miércoles 17 de diciembre de 2025

17 de diciembre de 2025 - 12:46
Política.

Reforma laboral: fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans en el debate

“Hacen lo que se les canta las pelotas”, aseguró el dirigente peronista. Su bloque impugnó la conformación de las comisiones encargadas de tratar la propuesta.

Fuerte contrapunto entre Patricia Bullrich y José Mayans en el inicio del debate sobre la reforma laboral.

Fuerte contrapunto entre Patricia Bullrich y José Mayans en el inicio del debate sobre la reforma laboral.

El Senado atraviesa una etapa de tensión con el inicio del análisis del proyecto de reforma laboral que hoy se aborda en la Cámara alta. La decisión de avanzar en el debate de normas durante sesiones extraordinarias, sin contar con el consenso de todas las fuerzas políticas, agudizó la crisis y expuso de manera clara la división interna dentro del parlamento.

El primer conflicto surgió durante la conformación de la comisión de Trabajo y Previsión Social, encargada de estudiar la propuesta impulsada por el oficialismo.

El Gobierno quiere reformar la legislación laboral.

Conflicto inicial por la formación de la comisión

Los protagonistas del conflicto fueron Patricia Bullrich (LLA) y el senador peronista José Mayans, quien cuestionó el método empleado para formar las comisiones, denunció irregularidades en el cumplimiento del reglamento y la Constitución, y anticipó que llevará la situación ante la Justicia.

“Este proyecto nace torcido de entrada. Entonces, para justificar la incompetencia de Bullrich, la vicepresidenta dice: ‘Tengo competencia’, violando también el reglamento y la Constitución”, señaló Mayans al iniciar el debate sobre la conformación de las comisiones.

“Si así inician el tratamiento de una ley que cambia la estructura laboral de la República Argentina, bueno, va derecho al Poder Judicial esto, porque nace en forma torcida totalmente”, advirtió el legislador peronista.

Jose Mayans, jefe de la bancada peronista del Senado.

El senador recordó episodios recientes de conflictos similares y cuestionó la ausencia de consenso entre los bloques; para objetar el procedimiento, señaló que no se convocó ninguna sesión formal para solicitar la creación de las comisiones: “Ayer llamaron a una reunión de emergencia, por ejemplo, hoy, y se salvaba todo esto. En una reunión de emergencia se podía haber hecho. Fue la propuesta que le hicimos, con todos los votos y con todos los que quieran consentir esto. Esto ya nos funcionó el año pasado. Ya el año pasado esa resolución nos sacó a nosotros un senador por comisión”.

El peronismo reafirma su rechazo al procedimiento

Desde la bancada del peronismo, Martín Soria ratificó su objeción y cuestionó de manera firme la validez del procedimiento: “Desde nuestro bloque no vamos a convalidar esta vulneración totalmente compulsiva y arbitraria del reglamento y de la Constitución que hoy están haciendo. Y que todos los argentinos tomen nota. Por eso no vamos a estar formando parte, seguramente, de esta integración y de esta convocatoria que es totalmente ilegal y viola el reglamento y la Constitución Nacional”.

Patricia Bullrich
Patricia Bullrich denunció a

Patricia Bullrich denunció a "Chiqui" Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol

Frente a las críticas recibidas, Patricia Bullrich rechazó los señalamientos y avaló la legitimidad del procedimiento, respaldando la continuidad de los trabajos legislativos: “Simplemente, Presidente, por favor proceda a lo que vinimos a hacer, a la elección de las autoridades y la puesta en marcha de la Comisión. Muchas gracias”.

Patricia Bullrich avanza pese a las protestas y cierra la sesión

Una vez asumida como titular de la comisión, Bullrich comunicó de forma firme la apertura del debate, mientras Mayans, ubicado a su lado, expresaba su descontento con gestos y protestas en voz alta, aunque sin contar con el micrófono encendido, y exclamó: “¡Acá hacen lo que se les canta las pelotas!“.

La senadora de LLA ignoró por completo las objeciones y dio por finalizado el encuentro: “Estando constituida la Comisión, se cita a esta Comisión a las 11 de la mañana para el debate de la ley. Queda abierta la sesión para las 11 de la mañana. Gracias. Vamos. Se junta esta sesión y se cita a la Comisión a las once de la mañana. Muchas gracias”.

Frente a esta situación, el bloque peronista reafirmó su postura de no participar en las reuniones y de llevar el caso a la Justicia, sosteniendo que la iniciativa legislativa carece de legitimidad desde su origen y que la conducción del parlamento ha cometido serias irregularidades.

