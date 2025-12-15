Patricia Bullrich denunció a "Chiqui" Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol

Patricia Bullrich denunció a "Chiqui" Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol

La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , presentó una denuncia ante el Comité de Ética de la Conmebol contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia , y el tesorero y hombre de confianza de la casa madre del fútbol argentino, Pablo Toviggino .

Política. Semana crucial en el Congreso: buscarán aprobar el Presupuesto 2026 y dar lugar a la reforma laboral

Oficial. El comunicado de la AFA después de la denuncia de Patricia Bullrich: qué dice

Según detalló la propia Bullrich, la presentación apunta a presuntas violaciones al Código de Ética de la Conmebol y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento del organismo sudamericano, en temas vinculados a integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia, uso de recursos y prevención de lavado de activos.

En un escrito que difundió en su cuenta de X, Bullrich pidió que se investigue el manejo de los fondos de la AFA y el patrimonio de la dirigencia . Habló de una “mafia que conduce la AFA” y reclamó que el Comité de Ética analice si hubo incumplimientos a las normas internas de Conmebol.

En su mensaje público, la senadora cuestionó el nivel de vida de algunos dirigentes y lo contrastó con los premios que perciben jugadores y cuerpos técnicos. También mencionó como puntos a revisar el destino del dinero que entra por publicidad , los ingresos vinculados a la Selección Argentina y presuntos beneficios a determinadas empresas o financieras ligadas al mundo del fútbol.

De acuerdo con BAE Negocios, entre los ítems que la denuncia pide investigar se incluyen el rol de la firma Sur Finanzas en el manejo de deudas de clubes, eventuales contrataciones con empresas vinculadas a dirigentes y posibles irregularidades en el uso de fondos provenientes de sponsors y torneos.

Las claves de la denuncia de Patricia Bullrich a Carlos Tapia y Pablo Toviggino ante la CONMEBOL

“Investigación judicial en curso por presunto uso de sociedades interpuestas, adquisición de bienes de altísimo valor mediante sociedades vinculadas al entorno dirigencial, contrataciones directas entre la AFA y empresas vinculadas, incremento patrimonial abrupto e incompatible, otras investigaciones administrativas y fiscales contra la AFA”.

adquisición de bienes de altísimo valor mediante sociedades entre la AFA y empresas vinculadas, abrupto e incompatible, otras investigaciones administrativas y fiscales contra la AFA”. “La Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento de la CONMEBOL prohíbe de manera expresa la participación directa o indirecta en actos de corrupción, lavado de dinero y ocultamiento patrimonial, y establece la obligación de investigar, documentar y sancionar tales prácticas, con independencia del cargo jerárquico de las personas involucradas".

de manera expresa la en actos de corrupción, lavado de dinero y ocultamiento patrimonial, y establece la obligación de investigar, documentar y sancionar tales prácticas, con independencia del cargo jerárquico de las personas involucradas". “Los denunciados, Tapia y Toviggino, revisten la calidad de dirigentes de una asociación miembro de la CONMEBOL, ocupando cargos ejecutivos de máxima jerarquía (presidente y Tesorero de la AFA)”.

“El Código de Ética de la CONMEBOL resulta aplicable a todas las personas que ejerzan funciones oficiales, ejecutivas o administrativas dentro de asociaciones miembro, con independencia de que los hechos denunciados se encuentren bajo investigación de autoridades judiciales nacionales”.

a todas las personas que ejerzan funciones oficiales, ejecutivas o administrativas dentro de asociaciones miembro, con independencia de que los hechos denunciados se encuentren bajo investigación de autoridades judiciales nacionales”. “Los hechos denunciados se vinculan directamente con: presuntas prácticas de corrupción y lavado de activos; posibles conflictos de intereses en contrataciones de la AFA; uso indebido o no transparente de recursos dentro de una federación afiliada; incumplimiento de los deberes de integridad, lealtad institucional y buena gobernanza”.

El juez Daniel Rafecas ordenó el procedimiento y la tasación de la finca de 10 hectáreas que tiene un helipuerto, varias casas, una piscina y canchas deportivas. La Justicia allana la mega estancia de 10 hectáreas en Pilar que les atribuyen al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

El contexto: allanamientos a la AFA y mayor tensión con el Gobierno

La denuncia de Bullrich se presenta en medio de un escándalo judicial que ya tiene a la AFA bajo la lupa. En los últimos días, la Justicia federal ordenó más de 30 allanamientos en la sede de la AFA y al menos 17 clubes de distintas categorías por una causa de presunto lavado de dinero y evasión ligada a la financiera Sur Finanzas, uno de los sponsors del fútbol argentino.

La investigación, encabezada por el juez federal Luis Armella, apunta a operaciones presuntamente ilícitas canalizadas a través de esa firma y su relación con torneos, contratos de sponsoreo y acuerdos con varios clubes. La causa se abrió tras una denuncia de organismos estatales y ya derivó en secuestro de documentación contable y dispositivos electrónicos.

Este cuadro se suma a un conflicto político previo entre el Gobierno de Javier Milei y la conducción de la AFA, en torno a proyectos para habilitar clubes privados (sociedades anónimas deportivas) y a cuestionamientos del oficialismo por el funcionamiento de la entidad que encabeza Tapia. La nueva embestida de Bullrich ante la Conmebol agrega un capítulo internacional a esa disputa.

Qué puede pasar ahora

El Comité de Ética de la Conmebol será el encargado de evaluar si la denuncia de Bullrich cumple con los requisitos formales y si abre o no una investigación interna sobre Tapia y Toviggino. En casos similares, el organismo puede pedir informes a las asociaciones nacionales, recabar documentación y, eventualmente, aplicar sanciones si considera que hubo violación a sus normas internas.

Por el momento, ni la AFA ni los dirigentes mencionados hicieron públicos descargos detallados sobre esta presentación específica, aunque Tapia y su entorno ya venían negando las acusaciones de corrupción en el marco de la causa Sur Finanzas y hablan de una ofensiva política para debilitar su conducción.

La denuncia de Bullrich no es penal sino ante un órgano disciplinario deportivo, pero se suma al frente judicial que ya investiga presuntos delitos económicos en el fútbol argentino. El desarrollo de ambos procesos —en tribunales argentinos y en Conmebol— será clave para el futuro institucional de la AFA y para la relación entre la dirigencia del fútbol y el Gobierno nacional.

Patricia Bullrich denunció a "Chiqui" Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol Patricia Bullrich denunció a "Chiqui" Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol

Denuncié a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la CONMEBOL. Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino. A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto:

- ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección?

- ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo?

- ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos?

- ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias?

- ¿Y la retención de aportes? La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable.

Si las hacen, las tienen que pagar. Corta.