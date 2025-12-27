sábado 27 de diciembre de 2025

27 de diciembre de 2025 - 11:48
Economía.

Inocencia fiscal: las claves para entender el proyecto que aprobó el Senado

El Senado aprobó el proyecto de Inocencia Fiscal que busca redefinir el vínculo entre el Estado y los contribuyentes, así como la promoción del uso de los “dólares del colchón”.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Inocencia fiscal: las claves para entender el proyecto que aprobó el Senado

Inocencia fiscal: las claves para entender el proyecto que aprobó el Senado

El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal 2026 , impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa modifica el régimen penal tributario , los mecanismos de fiscalización de la AFIP y la declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias, con el objetivo de reducir la carga administrativa y promover la adhesión voluntaria al pago de impuestos.

"Dólares colchón": qué plantea el proyecto aprobado en Diputados
Inocencia fiscal: las claves para entender el proyecto que aprob&oacute; el Senado

Inocencia fiscal: las claves para entender el proyecto que aprobó el Senado

Aunque se asocia públicamente con los " dólares del colchón ", el texto no incluye un blanqueo de capitales ni altera la estructura impositiva. Su efecto indirecto permite utilizar ahorros de hasta $100 millones sin riesgos penales automáticos por evasión simple. Expertos como Martín Caranta, de Lisicki Litvin & Abelovich, aclararon que la evasión requiere tanto condición objetiva (superar umbrales) como subjetiva (intención de incumplir).

Para evasión agravada , los mínimos se elevan restrictivamente: de $15 millones a $1.000 millones; de $2 millones a $200 millones en estructuras complejas o uso fraudulento de exenciones; y de $1.500.000 a $100 millones con facturas apócrifas.

Las 10 claves del proyecto de Inocencia Fiscal aprobado

El articulado detalla cambios estructurales en el sistema tributario argentino. A continuación, los puntos centrales:

  • Principio de Inocencia Fiscal : Presume que los contribuyentes son cumplidores hasta prueba en contrario. La AFIP no podrá presumir maniobras evasivas sin evidencia clara de dolo, priorizando controles selectivos y adhesión voluntaria.
  • Cambios en el régimen penal tributario : Actualiza umbrales por inflación desde 2017. Evasión simple desde $100 millones; permite regularizar una vez por contribuyente antes de denuncia penal, si no hay intención probada de evadir (incluye presentaciones espontáneas).
  • Extinción de acción penal y prescripción : La vía penal se extingue si prescriben las facultades administrativas del fisco. Eliminar cierres de causas por conciliación o reparación integral, a diferencia de otros delitos.
  • Penas y figuras específicas : Prisión de 2 a 6 años por similares pagos de impuestos o aportes con documentación falsa, cuando superen 115 salarios mínimos anuales (impuestos) o 23 mensuales (aportes).
  • Ajuste anual de montos : Los valores se actualizarán anualmente desde enero de 2027 por variación de UVA. AFIP publicará importaciones vigentes para evitar distorsiones inflacionarias.
  • Reformas en procedimientos y prescripción : Multas formales rediseñadas; plazo general baja a 3 años para cumplidores (10 para no inscriptos). Eliminar la suspensión automática de prescripción por determinaciones de oficio; unifica plazos nacionales, provinciales y municipales.
  • Reducción de multas administrativas : Descuentos hasta el 90% para personas humanas y pymes (no grandes contribuyentes), para aliviar sanciones y fomentar el cumplimiento.
  • Régimen opcional simplificado de Ganancias : Para ingresos hasta $1.000 millones y patrimonio hasta $10.000 millones (personas humanas/sucesiones). AFIP arma la declaración; pago en término exime de formalidades, salvo errores graves.
  • Impacto en “dólares del colchón” : Sin blanqueo explícito, reduce riesgos por no declarar patrimonios vía eliminación de presunciones automáticas. AFIP retiene fiscalización por inconsistencias.
  • Modernización de AFIP : Éxito depende de tecnología y gestión avanzada para combatir la evasión estructural.

Inflación, dólar, equilibrio fiscal y deuda: los puntos claves del Presupuesto 2026
Congreso.

Inflación, dólar, equilibrio fiscal y deuda: los puntos claves del Presupuesto 2026

Por  Cristian Almazán

