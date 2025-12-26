Cuándo se paga el sueldo de diciembre a los estatales en Tucumán
La Tesorería del Gobierno de la Provincia de Tucumán, repartición que pertenece a la Secretaría de Hacienda, organismo del Ministerio de Economía y Producción, informó el pago del sueldo de diciembre para los trabajadores estatales correspondiente a la parte complementaria, es decir un 80%.
El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, mediante decreto 3.935/1, declaró asueto administrativo para este 26 de diciembre y el próximo 2 de enero en el ámbito de la Administración Pública Provincial Centralizada y Comunas Rurales, en el marco de los festejos de Fin de Año.
Se encuentran exceptuadas de la medida a aquellas áreas del gobierno "encargadas del pago de sueldos y otros servicios impostergables, responsabilizando a los señores Ministros, Fiscal de Estado y Secretario General de la Gobernación, en cada caso". La disposición se suma al asueto administrativo dictado para el 31, que se había dictado en línea con lo anunciado por la Nación.