Rutas y caminos intransitables en Jujuy este viernes 2 de enero

Tras las fuertes tormentas registradas en distintos puntos de la provincia, algunos caminos de Jujuy permanecen intransitables este viernes 2 de enero, mientras que en otros tramos se permite la circulación, aunque se solicita a los conductores hacerlo con extrema precaución debido a las condiciones del terreno y a los daños ocasionados por las lluvias.

Importante. Empezó el cronograma de pagos para empleados estatales

Advertencia. Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas fuertes: qué dice el pronóstico del SMN

-Ruta Provincial 73 localidad Palca de Aparzo (por crecida de rio)

-Ruta Provincial 73 en el tramo Valle Colorado y Santa Ana (por crecida de río)

-Ruta Provincial 40 altura río San Juan de Oro (por crecida de río)

-Ruta Provincial 7 entre localidad Casa Colorada y localidad de San Juan de Misa Rumi (por crecida de río)

rutas intransitables jujuy cortadas

Rutas y caminos transitables pero con precaución

-Ruta Nacional 52 km 185 (acumulación de arena sobre la calzada).

-Ruta Provincial 83 en tramo Pampichuela y Valle Grande.

-Ruta Nacional 34 en km 1159 altura acceso norte a localidad san pedro desvío de transito transitorio por obra de duplicación de calzada

-Ruta Nacional 34 entre Ruta Provincial 43 y Ruta Provincial 61 altura localidad manantiales desvío de tránsito, circular con máxima precaución

-Ruta Nacional 52 desde Salinas Grandes hasta empalme Ruta Provincial 70 (presencia de baches por tramos)

-Ruta Provincial 79 desde localidad El Moreno hasta Ruta Nacional 51 - Salta

-Ruta Provincial 78 desde localidad El Moreno hasta Laguna Colorada (cortes en diferentes partes)

-Camino vecinal desde Santa Catalina hasta localidad El Angosto

Lluvias en Jujuy: así es el estado de las rutas este domingo

-Ruta Nacional 40 desde localidad de Susques hasta localidad Puesto Sey

-Ruta Nacional 40 altura localidad Ciénaga de Paicone - dpto Santa Catalina

-Ruta Provincial 78 desde El Colorado hasta Paraje Tuska

-Ruta Provincial 13 localidad de Iturbe

-Ruta Provincial 4 altura Puente Arroyo Las Peras

-Ruta Provincial 70 desde Ruta Nacional 52 hasta Ruta Nacional 51 - Salta (km 34, km 38, km 40)

-Ruta Provincial 70 desde Ruta Nacional 52 hasta Ruta Nacional 51-Salta (km 15 y km 53)

-Ruta Provincial 19 altura Normenta - dpto Ledesma.