miércoles 24 de diciembre de 2025

24 de diciembre de 2025 - 18:16
El pueblo de Tucumán con paisajes de ensueño que fascina a todos los turistas que lo visitan

Ubicado en Tucumán, se trata de una localidad oculta con hermosos paisajes y paraderos para desconectar de la rutina.

Qué se puede hacer en esta bella y oculta localidad del país.

Uno de los grandes fuertes del país es su propuesta turística, impulsada por la enorme variedad de escenarios naturales que ofrece. Los turistas encuentran en las distintas provincias espacios de calma y paisajes impactantes, con verdaderos tesoros que merecen ser descubiertos. Entre ellas, esta este pueblo de Tucumán ideal para unas escapadas.

El pueblo ideal para unas escapadas de verano: una pileta gigante, parrillas y espectáculos
Este rincón está enclavado entre majestuosas montañas.
El pueblo de Tucumán con túneles y cascadas que enamoran a los turistas

Entre esos rincones se destaca Villa Batiruana, una localidad que nació al calor de la construcción del dique Escaba, obra clave para la generación de energía hidroeléctrica.

Dónde queda Villa Batiruana.

Con el tiempo, los primeros pobladores dieron forma a un pequeño poblado que hoy funciona como un verdadero oasis para quienes buscan desconectarse y sumergirse de lleno en un entorno natural.

El paisaje serrano marca el pulso del lugar: las montañas envuelven el pueblo y crean un escenario ideal para recorrer senderos entre bosques o pasar horas de descanso en sus balnearios. A esto se suman propuestas culturales que mantienen viva la identidad local y una cocina regional que invita a descubrir sabores auténticos.

Ubicado en Tucumán, se trata de una localidad oculta con hermosos paisajes.

Escapadas: ¿Dónde queda Villa Batiruana?

Villa Batiruana se sitúa dentro del departamento de La Cocha y queda a unos 125 kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán. El acceso se realiza únicamente por vía terrestre y el trayecto en automóvil presenta ciertas dificultades, por lo que el viaje requiere paciencia y precaución.

Villa Batiruana se destaca por sus cascadas de aguas cristalinas y su entorno selvático ideal para el turismo de naturaleza.

Actividades y propuestas en Villa Batiruana, pueblo de Tucumán

Este pequeño poblado ofrece múltiples opciones para quienes lo visitan, con alternativas recreativas y puntos de interés pensados para disfrutar del entorno y la vida local.

  • Bosque energético: es un recorrido a través de un sendero sencillo, una de las opciones más populares de la zona.
  • Cascadas del río Marpa: uno de los puntos más bellos de la zona, en donde también está habilitado bañarse.
  • Otros destinos naturales: el pueblo cuenta con un precioso balneario y piletas naturales que deleitan a los turistas.
  • Actividades del pueblo: desde peñas folclóricas hasta eventos culturales y puntos gastronómicos, son actividades que están a la orden del día.
Los encantos naturales en Villa Baturana.

Cómo llegar a Villa Batiruana

Para alcanzar este lugar, primero es necesario volar desde Buenos Aires hasta la provincia de Tucumán. Desde la capital provincial, el recorrido continúa por la Ruta Nacional 38 en dirección al departamento Juan Bautista Alberdi.

A partir de allí, se avanza por la Ruta Escaba y, una vez que termina el pavimento, se debe transitar un tramo de camino de tierra en ascenso, señalizado y exigente, que conduce hasta la zona elevada donde se asienta la localidad.

