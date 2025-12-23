martes 23 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de diciembre de 2025 - 11:17
Mercado.

Gimnasia de Jujuy está cerca de incorporar a un arquero: quién es

Gimnasia de Jujuy estaría en búsqueda y cerca de confirmar el nombre de un arquero luego de la salida de Sabastián Anchoverri.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Arqueros de Gimnasia de Jujuy

Arqueros de Gimnasia de Jujuy

En pleno movimiento del mercado de pases, Gimnasia de Jujuy continúa en la búsqueda de incorporaciones para el plantel que afrontará la Primera Nacional 2026. Tras la inesperada salida de Sebastián Anchoverri, el club apunta a reforzar el arco y estaría cerca de cerrar a un nuevo jugador: se trata de Nicolás Carrizo, jugador de San Martín de Tucumán.

Lee además
Gimnasia de Jujuy - Talleres de Perico
Deportes.

Gimnasia de Jujuy y Talleres juegan la final del Anual Masculino: horario y entradas
Gimnasia de Jujuy y la Primera Nacional 2026
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy integra la Zona B de la Primera Nacional y debuta de local contra Midland

Quién es el arquero que podría llegar a Gimnasia de Jujuy

Tras finalizar la primera etapa de la pretemporada, se confirmó la salida de Sebastián Anchoverri de Gimnasia de Jujuy, quien se incorporará como arquero a Chacarita, equipo actualmente dirigido por Matías Módolo. Ante esta baja, el entrenador del Lobo, Hernán Pellerano, señaló a TodoJujuy.com que el Manager Deportivo iniciará la búsqueda de un refuerzo para cubrir el puesto.

En las últimas horas, nuestro medio pudo conocer que el principal apuntado para sumarse al plantel y acompañar a Milton Álvarez y Gonzalo Gómez es Nicolás Carrizo, arquero proveniente de San Martín de Tucumán. Luego de casi diez años en el club, el arquero no continuará en el Santo tucumano, por lo que estaría próximo a concretar su llegada a Gimnasia de Jujuy.

Nicolás Carrizo

Quién es Nicolás Carrizo

Nicolás Carrizo, de 34 años, es oriundo de Aguilares, en la provincia de Tucumán. Actualmente integra el plantel de San Martín de Tucumán, club con el que tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Además de sus tres temporadas en el Ciruja, el arquero tuvo pasos por Defensores de Belgrano, CSD San Jorge, Club Deportivo Aguilares y Atlético Concepción.

image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy y Talleres juegan la final del Anual Masculino: horario y entradas

Gimnasia de Jujuy integra la Zona B de la Primera Nacional y debuta de local contra Midland

Atento Gimnasia de Jujuy: este lunes realizarán el sorteo de la Primera Nacional 2026

Un ex Gimnasia de Jujuy jugará en la MLS y enfrentará a Lionel Messi

Gimnasia de Jujuy tiene confirmados dos amistosos para la pretemporada 2026

Lo que se lee ahora
Club Gorriti Femenino video
Liga Jujeña.

Este martes se reanudará la final femenina del Torneo Continuidad

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Nuevo gabinete en el gobierno provincial. video
Casa de Gobierno.

Cambios en el Gabinete: asumieron nuevos Ministros y funcionarios

La Rioja: detectan un colectivo que viajaba a La Quiaca con pasajeros hacinados
Transporte.

La Rioja: detectan un colectivo que viajaba a La Quiaca con pasajeros hacinados

Quiso sacarse una foto con Messi pero no se dio cuenta de que tenía un filtro puesto.
Redes sociales.

Se quiso sacar una foto con Messi pero tenía un filtro puesto y el video se hizo viral

Alerta meteorológico.
Atención.

Tres días bajo alerta en Jujuy: tormentas fuertes amenazan Nochebuena y Navidad

Chaya de Mojones - Maimará
Aumento.

Cuánto costarán los pasajes para viajar a Maimará para la Chaya de Mojones 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel