Volcó una chalana en el puerto de Bermejo por las fuertes lluvias

Durante la tarde de este sábado, en Bermejo (Salta), se registraron fuertes ráfagas de viento y lluvias, y una Chalana que estaba en el sector del puerto se vio afectada por el temporal. Según lo informado, la embarcación comenzó a llenarse de agua y terminó volcándose, mientras personas que se encontraban en el lugar intervinieron para evitar que el río pudiera llevársela.

De acuerdo con el relato, el episodio ocurrió en el área portuaria, en un momento en el que las condiciones climáticas complicaron la estabilidad de la embarcación. La acumulación de agua dentro de la chalana habría generado pérdida de flotabilidad y mayor inestabilidad, lo que derivó en el vuelco.

En el lugar, vecinos y personas presentes asistieron de manera inmediata. La ayuda oportuna permitió sostener y asegurar la embarcación, con el objetivo de impedir que quedara a merced de la corriente. Según se indicó, la intervención fue clave para evitar que el río la arrastrara.

La información señala que la chalana ubicada en el puerto fue impactada por la combinación de viento y Lluvias, lo que provocó que se cargara de agua. En ese contexto, se produjo el vuelco de la embarcación, mientras continuaban las condiciones adversas del tiempo.

El sector es utilizado con frecuencia por personas que realizan cruces vinculados a compras de mercadería en general, por lo que hay circulación constante en la zona. En ese marco, se reportó que había presencia de gente en el área al momento del incidente. Cruces frecuentes por mercadería en la zona del puerto Según lo señalado, el movimiento en el puerto es habitual y se incrementa por el tránsito de personas que cruzan de manera constante por motivos de compras. Por ese motivo, el hecho se dio en un lugar donde suele haber actividad cotidiana. Por último, se reiteró que, tras el vuelco, la intervención de las personas del lugar evitó que la chalana fuera llevada por el río, en medio del temporal registrado durante la tarde de este sábado en Bermejo.

