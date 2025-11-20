Cerraron de manera preventiva el Paso de Jama para el transporte de carga

Este jueves 20 de noviembre cerraron el Paso de Jama para los vehículos de transporte de carga. Según detallaron las autoridades, el cierre preventivo se realizó ante las adversas condiciones climáticas, sobre todo por los fuertes vientos que impiden la revisión de los vehículos.
Qué tener en cuanta a la hora de ir por el Paso de Jama
Jama es el paso de alta montaña que une Jujuy con San Pedro de Atacama, a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, a través de la Ruta Nacional 52, parte del corredor bioceánico que conecta con los puertos del norte de Chile.
Para quienes planean cruzar en estos días, las recomendaciones generales son:
- Revisar documentación personal y del vehículo antes de salir.
- Consultar requisitos migratorios y aduaneros actualizados.
- Cargar combustible en los puntos habilitados del lado argentino, ya que la ruta es larga y con pocas estaciones de servicio.
- Recordar que se circula a gran altura: hidratarse bien, evitar comidas pesadas y no hacer esfuerzos físicos intensos.
- Estar atentos a cambios en el clima (vientos, nieve, hielo), que pueden motivar cierres o restricciones de un momento a otro.
Ubicación del Paso de Jama
El Paso de Jama se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de Jujuy (sobre el limite internacional Argentino - Chileno). El mismo comunica a Chile con la Argentina a través del Corredor Bioceánico Atlántico - Pacífico, uniendo El Paraje Jama (Argentina) que cuenta con 160 habitantes y San Pedro de Atacama (Chile) de 5.200 habitantes.
- Datos del lugar: 23º 14’ 15” Latitud Sur - 67º 01’ 35” Longitud Oeste
- Relieve: montaña
- Altura: 4.200 metros
- Clima: frío seco
- Temperatura extrema en verano: -5º bajo cero de noche y 15º durante el día
- Temperatura extrema en invierno: -20º bajo cero durante la noche y 5º durante el día.
Autoridades de control en Argentina
- Seguridad: Gendarmería Nacional Argentina, Escuadrón 3 Jujuy.
- Migraciones: Personal de la Dirección Nacional de Migraciones (Delegación Jujuy).
- Aduana: Dirección General de Aduanas (Delegación Jujuy).
- Transporte: Gendarmería Nacional Argentina (convenio STN - GNA).
- Fito-zoosanitario: Gendarmería Nacional Argentina (de aplicación conforme a las Leyes Nacionales Vegetal - Animal).
Combustible en el Paso de Jama
La estación de servicio más cercana al Paso de Jama, en territorio argentino, donde se puede cargar combustible es en Susques. También hay una estación de servicio en el propio paso, en el límite con Chile, que es la última estación YPF del lado argentino.
