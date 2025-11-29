sábado 29 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de noviembre de 2025 - 10:19
Tránsito.

Tras la tormenta y el corte, habilitaron la Ruta 52 en Purmamarca

Las intensas lluvias del viernes que causaron la crecida del río y arroyos, obligaron a cortar la Ruta 52 en Purmamarca.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Tras los trabajos, habilitaron la Ruta 52 cerca de Purmamarca

Tras los trabajos, habilitaron la Ruta 52 cerca de Purmamarca

Tras el fuerte temporal que afectó a algunas zonas de la Quebrada este viernes y que originó la crecida de ríos, la Ruta 52 en el barrio Chalala, cerca de Purmamarca, debió ser cortada por la cantidad de barro y piedras que atascaron el camino.

Lee además
Purmamarca - Jujuy
Paisaje.

Dónde queda Purmamarca, el pueblo que eligió Wanda Nara para sus vacaciones de invierno
Tradicionales tortillas rellenas de la Quebrada 
Quebrada.

Cuánto cuestan las tortillas rellenas en Purmamarca y cuánto aumentaron

Un fuerte temporal en el norte de Jujuy provocó la crecida del Río Chalala, inundando y cortando la Ruta Nacional 52 en el barrio Chalala, cerca de Purmamarca. El agua y sedimentos invadieron la calzada, dejando el sector completamente intransitable para todo tipo de vehículo.

temporal en Jujuy

Desde la Secretaría de Seguridad Vial confirmaron que tras los trabajos durante la noche y parte de la madrugada, habilitaron esa ruta a la altura del río que había sido cortada en la tarde del viernes para el paso de los vehículos.

El corte fue a la altura del río Chala y el arroyo Coquena que impedían el tránsito vehicular, pero con personal de Vialidad Nacional y maquinaria pesada, lograron limpiar la zona y el tránsito quedó normalizado en las primeras horas del sábado.

Tormenta y corte en Purmamarca

En la tarde del viernes una torrencial lluvia generó la crecida del río en esa ruta nacional a la altura del kilómetro 5 en el barrio Chalala, con una gran cantidad de sedimentos y aluvión que derivó en la obstaculización del tránsito.

Corte en la Ruta 52 en Purmamarca
Corte en la Ruta 52 en Purmamarca

Corte en la Ruta 52 en Purmamarca

Las lluvias en la zona además generaron anegamientos en la propia ciudad, con calles que traían una gran cantidad de agua y arrastraban piedras y barro, aunque no se reportaron daños materiales ni casas que se hayan visto afectadas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dónde queda Purmamarca, el pueblo que eligió Wanda Nara para sus vacaciones de invierno

Cuánto cuestan las tortillas rellenas en Purmamarca y cuánto aumentaron

"Almitas Olvidadas": el gesto de amor del Bachi de Purmamarca hacia los que ya nadie recuerda

Una fuerte tormenta hizo crecer el río en Purmamarca y obligó a cortar la ruta

Alerta máxima en Jujuy con máximas de 38°C y tormentas con posible granizo: cuándo y zonas afectadas

Lo que se lee ahora
Doble alerta en Jujuy por lluvias y calor extremo
Atención.

Alerta máxima en Jujuy con máximas de 38°C y tormentas con posible granizo: cuándo y zonas afectadas

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Nieve en la Puna. video
Tiempo.

Increíble: cayó nieve en el Norte en medio de la ola de calor que afectó a gran parte de Jujuy

Corte en rutas del norte de Jujuy.
Atención.

Una fuerte tormenta hizo crecer el río en Purmamarca y obligó a cortar la ruta

Apuñaló a su novio y escapó.
Lanús.

Detienen a una adolescente de 16 años acusada de apuñalar y matar a su novio

Qué cambia en las billeteras virtuales desde diciembre y por qué te van a pagar menos tasa
Economía.

Qué cambia en las billeteras virtuales desde diciembre y por qué te van a pagar menos tasa

Foto ilustrativa.
Economía.

Cuánto hay que ganar para ser de clase baja, media y alta en Argentina

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel