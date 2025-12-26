viernes 26 de diciembre de 2025

26 de diciembre de 2025 - 16:56
Cronograma.

Cuándo se paga el sueldo de diciembre a los estatales en Tucumán

Desde el Gobierno de Tucumán confirmaron desde cuándo cobrarán los estatales el sueldo de diciembre.

Claudio Serra
Claudio Serra
La Tesorería del Gobierno de la Provincia de Tucumán, repartición que pertenece a la Secretaría de Hacienda, organismo del Ministerio de Economía y Producción, informó el pago del sueldo de diciembre para los trabajadores estatales correspondiente a la parte complementaria, es decir un 80%.

Martes 6 de enero

  • Tribunal de Cuentas
  • Tribunal Fiscal de Apelación
  • Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
  • Ministerio Público Fiscal
  • Ministerio Pupilar y de la Defensa
  • Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
  • Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
  • Sociedad Aguas del Tucumán

Miércoles 7 de enero

  • Poder Legislativo
  • Ente Único de Reg. de Servic. Púb. Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
  • Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)
  • Instituto Provincial de La Vivienda
  • Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
  • Administración Central
  • Defensoría del Pueblo
  • Instituto Provincial de Lucha Contra El Alcoholismo

Jueves 8 de enero

  • Seguridad (Dpto. Gral. de Policia -Direc. Gral. de Institutos Penales)
  • Educación Establec. Provinciales -(Esc. Provinciales.-Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 - Esc. Sec.Tranf. Rep 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27)
  • Jubilados Fuera de Convenio
  • Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas
  • Asignaciones empleados Talleres de Tafi Viejo
  • Comunas Rurales

Viernes 9 de enero

  • Educación Establec. Provinciales -(Esc. Provinciales.-Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 - Esc. Sec.Tranf. Rep 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27)
  • Municipios del Interior
  • Dirección Recursos Hídricos
  • Ente Autárquico Tucumán Turismo
  • Ente Cultural de Tucumán
  • Instituto Provincial Accion Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
  • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
  • Instituto Desarrollo Productivo
  • Ente Infraestructura Comunitaria
  • Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
  • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
  • Educación Establecimientos Públicos de gestión privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

Asuetos en Tucumán

El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, mediante decreto 3.935/1, declaró asueto administrativo para este 26 de diciembre y el próximo 2 de enero en el ámbito de la Administración Pública Provincial Centralizada y Comunas Rurales, en el marco de los festejos de Fin de Año.

Se encuentran exceptuadas de la medida a aquellas áreas del gobierno "encargadas del pago de sueldos y otros servicios impostergables, responsabilizando a los señores Ministros, Fiscal de Estado y Secretario General de la Gobernación, en cada caso". La disposición se suma al asueto administrativo dictado para el 31, que se había dictado en línea con lo anunciado por la Nación.

