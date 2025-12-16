Nuevos cambios en el Gobierno: quién es el dirigente que asume la conducción del Banco Nación

El comunicado que publicó el Ministerio de Economía por la salida de Tillard

En medio de una nueva ronda de movimientos en el Gobierno nacional, Daniel Tillard dejará la presidencia del Banco de la Nación Argentina y será reemplazado por quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente de la entidad, Darío Wasserman . La decisión fue confirmada por el Ministerio de Economía y se formalizará mediante un decreto que será publicado en el Boletín Oficial.

Atención. El Gobierno incorporó a último momento un nuevo artículo en la Reforma Laboral: qué establece

Tillard había asumido al frente del Banco Nación el 26 de diciembre de 2023 , pocos días después del inicio del gobierno de Javier Milei, y es un economista cordobés cercano al gobernador Juan Schiaretti . Llegó a la entidad de la mano del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos , y se mantuvo dos años en el cargo.

Durante su gestión, Tillard impulsó una política orientada a recomponer el rol crediticio del Banco Nación, con foco en familias y empresas. Según datos oficiales, la entidad alcanzó unas 20.000 escrituras mediante el programa hipotecario “+Hogares”, con desembolsos por más de $2,8 billones, y se trabajó en alternativas para fortalecer el capital del banco y evaluar financiamiento internacional.

El comunicado que publicó el Ministerio de Economía por la salida de Tillard

El comunicado que publicó el Ministerio de Economía por la salida de Tillard

También llegó a plantear una transformación institucional que incluía la posibilidad de convertir al Banco Nación en sociedad anónima , iniciativa que quedó frenada por decisiones judiciales y que nunca se concretó. Ahora, con su salida, ese debate queda nuevamente abierto pero sin definiciones inmediatas.

El hasta entonces titular del Banco Nación Daniel Tillard El hasta entonces titular del Banco Nación Daniel Tillard

Quién es Darío Wasserman, el hombre de Karina Milei

El reemplazante de Tillard será Darío Wasserman, hasta hoy vicepresidente del Banco Nación. Mantiene un perfil bajo hacia afuera, pero es reconocido como un dirigente con influencia en el armado político de La Libertad Avanza y con vínculos en el sector financiero y empresarial.

Wasserman está ligado al núcleo duro del oficialismo a través de su esposa, la legisladora porteña Pilar Ramírez, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de la Ciudad y una de las dirigentes más cercanas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En la Casa Rosada leen su llegada al sillón principal del Banco Nación como un paso más en la consolidación del poder del entorno de la hermana del Presidente dentro de los organismos clave.

Un movimiento más en la reconfiguración del gobierno de Milei

La salida de Tillard se suma a otros cambios recientes en la estructura del Ejecutivo, como la renuncia de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete y la reconfiguración de áreas estratégicas, donde la influencia de Karina Milei y de otros asesores presidenciales ganó peso en las últimas semanas.

Desde el Gobierno remarcan que el recambio en la conducción del Banco Nación no implica modificaciones inmediatas en la estrategia de la entidad: Wasserman continuará las líneas de trabajo vigentes mientras se termina de definir el rumbo financiero de la banca pública en esta segunda etapa de la gestión Milei.