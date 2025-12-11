Cómo conseguir las entradas para la Fiesta de Tunay: paso a paso para adquirirlas

Fiesta de Tunay - Imagen de archivo

El próximo 27 de diciembre llega la 7ma edición de la Fiesta de Tunay. Con grandes artistas como Migrantes y Nicole, se vivirá una noche única en el Centro Cultural Manuel Belgrano (Ex Vieja Estación). Las entradas ya están a la venta, y de forma fácil podés adquirirlas de manera online.

Cómo comprar las entradas para la Fiesta de Tunay 2025 La forma de comprar las entradas para la Fiesta de Tunay, es muy sencilla. En primera instancia, podés ingresar a la página web de ticketpass.com.ar -hacer click aquí- y elegir entre dos opciones:

Primera Tanda VIP - $40.000: incluye ubicación destacada frente al escenario + barras preferenciales + 2 consumiciones (cerveza Norte 473ml) + espacio gastronómico (snacks incluidos) + baños exclusivos. Primera Tanda General - $20.000: incluye ingreso al predio + barras habilitadas en toda la fiesta + espacio gastronómico (no incluye consumición) + baños disponibles en distintos puntos. Por el momento podrán adquirir los tickets de forma online, aunque proximamente, quienes deseen sumarse a la gran Fiesta de Tunay, podrán comprarlos de manera física en distintos puntos.

Los artistas para la Fiesta de Tunay 2025 Además de Tunay, también estarán el 27 de diciembre Migrantes y Nicole, dos artistas con mucha fiesta que llegarán a Jujuy para vivir una noche llena de música. Mientras que, se suman a la grilla: Echevé, Echale Soda, y DJ Abril Agostini.

Migrantes es una banda de cumbia que tiene como figuras principales a Facundo Garcia (cantante, frontman y compositor) y Nicolas Valdi (productor) acompañados de una banda con larga experiencia en la música. Oriundos de Lincoln, Buenos Aires, y amigos desde la infancia, Facundo y Nicolás decidieron en 2014 irse a estudiar a la ciudad de La Plata. En tanto, con tan solo 19 años, Nicole Fernández se posiciona como una de las nuevas promesas emergentes de la música urbana. Su carrera comenzó desde muy chica, formándose en comedia musical en reconocidas escuelas como la de Reina Reech, y perfeccionando su técnica vocal en la academia de Sebastián Mellino, cuna de grandes talentos argentinos. fiesta de tunay

