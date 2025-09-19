viernes 19 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de septiembre de 2025 - 08:52
Capital.

Cómo va a estar el clima esta segunda noche de desfile y el fin de semana en Jujuy

Esta noche es el turno de las carrozas y carruajes del grupo B en el marco de la FNE 2025. Te contamos cómo va a estar el clima los próximos días.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Cómo va a estar el clima esta segunda noche de desfile y el fin de semana en Jujuy

Cómo va a estar el clima esta segunda noche de desfile y el fin de semana en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional difundió el pronóstico para los próximos días en San Salvador de Jujuy. Se esperan temperaturas elevadas durante el fin de semana y un marcado descenso a comienzos de la próxima semana. Por el momento, no rige alerta amarilla por tormentas en la región. Te contamos cómo va a estar el clima en esta segunda noche de desfile del grupo B en el marco de la FNE 2025.

Lee además
clima en jujuy: asi estara el tiempo durante la ultima semana de agosto
Atención.

Clima en Jujuy: así estará el tiempo durante la última semana de agosto
Cómo va a estar el clima esta segunda noche de desfile y el fin de semana en Jujuy
Temperaturas.

Pronóstico extendido: así estará el clima en Jujuy hasta el domingo 7 de septiembre

tiempo clima paisaje jujuy

Viernes con máxima de 31°C

Este viernes 19 de septiembre la jornada comenzó despejada, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C de mínima y los 31°C de máxima. Durante la mañana y la tarde el cielo se presentará parcialmente nublado, mientras que hacia la noche se prevén tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación del 10 al 40%.

Sábado caluroso

Para el sábado se anticipa un aumento de la temperatura, con una mínima de 16°C y una máxima de 33°C. El cielo permanecerá mayormente despejado y no se esperan precipitaciones.

Domingo con leve descenso

El domingo la máxima descenderá levemente hasta los 29°C, con una mínima de 15°C. El cielo se mantendrá con nubosidad variable y sin probabilidades de lluvias significativas.

Lunes fresco

El lunes marcará un cambio en las condiciones: la mínima será de apenas 8°C y la máxima no superará los 19°C. Se prevé un ambiente fresco y con algo de nubosidad.

Martes y miércoles con tiempo estable

El martes 23 y el miércoles 24 se mantendrán temperaturas frescas por la mañana (10°C de mínima) y máximas moderadas que rondarán los 23°C. Las condiciones se mantendrán estables, con cielo parcialmente nublado.

Regreso del calor el jueves

El jueves la temperatura volverá a ascender, con una mínima de 10°C y una máxima de 29°C. No se anuncian precipitaciones para esa jornada.

Sin alertas vigentes

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, por el momento no rige alerta amarilla por tormentas en San Salvador de Jujuy, aunque se recomienda seguir la evolución de los pronósticos oficiales, especialmente por las tormentas aisladas previstas para la noche de este viernes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Clima en Jujuy: así estará el tiempo durante la última semana de agosto

Pronóstico extendido: así estará el clima en Jujuy hasta el domingo 7 de septiembre

Pronóstico extendido: así estará el clima en Jujuy hasta el lunes 8 de septiembre

Llega el fin de semana con altas temperaturas: cómo estará el clima en Jujuy

FNE 2025: conocé una por una a las candidatas para la Elección Provincial

Lo que se lee ahora
Centro Polivalente de Arte Profesor Luis Martínez
Ciudad Cultural.

FNE 2025: esta noche es el turno del desfile de carrozas y carruajes del Grupo B

Por  Claudio Serra

Las más leídas

FNE 2025: asueto escolar en toda la provincia
Resolución.

FNE 2025: asueto el jueves 25 y viernes 26 para todos los niveles

Primer desfile de carrozas en Ciudad Cultural
FNE 2025.

Exitoso primer desfile de carrozas y carruajes en Ciudad Cultural

Los grupos de carrozas para la FNE 2025.
Atención.

Grupos de la FNE 2025: cuándo desfila cada colegio por Ciudad Cultural

Tiene 12 años, es jujeña y brilla en Netflix junto a Leonardo Sbaraglia: quién es Francesca Varela video
Serie.

Tiene 12 años, es jujeña y brilla en Netflix junto a Leonardo Sbaraglia: quién es Francesca Varela

Estadio 23 de Agosto de Gimnasia de Jujuy video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy lanzó promociones para ingresar gratis el domingo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel