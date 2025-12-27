Aeroparque: más de 70 vuelos afectados por calor extremo y mantenimiento en pista

El calor extremo registrado este sábado en la Ciudad de Buenos Aires generó demoras y desvíos en Aeroparque Jorge Newbery , en el aeropuerto porteño: más de 70 vuelos resultaron afectados durante casi tres horas. Según fuentes oficiales, desde las 14 se interrumpieron despegues y aterrizajes para realizar mantenimiento de urgencia en un sector operativo.

De acuerdo con la información oficial, durante la interrupción se vieron impactados más de 50 vuelos , mientras que otros servicios quedaron demorados por la suspensión temporaria de las operaciones. Además, 12 vuelos que tenían destino Aeroparque debieron ser desviados hacia otras terminales, en el marco del cierre preventivo dispuesto por los trabajos.

La terminal aérea permaneció cerrada a las operaciones entre las 14 y las 17 , mientras se desarrollaban tareas de mantenimiento en un sector cercano a la cabecera sur. El reporte indicó que la interrupción se extendió debido a que no se logró concluir los trabajos dentro del tiempo previsto, por lo que se aplicó el protocolo de suspensión hasta completar la intervención.

Las fuentes oficiales señalaron que las tareas se vieron complicadas por la tormenta de días atrás y por la ola de calor instalada desde este fin de semana. En ese contexto, se informó que en una zona operativa se registraron desprendimientos de asfalto que debieron ser retirados, lo que derivó en la cancelación momentánea de las operaciones por razones de seguridad.

También se precisó que el área afectada no corresponde a la pista propiamente dicha, sino a un sector aledaño a la cabecera 31, en la zona sur de Aeroparque. En función de esa situación, se decidió detener los movimientos de aeronaves hasta finalizar el retiro del material y asegurar las condiciones del área intervenida.

A partir de las 17, se reanudaron tanto los despegues como los aterrizajes. Sin embargo, se advirtió que las demoras podrían extenderse durante el resto del día por el denominado “efecto dominó”, debido a los vuelos que no pudieron partir a tiempo y a aquellos que fueron derivados a Ezeiza y luego deben retornar para retomar sus servicios programados.

Calor extremo: alerta del SMN y temperaturas previstas

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que rige una alerta amarilla por calor extremo para la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA y zonas cercanas. Según el organismo, los valores térmicos por encima de lo habitual comenzaron a sentirse desde el mediodía del viernes y se mantendrían, al menos, hasta el cierre de 2025.

El SMN indicó que el día de condiciones más exigentes se prevé para el miércoles 31 de diciembre, con máximas que podrían llegar a 38°C, junto con niveles elevados de humedad. Además, el organismo señaló que este episodio se enmarca en un escenario más amplio y que, de acuerdo con sus proyecciones, el verano 2026 podría presentar un 45% más de presión térmica, con mayor frecuencia e intensidad de olas de calor respecto de los promedios históricos.