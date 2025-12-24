miércoles 24 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de diciembre de 2025 - 08:42
Primera Nacional.

Gonzalo Gómez renovó en Gimnasia de Jujuy: "Vamos por la revancha"

El arquero Gonzalo Gómez firmó su continuidad en Gimnasia de Jujuy y destacó el gran 2025 que tuvo el Lobo en la Primera Nacional.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
gimnasia de jujuy Gonzalo Gomez

Gonzalo Gómez es uno de los futbolistas que continuará en Gimnasia de Jujuy para la temporada 2026 de la Primera Nacional. El arquero renovó su vínculo con el Lobo y expresó que “ahora van por la revancha”, en referencia al importante desempeño que tuvo el plantel durante el torneo 2025.

Lee además
Gimnasia de Jujuy campeón de la Liga Jujeña de Fútbol.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy es el campeón anual de la Liga Jujeña de Fútbol
Arqueros de Gimnasia de Jujuy
Mercado.

Gimnasia de Jujuy está cerca de incorporar a un arquero: quién es

Gonzalo Gómez renovó con Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy confirmó que Gonzalo Gómez seguirá formando parte del plantel en la temporada 2026 de la Primera Nacional. El arquero celebró su continuidad y sostuvo que el próximo torneo representa una “revancha” que le permitirá al Lobo buscar una nueva oportunidad en la categoría.

Gómez destacó el rendimiento del equipo en la última competencia: “A nivel colectivo, la campaña 2025 fue muy buena, rozó la excelencia y por detalles no pudimos marcar la diferencia en el torneo Reducido”, afirmó.

Gonzalo Gómez - Gimnasia de Jujuy

Luego agregó: “Estuvimos cerca de jugar una final y pelear por el ascenso, debido al gran trabajo que hizo el plantel, cuerpo técnico y comisión directiva”.

En relación a su permanencia en el club, el arquero expresó su satisfacción por continuar ligado a una institución que considera fundamental en su vida. Señaló que además es hincha del Lobo:

“Me formé aquí y es un orgullo seguir defendiendo estos colores que son de Jujuy”, remarcó “Me formé aquí y es un orgullo seguir defendiendo estos colores que son de Jujuy”, remarcó

La lista de los jugadores que siguen en Gimnasia de Jujuy

Tras la decisión de Hernán Pellerano de sostener la base del plantel que compitió en la Primera Nacional 2025, el club comenzó a confirmar oficialmente algunos de los nombres que continuarán para la próxima temporada.

  • Hugo Soria
  • Emiliano Endrizzi
  • Diego López
  • Guillermo Cosaro
  • Polaco Menéndez
  • Gonzalo Gómez
  • Francisco Maidana
  • Milton Álvarez
plantel gimnasia de jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy es el campeón anual de la Liga Jujeña de Fútbol

Gimnasia de Jujuy está cerca de incorporar a un arquero: quién es

Gimnasia de Jujuy y Talleres juegan la final del Anual Masculino: horario y entradas

Gimnasia de Jujuy integra la Zona B de la Primera Nacional y debuta de local contra Midland

Atento Gimnasia de Jujuy: este lunes realizarán el sorteo de la Primera Nacional 2026

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy campeón de la Liga Jujeña de Fútbol.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy es el campeón anual de la Liga Jujeña de Fútbol

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Cómo funcionarán los colectivos el 24 y 25 de diciembre en San Salvador de Jujuy
Servicios.

Cómo funcionarán los colectivos el 24 y 25 de diciembre en San Salvador de Jujuy

Cómo serán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Cambios.

Cómo funcionan los servicios municipales el 24, 25 y 26 de diciembre

Hernán Aoki asumió en la Vta Brigada de Montaña.
Ejército.

Hernán Aoki asumió la 5ta Brigada de Montaña con jurisdicción en Jujuy

Basílica San Francisco.
Atención.

Los horarios de misa para Nochebuena y Navidad en Jujuy

Desde qué hora es el asueto este miércoles 24 de diciembre y para quiénes (Foto ilustrativa)
Navidad.

Desde qué hora es el asueto este miércoles 24 de diciembre y para quiénes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel