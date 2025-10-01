Después de las lluvias: cómo va a seguir el clima en Jujuy estos días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico oficial para los próximos días en la provincia de Jujuy. Tras un miércoles con lluvias aisladas y cielo mayormente cubierto, se anticipa un ascenso de temperaturas y jornadas más estables.
Miércoles con lluvias y cielo cubierto
Durante la jornada de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025, el tiempo se presenta cubierto, con precipitaciones aisladas durante la mañana y la noche, y mayormente nublado en horas de la tarde.
Ascenso de temperaturas hacia el jueves y viernes
El jueves se espera una marcada mejora en las condiciones, con cielo algo más despejado y temperaturas en ascenso:
Esto marcará el inicio de un fin de semana con tiempo cálido.
Sábado de calor y domingo agradable
El sábado será el día más caluroso de la semana, con una máxima que alcanzará los 31°C y una mínima de 15°C, lo que anticipa condiciones ideales para actividades al aire libre.
El domingo, en tanto, continuará cálido pero con temperaturas un poco más moderadas: mínima de 15°C y máxima de 28°C.
Inicio de semana: temperaturas elevadas
La próxima semana se mantendrá con registros térmicos altos:
