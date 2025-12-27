Inocencia fiscal: las claves para entender el proyecto que aprobó el Senado

La ley redefine el régimen penal tributario, facilita declaraciones simplificadas de Ganancias y busca incentivar el uso de ahorros no declarados sin blanqueo explícito. Detalle de las 10 claves, umbrales actualizados y mecanismos de fiscalización de la AFIP.

El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal 2026 , impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa modifica el régimen penal tributario , los mecanismos de fiscalización de la AFIP y la declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias, con el objetivo de reducir la carga administrativa y promover la adhesión voluntaria al pago de impuestos.

Inocencia fiscal: las claves para entender el proyecto que aprobó el Senado

Aunque se asocia públicamente con los " dólares del colchón ", el texto no incluye un blanqueo de capitales ni altera la estructura impositiva. Su efecto indirecto permite utilizar ahorros de hasta $100 millones sin riesgos penales automáticos por evasión simple. Expertos como Martín Caranta, de Lisicki Litvin & Abelovich, aclararon que la evasión requiere tanto condición objetiva (superar umbrales) como subjetiva (intención de incumplir).

Para evasión agravada , los mínimos se elevan restrictivamente: de $15 millones a $1.000 millones; de $2 millones a $200 millones en estructuras complejas o uso fraudulento de exenciones; y de $1.500.000 a $100 millones con facturas apócrifas.

Las 10 claves del proyecto de Inocencia Fiscal aprobado

El articulado detalla cambios estructurales en el sistema tributario argentino. A continuación, los puntos centrales: