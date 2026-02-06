Patricia Bullrich mostró su traje importado y reavivó la discusión por el precio de la ropa en Argentina

La discusión por el precio de la ropa en Argentina volvió al centro de la escena pública. Esta vez, el foco se puso en Patricia Bullrich, senadora del bloque La Libertad Avanza , quien reveló cuánto pagó el traje que llevaba puesto.

La declaración surgió durante una entrevista televisiva, en la que Bullrich mostró el saco ante cámara, revisó la etiqueta y mencionó la marca. Sus palabras se sumaron al debate que días atrás impulsó el ministro de Economía, Luis Caputo, al cuestionar los valores de la indumentaria nacional frente a los precios internacionales.

La polémica involucra a funcionarios del Gobierno nacional, marcas locales e internacionales y consumidores que comparan precios entre el mercado argentino y el exterior.

Durante una entrevista en el canal LN+, Patricia Bullrich explicó que el traje azul que vestía pertenece a la marca Le Suit. Según contó, realizó la compra a través de Amazon mientras se encontraba en Estados Unidos.

“Sale entre cuarenta y cincuenta dólares”, afirmó la senadora, al tiempo que calificó a la prenda como “linda y barata”. También aclaró que se trata de ropa formal femenina de uso cotidiano y no de una marca de lujo.

La dirigente libertaria utilizó el ejemplo para respaldar la postura oficial sobre la diferencia de precios entre la Argentina y otros países, sobre todo en el rubro textil.

Qué es Le Suit y en qué segmento se ubica la marca

Le Suit es una marca de indumentaria femenina orientada a la ropa formal y de oficina. Tiene fuerte presencia en plataformas de comercio electrónico y cadenas de retail en Estados Unidos.

Sus productos se comercializan principalmente online y apuntan a un público que busca trajes, sacos y conjuntos clásicos a precios accesibles. No integra el segmento premium, aunque mantiene estándares industriales de producción y diseño.

En Amazon, los trajes completos de esta firma suelen ofrecerse por valores que oscilan entre 40 y 80 dólares, según el modelo y la temporada.

El antecedente de Caputo y el debate por los precios

La intervención de Bullrich se da en un contexto marcado por declaraciones previas del ministro de Economía, Luis Caputo. Días antes, el funcionario sostuvo que durante años evitó comprar ropa en la Argentina por considerar que los precios resultaban elevados.

Caputo señaló que quienes tenían posibilidad de viajar solían adquirir indumentaria en el exterior por una cuestión de conveniencia económica. También mostró un saco de la marca española Massimo Dutti, que, según explicó, compró en Estados Unidos hace más de una década.

La firma europea comercializa trajes completos con valores que van desde 337 hasta 470 dólares, mientras que los sacos individuales se ubican entre 199 y 299 dólares.

Cuánto cuestan esos trajes en pesos argentinos

Al tipo de cambio oficial del Banco Nación, los trajes de Massimo Dutti alcanzan valores que rondan entre los 493 mil y los 775 mil pesos. En el caso de los sacos, los precios se mueven entre los 291 mil y los 438 mil pesos.

Estos montos sirven como referencia dentro del debate público sobre la brecha de precios entre productos importados y nacionales, en especial en el sector de la indumentaria formal.

Comparación con marcas de trajes en Argentina

En el mercado local, un saco de la marca Giesso se vende a precios que van desde los 273 mil hasta los 697 mil pesos. En dólares, esos valores equivalen aproximadamente a entre 186 y 475 dólares.

De esta manera, el saco más caro de Giesso supera en cerca de un 59% al valor máximo de Massimo Dutti mencionado por el ministro. En el otro extremo, la opción más económica de la marca argentina queda levemente por debajo del precio internacional.

Otras firmas nacionales, como Macowens, ofrecen sacos a precios que rondan entre los 199.990 y 219.990 pesos. Traducidos a dólares, esos valores se ubican entre 136 y 150, por debajo de varias marcas internacionales.

Un debate que cruza consumo, política y economía

Las declaraciones de Bullrich y Caputo colocan nuevamente el foco en el costo de la ropa en Argentina, un tema recurrente entre consumidores, comerciantes y economistas.

El intercambio también expone el impacto de los impuestos, los costos de producción y la logística en los precios finales, además de la comparación directa con plataformas de comercio exterior y marcas extranjeras.