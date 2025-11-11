martes 11 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de noviembre de 2025 - 18:43
Promo 25.

"Almitas Olvidadas": el gesto de amor del Bachi de Purmamarca hacia los que ya nadie recuerda

Integrantes de la Promo 2025, realizaron un emotivo proyecto en el que confeccionaron y colocaron coronas de flores en las tumbas sin ofrendas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Emotiva iniciativa.

Emotiva iniciativa.

La Promo 2025 del Bachillerato N° 18 de Purmamarca llevó adelante una conmovedora iniciativa llamada “Almitas olvidadas”, en la que los estudiantes buscaron rendir homenaje a aquellas personas que descansan en el cementerio del pueblo sin flores, cruces o señales de visita.

Lee además
como es purmamarca, el pueblo de jujuy que wanda nara eligio para sus vacaciones de invierno
Escapadas.

Cómo es Purmamarca, el pueblo de Jujuy que Wanda Nara eligió para sus vacaciones de invierno
Purmamarca - Jujuy
Paisaje.

Dónde queda Purmamarca, el pueblo que eligió Wanda Nara para sus vacaciones de invierno

Los jóvenes confeccionaron 120 coronas de flores y recorrieron el camposanto para colocarlas en las tumbas que estaban descuidadas o sin ningún presente. “A pesar de que no están, siguen estando presentes. Vimos las que no tenían flores, pedimos permiso y les dejamos las coronas. Algunas tampoco tenían cruces o estaban caídas”, contaron los alumnos.

AQMO2-PQSIg-q8um-EuLg59twmpQbaqK0-8wmwTVExzGlplkhF_-x9I15w_Hz_H_woaLnEfhS6aZDgp3YCzm_V0UIXc0DtWKIrbzN3LpMh5lWw

El proyecto, que también llevó el nombre simbólico “Recuérdame”, surgió como una reflexión colectiva sobre la importancia de la memoria y la empatía, especialmente en fechas donde las tradiciones jujeñas honran a los difuntos.

En ese sentido destacaron que “dar cariño a seres que no están es algo muy grande. Nos recuerda que la vida no termina con la muerte, y que donde sea que estén, siempre bendicen a sus seres amados. Nos quedamos con el corazón lleno.”

Con este gesto, los estudiantes invitaron a toda la comunidad a sumarse a la propuesta y mantener viva la memoria de quienes ya no tienen familia que los recuerde: “Ojalá toda la comunidad se anime a hacerlo, para que ninguna almita quede olvidada”, concluyeron.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo es Purmamarca, el pueblo de Jujuy que Wanda Nara eligió para sus vacaciones de invierno

Dónde queda Purmamarca, el pueblo que eligió Wanda Nara para sus vacaciones de invierno

Asesoramiento notarial sin costo este sábado en San Salvador de Jujuy y Purmamarca

Cuánto cuestan las tortillas rellenas en Purmamarca y cuánto aumentaron

ATSA confirmó un paro con movilización para este miércoles

Lo que se lee ahora
Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Habrá tres días sin clases en Jujuy: cuándo son y por qué

Por  Sofía Gutiérrez

Las más leídas

Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Habrá tres días sin clases en Jujuy: cuándo son y por qué

Posible femicidio en Gorriti. video
Gorriti.

Posible femicidio en Jujuy: quién era Daniela, la mujer asesinada

Posible femicidio en Jujuy.
Policiales.

Encontraron muerta a una mujer e investigan un posible femicidio en Jujuy

Presunto femicidio en B° Gorriti video
Policiales.

Posible femicidio en Jujuy: el dueño del lugar rompió el silencio

Accidente en La Quiaca
La Quiaca.

Identificaron a la motociclista que habría provocado un choque fatal en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel