¡Bombazo! Un defensor se despide de Gimnasia de Jujuy por sorpresa en redes

En medio del mercado de pases, Bruno Palazzo anunció su salida tras dos años intensos en Gimnasia de Jujuy dejando un mensaje emotivo que conmueve a hinchas. "Llega el momento de cerrar una etapa muy linda ", escribe el zaguero en un posteo que genera sorpresa y nostalgia en la institución.

La noticia cayó como un balde de agua fría entre los hinchas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy: Bruno Palazzo , defensor clave del plantel, deja el club tras dos temporadas. El anuncio llegó directamente desde sus redes sociales, sin previo aviso oficial, sorprendiendo a la familia "Lobo" en un momento clave de la temporada.

Palazzo, quien se convirtió en un pilar de la defensa, compartió un extenso y emotivo mensaje despidiéndose de la institución, sus compañeros y la provincia. "Llega el momento de cerrar una etapa muy linda e importante para mí", inicia el posteo, destacando los recuerdos imborrables que se lleva de Jujuy.

"Llega el momento de cerrar una etapa muy linda e importante para mi. Muchas gracias @oficialgyejujuy por estos 2 años vividos. Me llevo los mejores recuerdos de este gran club y de una hermosa provincia, y muchas amistades hermosas que tuve la suerte de conocer, que me quedarán para toda la vida", comenzó el sentido texto.

Además le dejó un mensaje a sus compañeros, utileros y cuerpo médico: "Quiero agradecerles principalmente a todos mis compañeros con quienes compartí estos 2 años, que hicieron el día a día mucho más fácil, siempre con alegría, buen clima y muchas ganas de crecer; me llevo lo mejor de cada uno. También a los mejores utileros @napaza65 @eduardohumacatagyej @maximiliano_letier que están siempre bien predispuestos y dando todo por el club, los quiero y voy a extrañarlos mucho; al cuerpo medico y kinesiologos por el profesionalismo y el trato recibido, a las nutricionistas, a cada empleado del club, a los CT que tuve en este tiempo y a los dirigentes que me abrieron las puertas y me permitieron seguir creciendo en mi carrera.

Por último y no menor, al hincha: "A la gente agradecerle por el cariño recibido, tanto hacia mí como hacia mi familia, y por el apoyo y acompañamiento durante estos 2 años. Siempre dejé todo lo que tenía de mi dentro de la cancha para poder representar de la mejor manera a esta hermosa camiseta. uno de los que conforma este hermoso club y esta maravillosa provincia que tuve la suerte de conocer, tienen guardado un lugar en mi corazón y los voy a estar acompañando siempre. Fui muy feliz. Gracias Jujuy!!!", finalizó.