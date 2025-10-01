Habilitaron el Paso de Jama luego de solucionar inconvenientes técnicos en este miércoles 1 de octubre

paso de jama

El Paso de Jama, uno de los cruces más importantes entre Argentina y Chile, se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos desde las 10:30 luego de haberse solucionado inconvenientes técnicos en el sistema de Internet.

Cómo se encuentra el Paso de Jama hoy 1 de octubre de 2025 Horario de atención: de 8 a 20hs.

Tipo de flujo: todo tipo de vehículo.

Clima: Despejado sin viento.

Por que estaba cerrado el Paso de Jama hoy Las autoridades indicaron que el estado del paso será reevaluado en el próximo parte previsto para las 10:30 de la mañana.

Paso de Jama

Estado de transitabilidad de los pasos fronterizos - Argentina-Chile Complejo Fronterizo Ollagüe : habilitado. Atiende de 08:00 a 18:30 para transporte de carga y hasta las 20:00 para todos los vehículos. Flujo normal, clima despejado.

Complejo Fronterizo Hito Cajón : habilitado para todo tipo de vehículos, en horario de 08:00 a 18:00. Se informó la presencia de un camión incendiado en el km 14.080 faja izquierda. Clima despejado y sin viento.

Complejo Fronterizo Sico : cerrado temporalmente. La acumulación de nieve impide la transitabilidad segura en la ruta CH-23. Se realizan trabajos de limpieza entre los km 240 y 260. Desde el km 275 se recomienda el uso de vehículos 4x4. El cierre continuará hasta nuevo aviso.

Complejo Fronterizo San Pedro de Atacama: habilitado, con atención entre las 08:00 y 18:00 horas. Las autoridades recordaron a los viajeros la importancia de consultar los partes oficiales antes de emprender viaje, dado que las condiciones climáticas y técnicas pueden modificar la operatividad de los pasos fronterizos en cuestión de horas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.