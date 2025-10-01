miércoles 01 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de octubre de 2025 - 08:35
Pequeño respiro.

Después de las lluvias: cómo va a seguir el clima en Jujuy estos días

Tras el alivio por las lluvias, el miércoles anticipa una máxima de 21ºC y el cielo se va a mantener mayormente nublado. Cómo va a seguir el clima.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Después de las lluvias: como va a seguir el clima en Jujuy estos días

Después de las lluvias: como va a seguir el clima en Jujuy estos días

Lee además
Pronóstico del tiempo en Jujuy
Importante.

Pronóstico extendido: así estará el clima en Jujuy hasta el lunes 8 de septiembre
Llega el fin de semana con altas temperaturas: cómo va a estar el tiempo en Jujuy
A descansar.

Llega el fin de semana con altas temperaturas: cómo estará el clima en Jujuy

cielo nublado tiempo clima jujuy.jpg
Clima en Jujuy: el pronóstico del tiempo para el 15 de mayo

Clima en Jujuy: el pronóstico del tiempo para el 15 de mayo

Miércoles con lluvias y cielo cubierto

Durante la jornada de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025, el tiempo se presenta cubierto, con precipitaciones aisladas durante la mañana y la noche, y mayormente nublado en horas de la tarde.

  • Temperaturas: mínima de 14°C y máxima de 21°C.

  • Viento: sopla del oeste a 4 km/h, con ráfagas leves entre 7 y 22 km/h a lo largo del día.

  • Visibilidad: 15 km.

Ascenso de temperaturas hacia el jueves y viernes

El jueves se espera una marcada mejora en las condiciones, con cielo algo más despejado y temperaturas en ascenso:

  • Jueves: mínima de 9°C y máxima de 25°C.

  • Viernes: mínima de 11°C y máxima de 27°C.

Esto marcará el inicio de un fin de semana con tiempo cálido.

Sábado de calor y domingo agradable

El sábado será el día más caluroso de la semana, con una máxima que alcanzará los 31°C y una mínima de 15°C, lo que anticipa condiciones ideales para actividades al aire libre.

El domingo, en tanto, continuará cálido pero con temperaturas un poco más moderadas: mínima de 15°C y máxima de 28°C.

Inicio de semana: temperaturas elevadas

La próxima semana se mantendrá con registros térmicos altos:

  • Lunes: mínima de 13°C y máxima de 29°C.

  • Martes: mínima de 12°C y máxima de 26°C.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Pronóstico extendido: así estará el clima en Jujuy hasta el lunes 8 de septiembre

Llega el fin de semana con altas temperaturas: cómo estará el clima en Jujuy

¿Llegan las lluvias a Jujuy?: así va a estar el clima durante esta semana

Cómo va a estar el clima esta segunda noche de desfile y el fin de semana en Jujuy

Preinscripción para la carrera de Enfermería de la UNJu: fechas y documentación

Lo que se lee ahora
SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

¡Llegó la novedad al centro jujeño! Supermercados Comodín abre su nueva sucursal express en Alvear y Balcarce
Jujuy.

¡Llegó la novedad al centro jujeño! Supermercados Comodín abre su nueva sucursal express en Alvear y Balcarce

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Arranca el cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los estatales

Sin agua.
Atención.

Cortaron el agua en varios barrios por la rotura de un acueducto: a qué hora vuelve

Detención de Pequeño J.
Justicia.

Triple crimen narco: detuvieron a "Pequeño J", el acusado de ordenar las muertes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel