Aguas Blancas: demoras y filas en el paso fronterizo

Una gran cantidad de personas se concentra este sàbado en el paso fronterizo de Aguas Blancas , luego de que se habilitara nuevamente el cruce hacia Bolivia por medio de chalanas, tras la crecida del río Bermejo que había obligado a suspender el servicio desde ayer.

Salta. Enfrentamiento a tiros y pedradas entre bagayeros y prefectura en Aguas Blancas

Frontera. Cerraron el paso de chalanas en Aguas Blancas por la crecida del río Bermejo

La reapertura parcial del paso generó un importante amontonamiento de personas que buscan cruzar al país vecino, impulsadas principalmente por la alta demanda comercial y la diferencia cambiaria favorable del lado boliviano. Desde las primeras horas del día se registran largas filas y momentos de tensión, producto de la gran afluencia de viajeros.

Según la información oficial, el paso se encuentra habilitado este sábado 27 de diciembre desde las 06:00 hasta las 20:00 horas, con navegación autorizada a través de las distintas cooperativas de transporte fluvial. En el lugar se observa una multitud a la espera de abordar las chalanas, en una zona caracterizada por su intensa actividad comercial, lo que lleva a muchas personas a permanecer allí hasta concretar el cruce.

Pese a la congestión en el paso, las autoridades informaron que la actividad comercial se desarrolla con normalidad en los centros comerciales, galerías y mercados del municipio, que reciben tanto a vecinos como a turistas.

Estado de rutas y condiciones climáticas

BARILOCHE (17)

En cuanto a la red vial, la Ruta Panamericana Bermejo–Tarija se encuentra transitable, aunque se recomienda circular con extrema precaución debido al mal tiempo. La ruta hacia el Chaco boliviano, que conecta con Yacuiba, también está habilitada, pero presenta banquinas desniveladas, falta de señalización y un tiempo estimado de viaje de aproximadamente cuatro horas.

Del lado argentino, la Ruta Nacional 50 —que conecta con San Ramón de la Nueva Orán— se encuentra transitable, aunque con alto tráfico vehicular.

Respecto al clima, la temperatura actual es de 21°C, con una máxima prevista de 33°C, cielo parcialmente nublado y una humedad relativa del 90%.

Cotización de divisas

En el mercado cambiario, la cotización informada indica que 1.000 pesos argentinos se cambian a 6,60 bolivianos para la venta y 6,40 para la compra. El dólar cotiza a 1.560 pesos argentinos para la compra y 1.540 para la venta, mientras que frente al peso boliviano se ubica en 10,00 para la compra y 9,80 para la venta.

Las autoridades recomiendan a quienes tengan previsto cruzar la frontera hacerlo con paciencia, respetar las indicaciones de seguridad y mantenerse informados ante posibles cambios en el estado del paso.