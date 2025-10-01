Después de las lluvias: cómo va a seguir el clima en Jujuy estos días

Después de las lluvias: como va a seguir el clima en Jujuy estos días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó e l pronóstico oficial para los próximos días en la provincia de Jujuy . Tras un miércoles con lluvias aisladas y cielo mayormente cubierto, se anticipa un ascenso de temperaturas y jornadas más estables.

A descansar. Llega el fin de semana con altas temperaturas: cómo estará el clima en Jujuy

Importante. Pronóstico extendido: así estará el clima en Jujuy hasta el lunes 8 de septiembre

Clima en Jujuy: el pronóstico del tiempo para el 15 de mayo

Durante la jornada de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025, el tiempo se presenta cubierto, con precipitaciones aisladas durante la mañana y la noche, y mayormente nublado en horas de la tarde.

Viento : sopla del oeste a 4 km/h, con ráfagas leves entre 7 y 22 km/h a lo largo del día.

Temperaturas : mínima de 14°C y máxima de 21°C.

Ascenso de temperaturas hacia el jueves y viernes

El jueves se espera una marcada mejora en las condiciones, con cielo algo más despejado y temperaturas en ascenso:

Jueves : mínima de 9°C y máxima de 25°C.

Viernes: mínima de 11°C y máxima de 27°C.

Esto marcará el inicio de un fin de semana con tiempo cálido.

Sábado de calor y domingo agradable

El sábado será el día más caluroso de la semana, con una máxima que alcanzará los 31°C y una mínima de 15°C, lo que anticipa condiciones ideales para actividades al aire libre.

El domingo, en tanto, continuará cálido pero con temperaturas un poco más moderadas: mínima de 15°C y máxima de 28°C.

Inicio de semana: temperaturas elevadas

La próxima semana se mantendrá con registros térmicos altos: