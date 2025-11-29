Tras la tormenta y el corte, habilitaron la Ruta 52 en Purmamarca

Tras los trabajos, habilitaron la Ruta 52 cerca de Purmamarca
Tras el fuerte temporal que afectó a algunas zonas de la Quebrada este viernes y que originó la crecida de ríos, la Ruta 52 en el barrio Chalala, cerca de Purmamarca, debió ser cortada por la cantidad de barro y piedras que atascaron el camino.
Un fuerte temporal en el norte de Jujuy provocó la crecida del Río Chalala, inundando y cortando la Ruta Nacional 52 en el barrio Chalala, cerca de Purmamarca. El agua y sedimentos invadieron la calzada, dejando el sector completamente intransitable para todo tipo de vehículo.
Desde la Secretaría de Seguridad Vial confirmaron que tras los trabajos durante la noche y parte de la madrugada, habilitaron esa ruta a la altura del río que había sido cortada en la tarde del viernes para el paso de los vehículos.
El corte fue a la altura del río Chala y el arroyo Coquena que impedían el tránsito vehicular, pero con personal de Vialidad Nacional y maquinaria pesada, lograron limpiar la zona y el tránsito quedó normalizado en las primeras horas del sábado.
Tormenta y corte en Purmamarca
En la tarde del viernes una torrencial lluvia generó la crecida del río en esa ruta nacional a la altura del kilómetro 5 en el barrio Chalala, con una gran cantidad de sedimentos y aluvión que derivó en la obstaculización del tránsito.
Las lluvias en la zona además generaron anegamientos en la propia ciudad, con calles que traían una gran cantidad de agua y arrastraban piedras y barro, aunque no se reportaron daños materiales ni casas que se hayan visto afectadas.