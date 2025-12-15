lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 15:44
Política.

Pablo Toviggino cruzó a Patricia Bullrich tras la denuncia por corrupción en la AFA

El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, respondió a Patricia Bullrich y le pidió que “se concentre en la corrupción de su propio gobierno”.

Por  Maria Eugenia Burgos
Claudio Tapia y Pablo Toviggino son los dos dirigentes más importantes de la AFA. El primero es el presidente; el segundo es su secretario ejecutivo.

"¿Por qué no se concentra en la corrupción de su propio gobierno?"

La frase elevó el tono del enfrentamiento entre el oficialismo y la conducción de la AFA, que ya venía tensionado por la denuncia ante Conmebol y por la causa judicial que investiga presuntas maniobras con la financiera Sur Finanzas.

“La AFA es una asociación privada, no un organismo del Estado”

En su descargo, Toviggino puso el foco en la naturaleza jurídica de la entidad que integra:

"La AFA es una asociación privada, no un organismo del Estado", remarcó, al cuestionar el encuadre que Bullrich hace del manejo de fondos dentro de la institución.

Según reconstruyeron distintos medios, el dirigente defendió la administración de la AFA y sostuvo que sus recursos no se rigen por la Ley de Compras del Estado, sino por los estatutos internos de la asociación y las normas de la Conmebol y la FIFA. También rechazó la idea de que la conducción actual incurra en “mafia” o “manejo turbio del dinero”, expresiones utilizadas por Bullrich en su presentación.

El cruce por la denuncia ante la Conmebol

La respuesta de Toviggino llega luego de que Bullrich formalizara ante el Comité de Ética de la Conmebol una denuncia contra Tapia y el propio tesorero, en la que apunta a posibles violaciones al Código de Ética, falta de transparencia en el uso de recursos, conflictos de interés y presunto lavado de activos.

La AFA, a través de un comunicado y de las palabras de Toviggino, considera que se trata de un ataque político que busca debilitar a la actual conducción del fútbol argentino. El dirigente sostiene que la administración de los fondos está auditada y sujeta a los controles de los organismos deportivos internacionales, y que no hay pruebas concretas que sostengan las acusaciones.

Un conflicto que mezcla fútbol y política

El intercambio de acusaciones entre Bullrich y Toviggino se da en un contexto marcado por:

  • La denuncia penal e investigaciones judiciales sobre presuntas maniobras con la financiera Sur Finanzas y el dinero de clubes y torneos.

  • La ofensiva del Gobierno de Javier Milei para cuestionar el funcionamiento de la AFA y promover cambios estructurales en el fútbol, como la posible apertura a sociedades anónimas deportivas.

Respuesta de Pablo Toviggino

Senadora, aclaremos algo básico: la AFA es una Asociación Privada, no un organismo del Estado. Su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas. Lo que genera la Selección Campeona del Mundo, se destina a sostener una estructura de 1.300 trabajadores de planta permanente (sin subsidios estatales) y al mantenimiento de predios de nivel internacional donde entrenan 24 selecciones nacionales masculinas y femeninas. En el predio Lionel Andrés Messi circulan a diario 1.000 personas y 400 atletas se alimentan en sus comedores. Por qué no se concentra en la corrupción de su propio gobierno, con un café con leche y un TOSTADO.

