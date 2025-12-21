Cómo está el Paso de Jama hoy y qué debo saber para viajar en estas vacaciones

Con el inicio del movimiento turístico por las vacaciones, chequear el estado del Paso Fronterizo de Jama se vuelve clave antes de encarar un viaje desde Jujuy hacia Chile. Este domingo 21 de diciembre, la Policía de Jujuy informó que el paso se encuentra habilitado en ambos sentidos para todo tipo de tránsito, aunque pidió máxima precaución al circular.

Estado del Paso de Jama este domingo 21 de diciembre De acuerdo al parte oficial difundido por Tránsito y Seguridad Vial, el clima está despejado y la temperatura registrada en el sector era de 5°C. Además, indicaron que la Ruta 27 CH (del lado chileno) se encuentra transitable desde el km 0 al km 157.

En el mismo reporte se recordó el nuevo horario de atención del Complejo Fronterizo: de 08:00 a 20:00, tanto en horario de Argentina como de Chile, un dato importante para organizar salida, paradas y tiempos de espera.

Paso de Jama Qué documentación llevar para ingresar a Chile por el Paso de Jama Para cruzar a Chile se solicita DNI físico en buen estado o pasaporte vigente (no se aceptan fotos ni certificados digitales).

(no se aceptan fotos ni certificados digitales). En el caso de viajar con menores , es importante llevar documentación que acredite el vínculo (como partida/certificado de nacimiento o libreta de familia )

, es importante llevar documentación que acredite el vínculo (como ) Si corresponde, autorizaciones: cuando viaja con un solo progenitor o con un tercero, s kit reglamentario para viajes en auto El kit reglamentario para viajes en auto, también llamado Equipo de Prevención y Seguridad Vial, es un conjunto de elementos obligatorios por ley para prevenir accidentes y asistir en emergencias, incluyendo matafuegos (extintor), balizas triangulares, chaleco reflectivo (recomendado), botiquín de primeros auxilios, y herramientas básicas como gato, llave de cruz y rueda de auxilio e exige permiso del otro padre o de ambos, según el caso. Si el viaje es en auto cédula verde o título, cédula azul si el conductor no es titular,

licencia vigente,

seguro con cobertura internacional (SOAPEX),

VTV/revisión técnica al día

elementos de seguridad (matafuego, balizas/triángulos y botiquín).

Si el vehículo es alquilado, se necesita una autorización de la empresa para salir del país.

Recomendaciones antes de salir En Jama se circula en alta montaña, con cambios bruscos de temperatura y tramos largos sin servicios. Por eso recomiendan cargar combustible antes de ascender, llevar abrigo, agua y estar atentos a posibles variaciones del clima. También es clave recordar que Chile mantiene controles estrictos de sanidad y aduana, especialmente con alimentos y productos de origen vegetal o animal: revisar lo permitido puede evitar demoras o multas.

