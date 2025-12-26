viernes 26 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de diciembre de 2025 - 18:23
Se va.

¡Bombazo! Un defensor se despide de Gimnasia de Jujuy por sorpresa en redes

Uno de los jugadores importantes de la era Módolo se despidió en su Instagram: "Me llevo los mejores recuerdos de este gran club", escribió.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Bruno Palazzo se despidió de Gimnasia de Jujuy.

Bruno Palazzo se despidió de Gimnasia de Jujuy.

En medio del mercado de pases, Bruno Palazzo anunció su salida tras dos años intensos en Gimnasia de Jujuy dejando un mensaje emotivo que conmueve a hinchas. "Llega el momento de cerrar una etapa muy linda", escribe el zaguero en un posteo que genera sorpresa y nostalgia en la institución.

Lee además
Arqueros de Gimnasia de Jujuy
Mercado.

Gimnasia de Jujuy está cerca de incorporar a un arquero: quién es
Gimnasia de Jujuy campeón de la Liga Jujeña de Fútbol.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy es el campeón anual de la Liga Jujeña de Fútbol

Despedida inesperada

La noticia cayó como un balde de agua fría entre los hinchas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy: Bruno Palazzo, defensor clave del plantel, deja el club tras dos temporadas. El anuncio llegó directamente desde sus redes sociales, sin previo aviso oficial, sorprendiendo a la familia "Lobo" en un momento clave de la temporada.

Palazzo, quien se convirtió en un pilar de la defensa, compartió un extenso y emotivo mensaje despidiéndose de la institución, sus compañeros y la provincia. "Llega el momento de cerrar una etapa muy linda e importante para mí", inicia el posteo, destacando los recuerdos imborrables que se lleva de Jujuy.

bruno palazzo

El mensaje completo que conmovió a todos

En su publicación de Instagram, Palazzo agradece a cada rincón del club:

"Llega el momento de cerrar una etapa muy linda e importante para mi. Muchas gracias @oficialgyejujuy por estos 2 años vividos. Me llevo los mejores recuerdos de este gran club y de una hermosa provincia, y muchas amistades hermosas que tuve la suerte de conocer, que me quedarán para toda la vida", comenzó el sentido texto.

Además le dejó un mensaje a sus compañeros, utileros y cuerpo médico: "Quiero agradecerles principalmente a todos mis compañeros con quienes compartí estos 2 años, que hicieron el día a día mucho más fácil, siempre con alegría, buen clima y muchas ganas de crecer; me llevo lo mejor de cada uno. También a los mejores utileros @napaza65 @eduardohumacatagyej @maximiliano_letier que están siempre bien predispuestos y dando todo por el club, los quiero y voy a extrañarlos mucho; al cuerpo medico y kinesiologos por el profesionalismo y el trato recibido, a las nutricionistas, a cada empleado del club, a los CT que tuve en este tiempo y a los dirigentes que me abrieron las puertas y me permitieron seguir creciendo en mi carrera.

Por último y no menor, al hincha: "A la gente agradecerle por el cariño recibido, tanto hacia mí como hacia mi familia, y por el apoyo y acompañamiento durante estos 2 años. Siempre dejé todo lo que tenía de mi dentro de la cancha para poder representar de la mejor manera a esta hermosa camiseta. uno de los que conforma este hermoso club y esta maravillosa provincia que tuve la suerte de conocer, tienen guardado un lugar en mi corazón y los voy a estar acompañando siempre. Fui muy feliz. Gracias Jujuy!!!", finalizó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy está cerca de incorporar a un arquero: quién es

Gimnasia de Jujuy es el campeón anual de la Liga Jujeña de Fútbol

Gonzalo Gómez renovó en Gimnasia de Jujuy: "Vamos por la revancha"

Gimnasia de Jujuy entre los tres clubes que más kilómetros recorrerá en la Primera Nacional 2026

Gimnasia de Jujuy y Talleres juegan la final del Anual Masculino: horario y entradas

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy uno de los clubes que más viaja
Logística.

Gimnasia de Jujuy entre los tres clubes que más kilómetros recorrerá en la Primera Nacional 2026

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Jujuy bajo alerta amarilla para este viernes 26 de diciembre
¡Atención!

Jujuy bajo alerta amarilla para este viernes 26 de diciembre

Nieve en Jujuy. video
Tiempo.

¡Nieve en Jujuy en pleno verano! El video que sorprende a todos

Feriados 2026
País.

Confirmaron los feriados 2026: cuáles son los días no laborables

Incendio en una casa de Alto Comedero video
Dramático.

Tragedia en Navidad: una casa se incendió casi por completo en Alto Comedero

Una camioneta fue arrastrada por el río en la Ruta 40 video
Crecida.

Una camioneta fue arrastrada por el río en la Ruta 40

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel