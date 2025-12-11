jueves 11 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de diciembre de 2025 - 07:50
Evento.

Cómo conseguir las entradas para la Fiesta de Tunay: paso a paso para adquirirlas

Se acerca la Fiesta de Tuanay 2025, y ya podés adquirir tus entradas para vivir una noche increíble junto a grandes artistas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Fiesta de Tunay - Imagen de archivo

Fiesta de Tunay - Imagen de archivo

Lee además
Artistas de la Fiesta de Tunay video
Imperdible.

Confirmaron los artistas que estarán en la Fiesta de Tunay: mirá todos los detalles
La Asociación Árbol y Vida plantó 20 mil queñoas en Santa Catalina
Conservación.

La Asociación Árbol y Vida plantó 20 mil queñoas en Santa Catalina

Cómo comprar las entradas para la Fiesta de Tunay 2025

La forma de comprar las entradas para la Fiesta de Tunay, es muy sencilla. En primera instancia, podés ingresar a la página web de ticketpass.com.ar -hacer click aquí- y elegir entre dos opciones:

  1. Primera Tanda VIP - $40.000: incluye ubicación destacada frente al escenario + barras preferenciales + 2 consumiciones (cerveza Norte 473ml) + espacio gastronómico (snacks incluidos) + baños exclusivos.
  2. Primera Tanda General - $20.000: incluye ingreso al predio + barras habilitadas en toda la fiesta + espacio gastronómico (no incluye consumición) + baños disponibles en distintos puntos.

Por el momento podrán adquirir los tickets de forma online, aunque proximamente, quienes deseen sumarse a la gran Fiesta de Tunay, podrán comprarlos de manera física en distintos puntos.

Se viene La Fiesta de Tunay edición invierno
Se viene La Fiesta de Tunay edición invierno

Se viene La Fiesta de Tunay edición invierno

Los artistas para la Fiesta de Tunay 2025

Además de Tunay, también estarán el 27 de diciembre Migrantes y Nicole, dos artistas con mucha fiesta que llegarán a Jujuy para vivir una noche llena de música. Mientras que, se suman a la grilla: Echevé, Echale Soda, y DJ Abril Agostini.

Migrantes es una banda de cumbia que tiene como figuras principales a Facundo Garcia (cantante, frontman y compositor) y Nicolas Valdi (productor) acompañados de una banda con larga experiencia en la música. Oriundos de Lincoln, Buenos Aires, y amigos desde la infancia, Facundo y Nicolás decidieron en 2014 irse a estudiar a la ciudad de La Plata.

En tanto, con tan solo 19 años, Nicole Fernández se posiciona como una de las nuevas promesas emergentes de la música urbana. Su carrera comenzó desde muy chica, formándose en comedia musical en reconocidas escuelas como la de Reina Reech, y perfeccionando su técnica vocal en la academia de Sebastián Mellino, cuna de grandes talentos argentinos.

fiesta de tunay

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Confirmaron los artistas que estarán en la Fiesta de Tunay: mirá todos los detalles

La Asociación Árbol y Vida plantó 20 mil queñoas en Santa Catalina

Alertan a jujeños que viajen a zonas de riesgo sobre la vacuna contra la fiebre amarilla

En Jujuy y Salta el cáncer de vías biliares es la tercera causa de muerte en mujeres

El Manantial del Silencio hará el primer Mercadito Navideño

Lo que se lee ahora
¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Una mujer fue atropellada en pleno centro: San Martín y Necochea están cortadas
Siniestro.

Atropellaron a una mujer en pleno centro: fue en San Martín y Necochea

ChristianNodal lleva a Cazzu a la justicia por la crianza de su hija 
Conflicto.

Christian Nodal lleva a Cazzu a la justicia por la crianza de su hija

Tras la ceremonia del Nobel de la Paz, Javier Milei suspendió su agenda en Noruega y regresa a la Argentina.  
Política.

Javier Milei suspendió su agenda en Noruega tras la ceremonia del Nobel de la Paz y vuelve al país

Falleció el productor musical Gonzalo Urueña.
Mundo musical.

¿De qué murió el productor musical Gonzalo Urueña?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel