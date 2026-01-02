Rutas y caminos intransitables en Jujuy este viernes 2 de enero

Tras las fuertes tormentas registradas en distintos puntos de la provincia, algunos
permanecen caminos de Jujuy intransitables este viernes 2 de enero, mientras que en otros tramos se permite la circulación, aunque se solicita a los conductores hacerlo con extrema precaución debido a las condiciones del terreno y a los daños ocasionados por las lluvias.
Rutas y caminos intransitables en Jujuy -Ruta Provincial 73 localidad Palca de Aparzo (por crecida de rio)
-Ruta Provincial 73 en el tramo Valle Colorado y Santa Ana (por crecida de río)
-Ruta Provincial 40 altura río San Juan de Oro (por crecida de río)
-Ruta Provincial 7 entre localidad Casa Colorada y localidad de San Juan de Misa Rumi (por crecida de río)
rutas intransitables jujuy cortadas
Rutas y caminos transitables pero con precaución
-Ruta Nacional 52 km 185 (acumulación de arena sobre la calzada).
-Ruta Provincial 83 en tramo Pampichuela y Valle Grande.
-Ruta Nacional 34 en km 1159 altura acceso norte a localidad san pedro desvío de transito transitorio por obra de duplicación de calzada
-Ruta Nacional 34 entre Ruta Provincial 43 y Ruta Provincial 61 altura localidad manantiales desvío de tránsito, circular con máxima precaución
-Ruta Nacional 52 desde Salinas Grandes hasta empalme Ruta Provincial 70 (presencia de baches por tramos)
-Ruta Provincial 79 desde localidad El Moreno hasta Ruta Nacional 51 - Salta
-Ruta Provincial 78 desde localidad El Moreno hasta Laguna Colorada (cortes en diferentes partes)
-Camino vecinal desde Santa Catalina hasta localidad El Angosto
Lluvias en Jujuy: así es el estado de las rutas este domingo
-Ruta Nacional 40 desde localidad de Susques hasta localidad Puesto Sey
-Ruta Nacional 40 altura localidad Ciénaga de Paicone - dpto Santa Catalina
-Ruta Provincial 78 desde El Colorado hasta Paraje Tuska
-Ruta Provincial 13 localidad de Iturbe
-Ruta Provincial 4 altura Puente Arroyo Las Peras
-Ruta Provincial 70 desde Ruta Nacional 52 hasta Ruta Nacional 51 - Salta (km 34, km 38, km 40)
-Ruta Provincial 70 desde Ruta Nacional 52 hasta Ruta Nacional 51-Salta (km 15 y km 53) -Ruta Provincial 19 altura Normenta - dpto Ledesma.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al
Canal de WhatsApp de . Ingresá al siguiente enlace: TodoJujuy.com https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del
WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.