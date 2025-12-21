domingo 21 de diciembre de 2025

21 de diciembre de 2025 - 10:46
Servicios.

Cómo está el Paso de Jama hoy y qué debo saber para viajar en estas vacaciones

Muchos ya disfrutan de sus vacaciones por lo que repasamos cómo está el Paso de Jama y lo que necesitas para viajar.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Paso de Jama - ruta 52
Estado del Paso de Jama este domingo 21 de diciembre

De acuerdo al parte oficial difundido por Tránsito y Seguridad Vial, el clima está despejado y la temperatura registrada en el sector era de 5°C. Además, indicaron que la Ruta 27 CH (del lado chileno) se encuentra transitable desde el km 0 al km 157.

En el mismo reporte se recordó el nuevo horario de atención del Complejo Fronterizo: de 08:00 a 20:00, tanto en horario de Argentina como de Chile, un dato importante para organizar salida, paradas y tiempos de espera.

Paso de Jama

Qué documentación llevar para ingresar a Chile por el Paso de Jama

Para cruzar a Chile se solicita

  • DNI físico en buen estado o pasaporte vigente (no se aceptan fotos ni certificados digitales).
  • En el caso de viajar con menores, es importante llevar documentación que acredite el vínculo (como partida/certificado de nacimiento o libreta de familia)
  • Si corresponde, autorizaciones: cuando viaja con un solo progenitor o con un tercero, s
    kit reglamentario para viajes en auto
    El kit reglamentario para viajes en auto, también llamado Equipo de Prevención y Seguridad Vial, es un conjunto de elementos obligatorios por ley para prevenir accidentes y asistir en emergencias, incluyendo matafuegos (extintor), balizas triangulares, chaleco reflectivo (recomendado), botiquín de primeros auxilios, y herramientas básicas como gato, llave de cruz y rueda de auxilio

    El kit reglamentario para viajes en auto, también llamado Equipo de Prevención y Seguridad Vial, es un conjunto de elementos obligatorios por ley para prevenir accidentes y asistir en emergencias, incluyendo matafuegos (extintor), balizas triangulares, chaleco reflectivo (recomendado), botiquín de primeros auxilios, y herramientas básicas como gato, llave de cruz y rueda de auxilio

    e exige permiso del otro padre o de ambos, según el caso.

Si el viaje es en auto

  • cédula verde o título, cédula azul si el conductor no es titular,
  • licencia vigente,
  • seguro con cobertura internacional (SOAPEX),
  • VTV/revisión técnica al día
  • elementos de seguridad (matafuego, balizas/triángulos y botiquín).
  • Si el vehículo es alquilado, se necesita una autorización de la empresa para salir del país.

Recomendaciones antes de salir

En Jama se circula en alta montaña, con cambios bruscos de temperatura y tramos largos sin servicios. Por eso recomiendan cargar combustible antes de ascender, llevar abrigo, agua y estar atentos a posibles variaciones del clima. También es clave recordar que Chile mantiene controles estrictos de sanidad y aduana, especialmente con alimentos y productos de origen vegetal o animal: revisar lo permitido puede evitar demoras o multas.

Rige alerta amarilla para Jujuy este domingo: a qué hora llega la lluvia
SMN.

Domingo con alerta por tormentas y posible granizo

Por  Maria Eugenia Burgos

