"Almitas Olvidadas": el gesto de amor del Bachi de Purmamarca hacia los que ya nadie recuerda

La Promo 2025 del Bachillerato N° 18 de Purmamarca llevó adelante una conmovedora iniciativa llamada “Almitas olvidadas”, en la que los estudiantes buscaron rendir homenaje a aquellas personas que descansan en el cementerio del pueblo sin flores, cruces o señales de visita.
Los jóvenes confeccionaron 120 coronas de flores y recorrieron el camposanto para colocarlas en las tumbas que estaban descuidadas o sin ningún presente. “A pesar de que no están, siguen estando presentes. Vimos las que no tenían flores, pedimos permiso y les dejamos las coronas. Algunas tampoco tenían cruces o estaban caídas”, contaron los alumnos.
El proyecto, que también llevó el nombre simbólico “Recuérdame”, surgió como una reflexión colectiva sobre la importancia de la memoria y la empatía, especialmente en fechas donde las tradiciones jujeñas honran a los difuntos.
En ese sentido destacaron que “dar cariño a seres que no están es algo muy grande. Nos recuerda que la vida no termina con la muerte, y que donde sea que estén, siempre bendicen a sus seres amados. Nos quedamos con el corazón lleno.”
Con este gesto, los estudiantes invitaron a toda la comunidad a sumarse a la propuesta y mantener viva la memoria de quienes ya no tienen familia que los recuerde: “Ojalá toda la comunidad se anime a hacerlo, para que ninguna almita quede olvidada”, concluyeron.
