Gonzalo Gómez renovó en Gimnasia de Jujuy: "Vamos por la revancha"

Gimnasia de Jujuy confirmó que Gonzalo Gómez seguirá formando parte del plantel en la temporada 2026 de la Primera Nacional. El arquero celebró su continuidad y sostuvo que el próximo torneo representa una “revancha” que le permitirá al Lobo buscar una nueva oportunidad en la categoría.
Gómez destacó el rendimiento del equipo en la última competencia: “A nivel colectivo, la campaña 2025 fue muy buena, rozó la excelencia y por detalles no pudimos marcar la diferencia en el torneo Reducido”, afirmó.
Gonzalo Gómez - Gimnasia de Jujuy
Luego agregó: “Estuvimos cerca de jugar una final y pelear por el ascenso, debido al gran trabajo que hizo el plantel, cuerpo técnico y comisión directiva”.
En relación a su permanencia en el club, el arquero expresó su satisfacción por continuar ligado a una institución que considera fundamental en su vida. Señaló que además es hincha del Lobo:
"Me formé aquí y es un orgullo seguir defendiendo estos colores que son de Jujuy", remarcó
La lista de los jugadores que siguen en Gimnasia de Jujuy
Tras la decisión de Hernán Pellerano de sostener la base del plantel que compitió en la Primera Nacional 2025, el club comenzó a confirmar oficialmente algunos de los nombres que continuarán para la próxima temporada.