viernes 21 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de noviembre de 2025 - 18:54
Urgente.

Cerraron de manera preventiva el Paso de Jama para el transporte de carga

Por las condiciones climáticas por las ráfagas de viento, cerraron el Paso de Jama para el transporte de carga.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Camiones en el Paso de Jama (Archivo)

Camiones en el Paso de Jama (Archivo)

Este jueves 20 de noviembre cerraron el Paso de Jama para los vehículos de transporte de carga. Según detallaron las autoridades, el cierre preventivo se realizó ante las adversas condiciones climáticas, sobre todo por los fuertes vientos que impiden la revisión de los vehículos.

Lee además
Zona fronteriza Argentina-Chile
Frontera.

Abrieron el Paso de Jama para todo tipo de vehículos
paso de jama
Frontera.

Habilitaron el Paso de Jama luego de solucionar inconvenientes técnicos en este miércoles 1 de octubre

camiones varados en jama
Paso de Jama: todo el personal ya está libre de covid

Paso de Jama: todo el personal ya está libre de covid

Qué tener en cuanta a la hora de ir por el Paso de Jama

Jama es el paso de alta montaña que une Jujuy con San Pedro de Atacama, a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, a través de la Ruta Nacional 52, parte del corredor bioceánico que conecta con los puertos del norte de Chile.

Para quienes planean cruzar en estos días, las recomendaciones generales son:

  • Revisar documentación personal y del vehículo antes de salir.
  • Consultar requisitos migratorios y aduaneros actualizados.
  • Cargar combustible en los puntos habilitados del lado argentino, ya que la ruta es larga y con pocas estaciones de servicio.
  • Recordar que se circula a gran altura: hidratarse bien, evitar comidas pesadas y no hacer esfuerzos físicos intensos.
  • Estar atentos a cambios en el clima (vientos, nieve, hielo), que pueden motivar cierres o restricciones de un momento a otro.

Ubicación del Paso de Jama

El Paso de Jama se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de Jujuy (sobre el limite internacional Argentino - Chileno). El mismo comunica a Chile con la Argentina a través del Corredor Bioceánico Atlántico - Pacífico, uniendo El Paraje Jama (Argentina) que cuenta con 160 habitantes y San Pedro de Atacama (Chile) de 5.200 habitantes.

  • Datos del lugar: 23º 14’ 15” Latitud Sur - 67º 01’ 35” Longitud Oeste
  • Relieve: montaña
  • Altura: 4.200 metros
  • Clima: frío seco
  • Temperatura extrema en verano: -5º bajo cero de noche y 15º durante el día
  • Temperatura extrema en invierno: -20º bajo cero durante la noche y 5º durante el día.

Autoridades de control en Argentina

  • Seguridad: Gendarmería Nacional Argentina, Escuadrón 3 Jujuy.
  • Migraciones: Personal de la Dirección Nacional de Migraciones (Delegación Jujuy).
  • Aduana: Dirección General de Aduanas (Delegación Jujuy).
  • Transporte: Gendarmería Nacional Argentina (convenio STN - GNA).
  • Fito-zoosanitario: Gendarmería Nacional Argentina (de aplicación conforme a las Leyes Nacionales Vegetal - Animal).

Combustible en el Paso de Jama

La estación de servicio más cercana al Paso de Jama, en territorio argentino, donde se puede cargar combustible es en Susques. También hay una estación de servicio en el propio paso, en el límite con Chile, que es la última estación YPF del lado argentino.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Abrieron el Paso de Jama para todo tipo de vehículos

Habilitaron el Paso de Jama luego de solucionar inconvenientes técnicos en este miércoles 1 de octubre

Caravana de autos de alta gama por el Paso de Jama: rutas, horarios y recomendaciones en Jujuy

Cierre preventivo en el Paso de Jama para transportes de carga

Cómo está el Paso de Jama hoy y qué debo saber para viajar el fin de semana largo

Lo que se lee ahora
El IUPS abre sus inscripciones sólo para varones
Agresión.

Patota en Alto Comedero: el IUPS abrió actuaciones por un alumno señalado en la causa

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

El IUPS abre sus inscripciones sólo para varones
Agresión.

Patota en Alto Comedero: el IUPS abrió actuaciones por un alumno señalado en la causa

Accidentes en Ruta 66.
Precaución.

Mañana accidentada en la Ruta 66: un vuelco y un choque

Una docente jujeña elegida entre las mejores del país video
Ejemplo.

Una docente jujeña elegida entre las mejores del país

Imagen alusiva
Policiales.

Un motociclista murió al chocar con un colectivo en San Salvador de Jujuy

Alejado de lo tradicional, este pueblo único ubicado en Jujuy tiene una experiencia distinta para el turismo. video
Turismo.

El pueblo del norte con solo 2 habitantes que está en las alturas y ofrece vistas únicas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel