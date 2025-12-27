sábado 27 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de diciembre de 2025 - 14:48
Habilitado.

Aguas Blancas: demoras y filas en el paso fronterizo

El paso fronterizo de Aguas Blancas registra una marcada concurrencia de personas tras la habilitación del cruce hacia la ciudad boliviana de Bermejo.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Aguas Blancas: demoras y filas en el paso fronterizo

Aguas Blancas: demoras y filas en el paso fronterizo

Lee además
Cerraron el paso de chalanas en Aguas Blancas.
Frontera.

Cerraron el paso de chalanas en Aguas Blancas por la crecida del río Bermejo
Incidentes en Salta.
Salta.

Enfrentamiento a tiros y pedradas entre bagayeros y prefectura en Aguas Blancas

La reapertura parcial del paso generó un importante amontonamiento de personas que buscan cruzar al país vecino, impulsadas principalmente por la alta demanda comercial y la diferencia cambiaria favorable del lado boliviano. Desde las primeras horas del día se registran largas filas y momentos de tensión, producto de la gran afluencia de viajeros.

Según la información oficial, el paso se encuentra habilitado este sábado 27 de diciembre desde las 06:00 hasta las 20:00 horas, con navegación autorizada a través de las distintas cooperativas de transporte fluvial. En el lugar se observa una multitud a la espera de abordar las chalanas, en una zona caracterizada por su intensa actividad comercial, lo que lleva a muchas personas a permanecer allí hasta concretar el cruce.

Pese a la congestión en el paso, las autoridades informaron que la actividad comercial se desarrolla con normalidad en los centros comerciales, galerías y mercados del municipio, que reciben tanto a vecinos como a turistas.

Estado de rutas y condiciones climáticas

BARILOCHE (17)

En cuanto a la red vial, la Ruta Panamericana Bermejo–Tarija se encuentra transitable, aunque se recomienda circular con extrema precaución debido al mal tiempo. La ruta hacia el Chaco boliviano, que conecta con Yacuiba, también está habilitada, pero presenta banquinas desniveladas, falta de señalización y un tiempo estimado de viaje de aproximadamente cuatro horas.

Del lado argentino, la Ruta Nacional 50 —que conecta con San Ramón de la Nueva Orán— se encuentra transitable, aunque con alto tráfico vehicular.

Respecto al clima, la temperatura actual es de 21°C, con una máxima prevista de 33°C, cielo parcialmente nublado y una humedad relativa del 90%.

Cotización de divisas

En el mercado cambiario, la cotización informada indica que 1.000 pesos argentinos se cambian a 6,60 bolivianos para la venta y 6,40 para la compra. El dólar cotiza a 1.560 pesos argentinos para la compra y 1.540 para la venta, mientras que frente al peso boliviano se ubica en 10,00 para la compra y 9,80 para la venta.

Las autoridades recomiendan a quienes tengan previsto cruzar la frontera hacerlo con paciencia, respetar las indicaciones de seguridad y mantenerse informados ante posibles cambios en el estado del paso.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cerraron el paso de chalanas en Aguas Blancas por la crecida del río Bermejo

Enfrentamiento a tiros y pedradas entre bagayeros y prefectura en Aguas Blancas

Las más leídas

Se espera un fin de semana con lluvia en Jujuy.
Lluvias.

Jujuy bajo alerta amarilla: tormentas fuertes amenazan a toda la provincia

Ruta 52: piden extrema precaución en el km 50 por agua y sedimento en calzada
Tránsito.

Ruta 52: piden extrema precaución en el km 50 por agua y sedimento en calzada

Jama: cierre preventivo del complejo fronterizo por condiciones climáticas
Frontera.

Jama: cierre preventivo del complejo fronterizo por condiciones climáticas

Presentó a su novio y la familia lo recibió con una inesperada broma que se volvió viral.
Viral.

La broma familiar que dejó sin palabras a un novio y conquistó las redes

Esta noche es la Fiesta de Tunay 2025 (Archivo)

Llegó el gran día: hoy es La Fiesta de Tunay

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel