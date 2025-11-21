viernes 21 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de noviembre de 2025 - 17:42
Economía.

Luis Caputo desmiente negociación con bancos por rescate ante la suba del riesgo país

El ministro de Economía respondió en su cuenta de X: "Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones" haciendo referencia a una supuesta ayuda bancaria de EEUU.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Luis Caputo habló tras la suba del riesgo país.

Luis Caputo habló tras la suba del riesgo país.

Lee además
El riesgo país cayó al nivel más bajo en nueve meses.
Economía.

El riesgo país se desplomó al nivel más bajo en nueve meses
Mercados: vuelven a subir los bonos soberanos y empujan al riesgo país debajo de los 600 puntos.  
Economía.

Los bonos argentinos suben y el riesgo país se ubica debajo de los 600 puntos

Según publicaciones del Wall Street Journal y otros medios, existía un supuesto plan de rescate financiero por parte de grandes bancos estadounidenses que incluiría un préstamo de USD 20.000 millones para la Argentina. Sin embargo, Caputo negó categóricamente que se hayan mantenido conversaciones formales con dichas entidades para obtener dicho préstamo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1991933946867957793&partner=&hide_thread=false

Sobre el plan

El plan original que salió a la luz incluía un intercambio de divisas con el Tesoro de Estados Unidos por USD 20.000 millones y una línea de crédito adicional por igual monto proveniente de bancos privados. Esta iniciativa buscaba apuntalar financieramente el espacio político nacional tras las elecciones legislativas de octubre. No obstante, la situación política y financiera cambió, y los bancos privados habrían dejado de considerar seriamente este acuerdo, en búsqueda de alternativas más acotadas o temporales, tal como señaló el ministro.

JAVIER MILEI - WALL STREET

Entre las alternativas señaladas, figura un préstamo por USD 5.000 millones, que se plantea como un mecanismo corto plazo para cubrir vencimientos próximos, aunque Caputo enfatizó que las versiones sobre la negociación del rescate fueron infundadas. El funcionario aclaró que nunca se conversó un rescate con bancos estadounidenses y calificó estas noticias como información incorrecta que impacta en la confianza de los mercados y en el comportamiento del riesgo país.

Por último, el ministro aseguró que se continua trabajando en soluciones financieras integrales, pero que la información de un rescate bancario no corresponde a la realidad.

Riesgo pais en Argentina: a cuánto cerró

El riesgo país de Argentina cerró en 620 puntos básicos el 20 de noviembre de 2025, tras haber alcanzado valores cercanos a los 601 puntos en días previos, en medio de una notable volatilidad y un contexto internacional complicado. Esta cifra representa una escalada significativa y refleja la percepción de mayor riesgo por parte del mercado hacia la economía argentina, lo que encarece el acceso a créditos internacionales y presiona a las variables macroeconómicas del país.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El riesgo país se desplomó al nivel más bajo en nueve meses

Los bonos argentinos suben y el riesgo país se ubica debajo de los 600 puntos

Javier Milei: "La mejora en el bolsillo será paulatina"

Javier Milei firmó un DNU y reordenó el Gobierno con cambios en los ministerios

El Banco Central podría comprar hasta USD 40.000 millones sin absorber pesos que se emitan

Lo que se lee ahora
congreso de la nacion: fechas confirmadas para la jura de los nuevos diputados y senadores
País.

Congreso de la Nación: fechas confirmadas para la jura de los nuevos Diputados y Senadores

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Un frente frío ingresa al país y provocará tormentas: a qué hora llueve en Jujuy video
Atención.

Un frente frío ingresa al país y provocará tormentas: a qué hora llueve en Jujuy

Choque en Ruta 9.
Policiales.

Fuerte choque en la subida a Alto Comedero: circular con precaución

Incendio en Monterrico video
Alarma.

Voraz incendio en Monterrico: el viento expandió las llamas de un depósito

Debutó en Gimnasia de Jujuy, fue ídolo en Salta y le dijoadiós al fútbol
Despedida.

Adiós al fútbol: debutó en Gimnasia de Jujuy y fue ídolo en Salta

El paraíso escondido de Jujuy donde el verde se mezcla con cascadas naturales: cómo llegar
Relax.

El paraíso escondido de Jujuy donde el verde se mezcla con cascadas naturales: cómo llegar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel