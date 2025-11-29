Tras la tormenta y el corte, habilitaron la Ruta 52 en Purmamarca

Tras el fuerte temporal que afectó a algunas zonas de la Quebrada este viernes y que originó la crecida de ríos, la Ruta 52 en el barrio Chalala, cerca de Purmamarca , debió ser cortada por la cantidad de barro y piedras que atascaron el camino.

Paisaje. Dónde queda Purmamarca, el pueblo que eligió Wanda Nara para sus vacaciones de invierno

Un fuerte temporal en el norte de Jujuy provocó la crecida del Río Chalala, inundando y cortando la Ruta Nacional 52 en el barrio Chalala, cerca de Purmamarca. El agua y sedimentos invadieron la calzada , dejando el sector completamente intransitable para todo tipo de vehículo.

Desde la Secretaría de Seguridad Vial confirmaron que tras los trabajos durante la noche y parte de la madrugada, habilitaron esa ruta a la altura del río que había sido cortada en la tarde del viernes para el paso de los vehículos.

El corte fue a la altura del río Chala y el arroyo Coquena que impedían el tránsito vehicular, pero con personal de Vialidad Nacional y maquinaria pesada, lograron limpiar la zona y el tránsito quedó normalizado en las primeras horas del sábado.

Tormenta y corte en Purmamarca

En la tarde del viernes una torrencial lluvia generó la crecida del río en esa ruta nacional a la altura del kilómetro 5 en el barrio Chalala, con una gran cantidad de sedimentos y aluvión que derivó en la obstaculización del tránsito.

Corte en la Ruta 52 en Purmamarca Corte en la Ruta 52 en Purmamarca

Las lluvias en la zona además generaron anegamientos en la propia ciudad, con calles que traían una gran cantidad de agua y arrastraban piedras y barro, aunque no se reportaron daños materiales ni casas que se hayan visto afectadas.