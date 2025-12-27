sábado 27 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de diciembre de 2025 - 20:29
Salta.

Volcó una chalana en el puerto de Bermejo por las fuertes lluvias

En el Río de Bermejo se registraron lluvias y ráfagas de viento; una embarcación del puerto se llenó de agua y se volcó.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Volcó una chalana en el puerto de Bermejo por las fuertes lluvias

Volcó una chalana en el puerto de Bermejo por las fuertes lluvias

Durante la tarde de este sábado, en Bermejo (Salta), se registraron fuertes ráfagas de viento y lluvias, y una Chalana que estaba en el sector del puerto se vio afectada por el temporal. Según lo informado, la embarcación comenzó a llenarse de agua y terminó volcándose, mientras personas que se encontraban en el lugar intervinieron para evitar que el río pudiera llevársela.

Lee además
Aeroparque: más de 70 vuelos afectados por calor extremo y mantenimiento en pista
Transporte.

Aeroparque: más de 70 vuelos afectados por calor extremo y mantenimiento en pista
Inflación: 2025 cerrará con el dato anual más bajo desde 2017
Economía.

Inflación: 2025 cerrará con el dato anual más bajo desde 2017

De acuerdo con el relato, el episodio ocurrió en el área portuaria, en un momento en el que las condiciones climáticas complicaron la estabilidad de la embarcación. La acumulación de agua dentro de la chalana habría generado pérdida de flotabilidad y mayor inestabilidad, lo que derivó en el vuelco.

En el lugar, vecinos y personas presentes asistieron de manera inmediata. La ayuda oportuna permitió sostener y asegurar la embarcación, con el objetivo de impedir que quedara a merced de la corriente. Según se indicó, la intervención fue clave para evitar que el río la arrastrara.

Embed

Chalana en Bermejo: lo ocurrido durante las Lluvias

La información señala que la chalana ubicada en el puerto fue impactada por la combinación de viento y Lluvias, lo que provocó que se cargara de agua. En ese contexto, se produjo el vuelco de la embarcación, mientras continuaban las condiciones adversas del tiempo.

El sector es utilizado con frecuencia por personas que realizan cruces vinculados a compras de mercadería en general, por lo que hay circulación constante en la zona. En ese marco, se reportó que había presencia de gente en el área al momento del incidente.

Cruces frecuentes por mercadería en la zona del puerto

Según lo señalado, el movimiento en el puerto es habitual y se incrementa por el tránsito de personas que cruzan de manera constante por motivos de compras. Por ese motivo, el hecho se dio en un lugar donde suele haber actividad cotidiana.

Por último, se reiteró que, tras el vuelco, la intervención de las personas del lugar evitó que la chalana fuera llevada por el río, en medio del temporal registrado durante la tarde de este sábado en Bermejo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Aeroparque: más de 70 vuelos afectados por calor extremo y mantenimiento en pista

Inflación: 2025 cerrará con el dato anual más bajo desde 2017

Inocencia fiscal: las claves para entender el proyecto que aprobó el Senado

Inflación, dólar, equilibrio fiscal y deuda: los puntos claves del Presupuesto 2026

Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino imputados por la retención ilegal de aportes jubilatorios de la AFA

Lo que se lee ahora
Inocencia fiscal: las claves para entender el proyecto que aprobó el Senado
Economía.

Inocencia fiscal: las claves para entender el proyecto que aprobó el Senado

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Ruta 52: piden extrema precaución en el km 50 por agua y sedimento en calzada
Tránsito.

Ruta 52: piden extrema precaución en el km 50 por agua y sedimento en calzada

Jama: cierre preventivo del complejo fronterizo por condiciones climáticas
Frontera.

Jama: cierre preventivo del complejo fronterizo por condiciones climáticas

Presentó a su novio y la familia lo recibió con una inesperada broma que se volvió viral.
Viral.

La broma familiar que dejó sin palabras a un novio y conquistó las redes

Esta noche es la Fiesta de Tunay 2025 (Archivo)

Llegó el gran día: hoy es La Fiesta de Tunay

Alerta amarilla en Jujuy por tormentas
SMN.

Alerta amarilla en Jujuy por tormentas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel