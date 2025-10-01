miércoles 01 de octubre de 2025

1 de octubre de 2025 - 10:26
Frontera.

Habilitaron el Paso de Jama luego de solucionar inconvenientes técnicos en este miércoles 1 de octubre

Luego de solucionar fallas en el sistema de internet, el complejo fronterizo "Paso de Jama" fue habilitado este 1 de octubre.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
paso de jama

paso de jama

El Paso de Jama, uno de los cruces más importantes entre Argentina y Chile, se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos desde las 10:30 luego de haberse solucionado inconvenientes técnicos en el sistema de Internet.

Cómo se encuentra el Paso de Jama hoy 1 de octubre de 2025

  • Horario de atención: de 8 a 20hs.
  • Tipo de flujo: todo tipo de vehículo.
  • Clima: Despejado sin viento.

Por que estaba cerrado el Paso de Jama hoy

Las autoridades indicaron que el estado del paso será reevaluado en el próximo parte previsto para las 10:30 de la mañana.

Paso de Jama

Estado de transitabilidad de los pasos fronterizos - Argentina-Chile

  • Complejo Fronterizo Ollagüe: habilitado. Atiende de 08:00 a 18:30 para transporte de carga y hasta las 20:00 para todos los vehículos. Flujo normal, clima despejado.

  • Complejo Fronterizo Hito Cajón: habilitado para todo tipo de vehículos, en horario de 08:00 a 18:00. Se informó la presencia de un camión incendiado en el km 14.080 faja izquierda. Clima despejado y sin viento.

  • Complejo Fronterizo Sico: cerrado temporalmente. La acumulación de nieve impide la transitabilidad segura en la ruta CH-23. Se realizan trabajos de limpieza entre los km 240 y 260. Desde el km 275 se recomienda el uso de vehículos 4x4. El cierre continuará hasta nuevo aviso.

  • Complejo Fronterizo San Pedro de Atacama: habilitado, con atención entre las 08:00 y 18:00 horas.

Las autoridades recordaron a los viajeros la importancia de consultar los partes oficiales antes de emprender viaje, dado que las condiciones climáticas y técnicas pueden modificar la operatividad de los pasos fronterizos en cuestión de horas.

