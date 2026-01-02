viernes 02 de enero de 2026

2 de enero de 2026 - 08:59
Atención.

Rutas y caminos intransitables en Jujuy este viernes 2 de enero

Por la crecida de ríos y acumulación de sedimentos, algunas rutas y caminos de Jujuy se encuentran este 2 de enero intransitables o transitables con precaución.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen de archivo

Imagen de archivo

Tras las fuertes tormentas registradas en distintos puntos de la provincia, algunos caminos de Jujuy permanecen intransitables este viernes 2 de enero, mientras que en otros tramos se permite la circulación, aunque se solicita a los conductores hacerlo con extrema precaución debido a las condiciones del terreno y a los daños ocasionados por las lluvias.

Rutas y caminos intransitables en Jujuy

-Ruta Provincial 73 localidad Palca de Aparzo (por crecida de rio)

-Ruta Provincial 73 en el tramo Valle Colorado y Santa Ana (por crecida de río)

-Ruta Provincial 40 altura río San Juan de Oro (por crecida de río)

-Ruta Provincial 7 entre localidad Casa Colorada y localidad de San Juan de Misa Rumi (por crecida de río)

rutas intransitables jujuy cortadas

Rutas y caminos transitables pero con precaución

-Ruta Nacional 52 km 185 (acumulación de arena sobre la calzada).

-Ruta Provincial 83 en tramo Pampichuela y Valle Grande.

-Ruta Nacional 34 en km 1159 altura acceso norte a localidad san pedro desvío de transito transitorio por obra de duplicación de calzada

-Ruta Nacional 34 entre Ruta Provincial 43 y Ruta Provincial 61 altura localidad manantiales desvío de tránsito, circular con máxima precaución

-Ruta Nacional 52 desde Salinas Grandes hasta empalme Ruta Provincial 70 (presencia de baches por tramos)

-Ruta Provincial 79 desde localidad El Moreno hasta Ruta Nacional 51 - Salta

-Ruta Provincial 78 desde localidad El Moreno hasta Laguna Colorada (cortes en diferentes partes)

-Camino vecinal desde Santa Catalina hasta localidad El Angosto

Lluvias en Jujuy: así es el estado de las rutas este domingo

-Ruta Nacional 40 desde localidad de Susques hasta localidad Puesto Sey

-Ruta Nacional 40 altura localidad Ciénaga de Paicone - dpto Santa Catalina

-Ruta Provincial 78 desde El Colorado hasta Paraje Tuska

-Ruta Provincial 13 localidad de Iturbe

-Ruta Provincial 4 altura Puente Arroyo Las Peras

-Ruta Provincial 70 desde Ruta Nacional 52 hasta Ruta Nacional 51 - Salta (km 34, km 38, km 40)

-Ruta Provincial 70 desde Ruta Nacional 52 hasta Ruta Nacional 51-Salta (km 15 y km 53)

-Ruta Provincial 19 altura Normenta - dpto Ledesma.

