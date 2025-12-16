Luis Caputo afirmó que el nuevo esquema cambiario no acelera la inflación

El titular del Palacio de Hacienda , Luis Caputo , expuso este martes los lineamientos de la renovada estrategia cambiaria del Ejecutivo , luego de la comunicación del Banco Central que dispuso una corrección del tipo de cambio en sintonía con la evolución de los precios .

Según explicó el ministro , el sistema de bandas continúa vigente, pero incorpora un retoque destinado a hacerlo más eficiente: a partir de ahora, el límite superior se actualizará en función del índice inflacionario .

Aclaró que esta medida no supone una suba inmediata del ritmo devaluatorio , ya que el ajuste del tope se realizará de acuerdo con la inflación mensual informada.

El ministro señaló que en el corto plazo el índice de precios podría mostrar registros más altos , aunque estimó que, si se cumple el escenario planteado por el Presidente y la inflación desacelera de manera sostenida , el ajuste del tipo de cambio perdería intensidad. “ Este mes puede ser más alto , pero si el Presidente tiene razón y en 9 meses la inflación empieza con 0 , el ritmo de crawl va a ser menor ”, afirmó durante una charla con La Casa Streaming .

A su vez, puntualizó: “Mientras el BCRA mantenga una política monetaria contractiva, que es el sesgo de la política monetaria y como todos sabemos ahora la inflación es un fenómeno monetario, el proceso de desinflación va a continuar“.

Caputo se refirió también a la estrategia oficial para fortalecer las reservas internacionales el próximo año.

La comunicación del Banco Central se oficializó una vez concluida la jornada cambiaria del lunes, cuando el organismo dio a conocer un conjunto de decisiones que contemplan la corrección mensual del techo de la banda, hoy fijado en el 1%. A partir de enero, ese tope pasará al 2,5%, en línea con el último dato de inflación difundido por el INDEC. De este modo, el límite superior alcanzará los $1.556, habilitando un margen más amplio para que el tipo de cambio fluctúe sin que la entidad deba intervenir mediante la venta de reservas.

Nuevo esquema de bandas y mayor margen para el dólar

Además, Caputo abordó el plan del Gobierno para recomponer el nivel de reservas durante el próximo año. En la actualidad, explicó, el sector público solo logra conservar el 25% de los dólares que compra, dado que el resto se destina al pago de compromisos financieros.

“Este es el gobierno que más reservas compró en la historia, y no por poco margen: más del doble que el que le sigue. Es decir, el problema nunca fue la compra, sino la capacidad de acumularlas”, afirmó.

"Este Gobierno, como es sabido, respeta la propiedad privada y cumple con sus compromisos, y esa decisión explica en gran medida por qué costó acumular reservas pese al fuerte volumen de compras", dijo Caputo.

“Todavía hoy seguimos cancelando compromisos heredados, como la deuda con importadores —unos USD 40.000 millones que estaban en el Banco Central—, además de los pagos al sector privado por vencimientos de bonos. En condiciones normales, un país refinancia: cuando vence una deuda, toma nueva deuda y la repaga. Ese es el funcionamiento habitual”, indicó.

“Pero Argentina, producto de décadas de defaults, de incumplimientos y de violación de contratos, no contaba con esa posibilidad. Por eso fue necesario cancelar esas deudas. Este Gobierno, como es sabido, respeta la propiedad privada y cumple con sus compromisos, y esa decisión explica en gran medida por qué costó acumular reservas pese al fuerte volumen de compras”, agregó.

El cambio de estrategia para acumular reservas desde enero

El ministro de Economía afirmó que ese escenario se modificará desde enero, apalancado en el clima de mayor previsibilidad que dejó el proceso electoral. Desde entonces, será el Banco Central el encargado de adquirir divisas, con la posibilidad de quedarse con el 100% de los dólares comprados y destinarlos a robustecer el stock de reservas.

"Los únicos que estábamos del otro lado defendiendo el esquema de bandas éramos nosotros: el Gobierno, el Tesoro y el Banco Central", dijo el Ministro.

El objetivo es reemplazar el esquema actual, en el que el Tesoro compra moneda extranjera para atender vencimientos, por uno en el que la autoridad monetaria acumule íntegramente las divisas que incorpore al mercado.

En ese marco, señaló: “Los únicos que estábamos del otro lado defendiendo el esquema de bandas éramos nosotros: el Gobierno, el Tesoro y el Banco Central. Ahora, imaginemos qué habría pasado si les hubiéramos hecho caso a algunos economistas, saliendo del régimen de bandas para ponernos también a comprar dólares. ¿Dónde creen que habría ido el tipo de cambio: a $2.000, a $3.000 o a $1.000?”.

“A partir del resultado electoral, quedó demostrado que el problema no era la acumulación de reservas, sino lo que algunos llamaban el ‘riesgo kuka’. Ese domingo lo único que ocurrió fue que se ganaron las elecciones, no hubo ninguna otra novedad relevante. Sin embargo, al día siguiente el riesgo país se redujo a la mitad y cayó 650 puntos básicos. Eso deja en claro que el principal factor era el riesgo político”, argumentó Caputo.

Banco Central Banco Central.

Paralelamente, acotó: “Padecimos uno de los mayores colapsos en la demanda de dinero y una dolarización sin precedentes. Aun así, el programa resistió. Fue tremendamente exitoso en su implementación inicial para enfrentar la peor crisis de la historia reciente y también para soportar el mayor embate dolarizador de los últimos tiempos. Todo eso nos da una solidez muy importante para encarar esta nueva etapa”.