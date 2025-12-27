Jama: cierre preventivo del complejo fronterizo por condiciones climáticas

El Complejo Fronterizo Jama cerró de manera preventiva este 27 de diciembre, desde las 13:00, por condiciones climáticas que afectan la seguridad en la ruta. La medida suspende la atención para ingreso y egreso de Chile de todo tipo de vehículos, según el reporte N°37 de SENAPRED , para resguardar una transitabilidad correcta y sin riesgos.

El aviso fue difundido en el Diario N°2 de Complejos Fronterizos de la Provincia El Loa , con fecha 27/12/2025 y horario 13:00 hrs. , donde se detalla el cierre preventivo del paso. La decisión alcanza a camiones , autos y micros , y se enmarca en la necesidad de evitar situaciones de peligro frente a un escenario meteorológico adverso.

De acuerdo con la comunicación, el objetivo principal es preservar la seguridad vial y la correcta transitabilidad de la ruta que conecta con el complejo. En este tipo de episodios, el riesgo suele aumentar por baja visibilidad, calzada comprometida y cambios bruscos en las condiciones de manejo, por lo que las autoridades optaron por interrumpir la atención para reducir la exposición de los conductores.

El parte indica que para el ingreso a Chile el cierre de atención rige desde las 13:00 horas . Es decir, a partir de ese momento queda suspendida la tramitación para quienes pretendían cruzar hacia el país vecino por el complejo fronterizo.

En tanto, para las salidas de Chile, el cierre fue dispuesto para las 17:00 horas aproximadamente. Esto implica que, en la práctica, el servicio para egresos se mantendría solo de manera acotada y con el horario sujeto a la evolución del clima y a las disposiciones operativas en terreno.

Las autoridades recomendaron a quienes tenían previsto viajar que reprogramen su recorrido y eviten acercarse al paso sin confirmación previa de reapertura. También se aconseja seguir las actualizaciones oficiales, ya que los horarios pueden modificarse si las condiciones climáticas empeoran o si se detectan complicaciones adicionales en la ruta.

SENAPRED y el motivo del cierre

La suspensión de la atención se fundamenta en las condiciones climáticas informadas por SENAPRED en el Reporte N°37, utilizado como referencia para adoptar la medida preventiva. El mensaje remarca que la prioridad es “resguardar la correcta y segura transitabilidad”, motivo por el cual el cierre alcanza a todo tipo de vehículos sin excepción.

Por último, se reiteró la importancia de no exponerse a traslados innecesarios hacia la zona mientras continúe el operativo de cierre. En caso de urgencias o viajes impostergables, se sugiere verificar el estado del complejo antes de partir y contemplar alternativas, siempre priorizando la seguridad por sobre los tiempos de traslado.