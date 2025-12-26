Gimnasia de Jujuy entre los tres clubes que más kilómetros recorrerá en la Primera Nacional 2026

Gimnasia de Jujuy uno de los clubes que más viaja

La Primera Nacional 2026 no solo exigirá desde lo futbolístico, sino también desde lo logístico. En ese contexto, Gimnasia de Jujuy aparece como uno de los tres equipos que más kilómetros deberá recorrer a lo largo del campeonato.

Cuántos kilómetros va a recorrer Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional 2026 El top cinco de los equipos que más kilómetros recorren Según el relevamiento de distancias, el Lobo jujeño tendrá un recorrido total de 21.389 kilómetros, ubicándose en el tercer lugar del ranking. Por delante se encuentran Deportivo Madryn, que encabeza la lista con 25.776 kilómetros, y Central Norte de Salta, con 22.910.

lobo gimnasia viaje Completan el grupo de equipos con mayor desgaste en traslados Gimnasia y Tiro de Salta, que recorrerá 20.018 kilómetros, y San Martín de Tucumán, con 18.510.

Deportivo Madryn: 25.776 Central Norte de Salta: 22.910 Gimnasia de Jujuy: 21.389 Gimnasia y Tiro de Salta: 20.018 San Martín de Tucumán: 18.510 En el otro extremo del listado aparecen los clubes con menor exigencia en viajes. Morón será el equipo que menos kilómetros recorrerá en la temporada, con 7.400, seguido por All Boys, que tendrá un recorrido de 7.479 kilómetros.

image Foto: Ascenso Mi Locura El fixture de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional 2026 Este lunes 22 de diciembre se hizo el sorteo de la Primera Nacional 2026, donde los 36 equipos participantes buscarán subir a la Liga Profesional. Gimnasia de Jujuy integrará la Zona B y su clásico será Gimnasia y Tiro de Salta. El Lobo integra la zona con Chicago; Atlanta; San Martín de Tucumán; Almagro; Chacarita; San Martín San Juan; Temperley; Güemes; Tristán Suárez; Agropecuario; Deportivo Maipú; Patronato; Gimnasia y Tiro de Salta; Quilmes; Colegiales; Atlético Rafaela y Midland. Además, el equipo de Hernán Pellerano fue emparejado con Chaco For Ever. plantel gimnasia de jujuy Las tres primeras fechas del Lobo Fecha 1: Midland (L).

Fecha 2: Chacarita (V).

Fecha 3: Quilmes (L).

Fecha 4: Güemes S.E. (V).

Fecha 5: Colegiales (L).

Fecha 6: Tristán Suárez (V).

Fecha 7: Interzonal - Chaco F.E. (V).

Fecha 8: Patronato (L).

Fecha 9: Agropecuario (V).

Fecha 10: Almagro (L).

Fecha 11: Rafaela (V).

Fecha 12 : Maipú (L).

Fecha 13: San Martín T. (V).

Fecha 14: Temperley (L).

Fecha 15: Gimnasia y Tiro (V).

Fecha 16: Nueva Chicago (L).

Fecha 17: Atlanta (V).

Fecha 18: San Martín S.J. (L). En la segunda parte, la condición de local y visitante se invierte.

