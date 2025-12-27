sábado 27 de diciembre de 2025

27 de diciembre de 2025 - 09:34
La Fiesta de Tunay

Llegó el gran día: hoy es La Fiesta de Tunay

Este sábado 27 de diciembre se hace la 7ma edición de La Fiesta de Tunay en el Centro Cultural Manuel Belgrano.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Esta noche es la Fiesta de Tunay 2025 (Archivo)

Esta noche es la Fiesta de Tunay 2025 (Archivo)

Este sábado 27 de diciembre llega la 7ma edición de La Fiesta de Tunay, evento que reúne a grandes artistas y que se hace en el Centro Cultural Manuel Belgrano (Ex Vieja Estación) y que como es costumbre, será una fiesta única para cerrar el año.

Cómo comprar las entradas para la Fiesta de Tunay 2025

La forma de comprar las entradas para la Fiesta de Tunay, es muy sencilla. En primera instancia, podés ingresar a la página web de ticketpass.com.ar y elegir entre dos opciones:

  • Primera Tanda VIP - $40.000: incluye ubicación destacada frente al escenario + barras preferenciales + 2 consumiciones (cerveza Norte 473ml) + espacio gastronómico (snacks incluidos) + baños exclusivos.
  • Primera Tanda General - $20.000: incluye ingreso al predio + barras habilitadas en toda la fiesta + espacio gastronómico (no incluye consumición) + baños disponibles en distintos puntos.

Los artistas para La Fiesta de Tunay 2025

Migrantes es una banda de cumbia que tiene como figuras principales a Facundo Garcia (cantante, frontman y compositor) y Nicolas Valdi (productor) acompañados de una banda con larga experiencia en la música. Oriundos de Lincoln, Buenos Aires, y amigos desde la infancia, Facundo y Nicolás decidieron en 2014 irse a estudiar a la ciudad de La Plata.

fiesta de tunay

En tanto, con tan solo 19 años, Nicole Fernández se posiciona como una de las nuevas promesas emergentes de la música urbana. Su carrera comenzó desde muy chica, formándose en comedia musical en reconocidas escuelas como la de Reina Reech, y perfeccionando su técnica vocal en la academia de Sebastián Mellino, cuna de grandes talentos argentinos.

Jujuy bajo alerta amarilla: tormentas fuertes amenazan a toda la provincia

