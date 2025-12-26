Cuándo se paga el sueldo de diciembre a los estatales en Tucumán

La Tesorería del Gobierno de la Provincia de Tucumán, repartición que pertenece a la Secretaría de Hacienda, organismo del Ministerio de Economía y Producción, informó el pago del sueldo de diciembre para los trabajadores estatales correspondiente a la parte complementaria, es decir un 80%.

Martes 6 de enero Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)

Ministerio Público Fiscal

Ministerio Pupilar y de la Defensa

Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

Sociedad Aguas del Tucumán Miércoles 7 de enero Poder Legislativo

Ente Único de Reg. de Servic. Púb. Pcial. (E.R.S.E.P.T.)

Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)

Instituto Provincial de La Vivienda

Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

Administración Central

Defensoría del Pueblo

Instituto Provincial de Lucha Contra El Alcoholismo

Jueves 8 de enero Seguridad (Dpto. Gral. de Policia -Direc. Gral. de Institutos Penales)

Educación Establec. Provinciales -(Esc. Provinciales.-Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 - Esc. Sec.Tranf. Rep 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27)

Jubilados Fuera de Convenio

Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas

Asignaciones empleados Talleres de Tafi Viejo

Comunas Rurales Viernes 9 de enero Educación Establec. Provinciales -(Esc. Provinciales.-Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 - Esc. Sec.Tranf. Rep 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27)

Municipios del Interior

Dirección Recursos Hídricos

Ente Autárquico Tucumán Turismo

Ente Cultural de Tucumán

Instituto Provincial Accion Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)

Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)

Instituto Desarrollo Productivo

Ente Infraestructura Comunitaria

Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol

Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Educación Establecimientos Públicos de gestión privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos) Asuetos en Tucumán El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, mediante decreto 3.935/1, declaró asueto administrativo para este 26 de diciembre y el próximo 2 de enero en el ámbito de la Administración Pública Provincial Centralizada y Comunas Rurales, en el marco de los festejos de Fin de Año.

Se encuentran exceptuadas de la medida a aquellas áreas del gobierno "encargadas del pago de sueldos y otros servicios impostergables, responsabilizando a los señores Ministros, Fiscal de Estado y Secretario General de la Gobernación, en cada caso". La disposición se suma al asueto administrativo dictado para el 31, que se había dictado en línea con lo anunciado por la Nación.

