27 de diciembre de 2025 - 12:13
Economía.

Inflación: 2025 cerrará con el dato anual más bajo desde 2017

Inflación: con diciembre entre 2,5% y 3%, 2025 terminaría debajo del 32% y marcaría el registro anual más bajo desde 2017.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Inflación: 2025 cerrará con el dato anual más bajo desde 2017

Inflación: 2025 cerrará con el dato anual más bajo desde 2017

Con el acumulado de enero a noviembre en 27,9% y un diciembre que las estimaciones ubican entre 2,5% y 3%, la Inflación de 2025 cerraría por debajo del 32%. Si el último mes trepara al 3%, el año terminaría en 31,7%, pese a presiones electorales, subas de tarifas y el encarecimiento de la carne hacia el final.

Si diciembre se ubicara en el piso de las proyecciones (2,5%), el año finalizaría cerca de 31,1%. En cualquier escenario, 2025 quedará como el período de menor aumento de precios en los últimos ocho años. El único antecedente reciente con una marca anual inferior fue 2017, cuando el índice cerró en 24,8%.

También aparece como referencia el primer año completo de la gestión anterior: el 36,2% estuvo atravesado por pandemia y cuarentenas, con una retracción del PBI del 10%. En el período más reciente, la desaceleración se vincula con un quiebre de la inercia de fines de 2023: en 2024 la inflación bajó a 117,8%, casi 100 puntos menos que el año anterior, con una contracción anual del PBI del 1,7% y un crecimiento trimestral del 1,4% hacia el cierre de ese año.

Inflación: por qué repuntó en el tramo final

Aunque el resultado anual sería el más bajo desde 2017, el recorrido tuvo tensiones. Desde mayo, el dato mensual mostró una suba gradual. Un factor central fue la recomposición de tarifas de servicios públicos, ligada a la reducción de subsidios como parte del orden fiscal. Más tarde, desde noviembre, el aumento de la carne sumó presión adicional.

A la vez, hubo elementos que amortiguaron aumentos. La apertura importadora actuó como freno en rubros sensibles a la competencia externa, como textiles, indumentaria, calzado y electrodomésticos. En el año, el registro mensual más alto fue el de marzo (3,7%). Entre mayo y agosto, la inflación osciló entre 1,5% y 1,9%, pero sostenerla por debajo del 2% se complicó: 2,1% en septiembre, 2,3% en octubre y 2,5% en noviembre. Para diciembre, los pronósticos van de 2,5% a 3%, lo que ubica el cierre anual entre 31,1% y 31,7%.

PBI y Pobreza: el desafío de consolidar la baja

El debate sobre precios también se cruza con su impacto social. La Inflación suele describirse como un “impuesto” regresivo por cómo deteriora ingresos y empuja hogares a la Pobreza. A fines de 1974, se estimaban unos 800.000 pobres (menos del 4% de una población cercana a 24 millones). En la actualidad, las cifras rondan los 18 millones: en medio siglo, la población se duplicó, pero la cantidad de personas pobres se multiplicó por más de veinte.

En perspectiva histórica, desde el rodrigazo de junio de 1975 la Argentina convivió casi permanentemente con alta inflación, con excepciones como 1991-2001 (la convertibilidad) y el período 2003-2007. Entre 1975 y 1992, el único año con inflación “de dos dígitos” fue 1986, con 90% durante el Plan Austral; recién en 1994 el índice anual cayó a un dígito.

Con ese telón de fondo, la baja de la Inflación aparece como un dato relevante que ahora necesita continuidad y respaldo de la economía real: más actividad, empleo e ingresos. Un estudio de BBVA Research sostiene que entre 2025 y 2027 la Argentina podría encadenar tres años consecutivos de crecimiento por primera vez desde 2006, un escenario que sería clave para sostener la estabilidad y mejorar indicadores sociales.

