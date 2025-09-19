Cómo va a estar el clima esta segunda noche de desfile y el fin de semana en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional difundió el pronóstico para los próximos días en San Salvador de Jujuy. Se esperan temperaturas elevadas durante el fin de semana y un marcado descenso a comienzos de la próxima semana. Por el momento, no rige alerta amarilla por tormentas en la región. Te contamos cómo va a estar el clima en esta segunda noche de desfile del grupo B en el marco de la FNE 2025.

Este viernes 19 de septiembre la jornada comenzó despejada, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C de mínima y los 31°C de máxima. Durante la mañana y la tarde el cielo se presentará parcialmente nublado, mientras que hacia la noche se prevén tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación del 10 al 40%.

Para el sábado se anticipa un aumento de la temperatura, con una mínima de 16°C y una máxima de 33°C. El cielo permanecerá mayormente despejado y no se esperan precipitaciones.

Domingo con leve descenso

El domingo la máxima descenderá levemente hasta los 29°C, con una mínima de 15°C. El cielo se mantendrá con nubosidad variable y sin probabilidades de lluvias significativas.

Lunes fresco

El lunes marcará un cambio en las condiciones: la mínima será de apenas 8°C y la máxima no superará los 19°C. Se prevé un ambiente fresco y con algo de nubosidad.

Martes y miércoles con tiempo estable

El martes 23 y el miércoles 24 se mantendrán temperaturas frescas por la mañana (10°C de mínima) y máximas moderadas que rondarán los 23°C. Las condiciones se mantendrán estables, con cielo parcialmente nublado.

Regreso del calor el jueves

El jueves la temperatura volverá a ascender, con una mínima de 10°C y una máxima de 29°C. No se anuncian precipitaciones para esa jornada.

Sin alertas vigentes

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, por el momento no rige alerta amarilla por tormentas en San Salvador de Jujuy, aunque se recomienda seguir la evolución de los pronósticos oficiales, especialmente por las tormentas aisladas previstas para la noche de este viernes.