas situaciones”.

“Creo que un poco de conciencia, en especial si vas con la familia, o sea creo que si vas con tu pareja, yo creo que de última si no puedes hacer algo lo harás en otro momento, porque puedes terminar en una situación bastante grave”, resaltó.

