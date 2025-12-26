Gimnasia de Jujuy entre los tres clubes que más kilómetros recorrerá en la Primera Nacional 2026

La Primera Nacional 2026 no solo exigirá desde lo futbolístico, sino también desde lo logístico. En ese contexto, Gimnasia de Jujuy aparece como uno de los tres equipos que más kilómetros deberá recorrer a lo largo del campeonato.
Cuántos kilómetros va a recorrer Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional 2026
El top cinco de los equipos que más kilómetros recorren
Según el relevamiento de distancias, el Lobo jujeño tendrá un recorrido total de 21.389 kilómetros, ubicándose en el tercer lugar del ranking. Por delante se encuentran Deportivo Madryn, que encabeza la lista con 25.776 kilómetros, y Central Norte de Salta, con 22.910.
Completan el grupo de equipos con mayor desgaste en traslados Gimnasia y Tiro de Salta, que recorrerá 20.018 kilómetros, y San Martín de Tucumán, con 18.510.
Deportivo Madryn: 25.776
Central Norte de Salta: 22.910
Gimnasia de Jujuy: 21.389
Gimnasia y Tiro de Salta: 20.018
San Martín de Tucumán: 18.510
En el otro extremo del listado aparecen los clubes con menor exigencia en viajes. Morón será el equipo que menos kilómetros recorrerá en la temporada, con 7.400, seguido por All Boys, que tendrá un recorrido de 7.479 kilómetros.
El fixture de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional 2026
El Lobo integra la zona con Chicago; Atlanta; San Martín de Tucumán; Almagro; Chacarita; San Martín San Juan; Temperley; Güemes; Tristán Suárez; Agropecuario; Deportivo Maipú; Patronato; Gimnasia y Tiro de Salta; Quilmes; Colegiales; Atlético Rafaela y Midland. Además, el equipo de Hernán Pellerano fue emparejado con Chaco For Ever.
Las tres primeras fechas del Lobo
Fecha 1: Midland (L).
Fecha 2: Chacarita (V).
Fecha 3: Quilmes (L).
Fecha 4: Güemes S.E. (V).
Fecha 5: Colegiales (L).
Fecha 6: Tristán Suárez (V).
Fecha 7: Interzonal - Chaco F.E. (V).
Fecha 8: Patronato (L).
Fecha 9: Agropecuario (V).
Fecha 10: Almagro (L).
Fecha 11: Rafaela (V).
Fecha 12 : Maipú (L).
Fecha 13: San Martín T. (V).
Fecha 14: Temperley (L).
Fecha 15: Gimnasia y Tiro (V).
Fecha 16: Nueva Chicago (L).
Fecha 17: Atlanta (V).
Fecha 18: San Martín S.J. (L).
En la segunda parte, la condición de local y visitante se invierte.