Gimnasia de Jujuy está cerca de incorporar a un arquero: quién es

Arqueros de Gimnasia de Jujuy

En pleno movimiento del mercado de pases, Gimnasia de Jujuy continúa en la búsqueda de incorporaciones para el plantel que afrontará la Primera Nacional 2026. Tras la inesperada salida de Sebastián Anchoverri, el club apunta a reforzar el arco y estaría cerca de cerrar a un nuevo jugador: se trata de Nicolás Carrizo, jugador de San Martín de Tucumán.

Quién es el arquero que podría llegar a Gimnasia de Jujuy Tras finalizar la primera etapa de la pretemporada, se confirmó la salida de Sebastián Anchoverri de Gimnasia de Jujuy, quien se incorporará como arquero a Chacarita, equipo actualmente dirigido por Matías Módolo. Ante esta baja, el entrenador del Lobo, Hernán Pellerano, señaló a TodoJujuy.com que el Manager Deportivo iniciará la búsqueda de un refuerzo para cubrir el puesto.

En las últimas horas, nuestro medio pudo conocer que el principal apuntado para sumarse al plantel y acompañar a Milton Álvarez y Gonzalo Gómez es Nicolás Carrizo, arquero proveniente de San Martín de Tucumán. Luego de casi diez años en el club, el arquero no continuará en el Santo tucumano, por lo que estaría próximo a concretar su llegada a Gimnasia de Jujuy.

Nicolás Carrizo Quién es Nicolás Carrizo Nicolás Carrizo, de 34 años, es oriundo de Aguilares, en la provincia de Tucumán. Actualmente integra el plantel de San Martín de Tucumán, club con el que tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Además de sus tres temporadas en el Ciruja, el arquero tuvo pasos por Defensores de Belgrano, CSD San Jorge, Club Deportivo Aguilares y Atlético Concepción. image

