Gonzalo Gómez renovó en Gimnasia de Jujuy: "Vamos por la revancha"

Gonzalo Gómez es uno de los futbolistas que continuará en Gimnasia de Jujuy para la temporada 2026 de la Primera Nacional. El arquero renovó su vínculo con el Lobo y expresó que “ahora van por la revancha”, en referencia al importante desempeño que tuvo el plantel durante el torneo 2025.

Gómez destacó el rendimiento del equipo en la última competencia: “A nivel colectivo, la campaña 2025 fue muy buena, rozó la excelencia y por detalles no pudimos marcar la diferencia en el torneo Reducido”, afirmó.

Gonzalo Gómez - Gimnasia de Jujuy Luego agregó: “Estuvimos cerca de jugar una final y pelear por el ascenso, debido al gran trabajo que hizo el plantel, cuerpo técnico y comisión directiva”.

En relación a su permanencia en el club, el arquero expresó su satisfacción por continuar ligado a una institución que considera fundamental en su vida. Señaló que además es hincha del Lobo: “Me formé aquí y es un orgullo seguir defendiendo estos colores que son de Jujuy”, remarcó “Me formé aquí y es un orgullo seguir defendiendo estos colores que son de Jujuy”, remarcó La lista de los jugadores que siguen en Gimnasia de Jujuy Tras la decisión de Hernán Pellerano de sostener la base del plantel que compitió en la Primera Nacional 2025, el club comenzó a confirmar oficialmente algunos de los nombres que continuarán para la próxima temporada. Hugo Soria

Emiliano Endrizzi

Diego López

Guillermo Cosaro

Polaco Menéndez

Gonzalo Gómez

Francisco Maidana

Milton Álvarez plantel gimnasia de jujuy

