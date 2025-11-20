Cerraron de manera preventiva el Paso de Jama para el transporte de carga

Este jueves 20 de noviembre cerraron el Paso de Jama para los vehículos de transporte de carga . Según detallaron las autoridades, el cierre preventivo se realizó ante las adversas condiciones climáticas , sobre todo por los fuertes vientos que impiden la revisión de los vehículos.

Frontera. Habilitaron el Paso de Jama luego de solucionar inconvenientes técnicos en este miércoles 1 de octubre

Paso de Jama: todo el personal ya está libre de covid

Jama es el paso de alta montaña que une Jujuy con San Pedro de Atacama , a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, a través de la Ruta Nacional 52, parte del corredor bioceánico que conecta con los puertos del norte de Chile.

Para quienes planean cruzar en estos días, las recomendaciones generales son:

Revisar documentación personal y del vehículo antes de salir.

Consultar requisitos migratorios y aduaneros actualizados.

Cargar combustible en los puntos habilitados del lado argentino, ya que la ruta es larga y con pocas estaciones de servicio.

Recordar que se circula a gran altura: hidratarse bien, evitar comidas pesadas y no hacer esfuerzos físicos intensos.

Estar atentos a cambios en el clima (vientos, nieve, hielo), que pueden motivar cierres o restricciones de un momento a otro.

Ubicación del Paso de Jama

El Paso de Jama se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de Jujuy (sobre el limite internacional Argentino - Chileno). El mismo comunica a Chile con la Argentina a través del Corredor Bioceánico Atlántico - Pacífico, uniendo El Paraje Jama (Argentina) que cuenta con 160 habitantes y San Pedro de Atacama (Chile) de 5.200 habitantes.

Datos del lugar: 23º 14’ 15” Latitud Sur - 67º 01’ 35” Longitud Oeste

Relieve: montaña

Altura: 4.200 metros

Clima: frío seco

Temperatura extrema en verano: -5º bajo cero de noche y 15º durante el día

Temperatura extrema en invierno: -20º bajo cero durante la noche y 5º durante el día.

Autoridades de control en Argentina

Seguridad: Gendarmería Nacional Argentina, Escuadrón 3 Jujuy.

Migraciones: Personal de la Dirección Nacional de Migraciones (Delegación Jujuy).

Aduana: Dirección General de Aduanas (Delegación Jujuy).

Transporte: Gendarmería Nacional Argentina (convenio STN - GNA).

Fito-zoosanitario: Gendarmería Nacional Argentina (de aplicación conforme a las Leyes Nacionales Vegetal - Animal).

Combustible en el Paso de Jama

La estación de servicio más cercana al Paso de Jama, en territorio argentino, donde se puede cargar combustible es en Susques. También hay una estación de servicio en el propio paso, en el límite con Chile, que es la última estación YPF del lado argentino.