Ruta 52: piden extrema precaución en el km 50 por agua y sedimento en calzada

El Ministerio de Seguridad, a través de la Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy, informó este sábado que la Ruta 52 presenta condiciones de circulación delicadas a la altura del km 50, en el sector de Ronqui Angosto.

Transitable con extrema precaución por sedimento y agua sobre la calzada Según el reporte oficial, el sector afectado muestra invasión de sedimento y agua en la calzada, una situación que reduce la adherencia de los neumáticos y puede extender los tiempos de frenado. Por ese motivo, las autoridades remarcaron que, si bien la ruta no se encuentra cortada, la prioridad es evitar maniobras bruscas y extremar cuidados, especialmente en vehículos livianos y en unidades de gran porte que suelen transitar por el corredor.

Además, desde la Secretaría recordaron que el comportamiento de cada conductor es clave para prevenir siniestros en escenarios de calzada húmeda o con material suelto. En ese marco, se pidió respetar las medidas básicas de conducción segura y atender las indicaciones del personal desplegado en el lugar para la regulación de tránsito.

Ruta 52: qué ocurre en Ronqui Angosto El punto señalado corresponde a la RN 52, km 50 aproximadamente, a la altura de Ronqui Angosto, donde se detectó acumulación de material y presencia de agua que afectan la normal transitabilidad. Por ello, el estado fue calificado como "transitable con extrema precaución", un aviso que implica circular con mayor prudencia de la habitual y anticipar cualquier imprevisto en la zona.

Las autoridades recomendaron mantener una conducción defensiva, reducir la velocidad antes de ingresar al tramo comprometido y evitar sobrepasos. También se advirtió que la presencia de sedimento puede generar “arrastre” o pérdidas de control si se frena de golpe, por lo que se sugiere conducir con suavidad y con atención permanente al entorno. Seguridad Vial: recomendaciones para conductores Entre las pautas difundidas se destaca circular a velocidad reducida, mantener la distancia apropiada de frenado y respetar la señalización vial. También se solicitó obedecer las indicaciones del personal que realiza regulación de tránsito, ya que su tarea es ordenar el flujo vehicular y minimizar riesgos en el área afectada. De igual manera, se aconseja encender luces bajas, evitar distracciones y sostener una trayectoria estable, sin cambios repentinos de carril. En caso de notar acumulación de agua o material suelto, se sugiere levantar el pie del acelerador con anticipación y evitar frenadas bruscas. Para quienes deban transitar por el lugar, la recomendación principal es planificar el paso con calma y priorizar la seguridad por encima de los tiempos de viaje.

