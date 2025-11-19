Javier Milei: "La mejora en el bolsillo será paulatina"

Javier Milei participó de un evento en las oficinas de Corporación América en Vicente López donde aseguró que “la mejora en el bolsillo de la gente va a ser paulatina, pero tengan la certeza de que los argentinos estarán bien” .

El Presidente señaló que el “ cambio necesita tiempo ” y agregó en el mensaje que “ más que nunca la Argentina necesita la participación activa de empresarios y grandes exponentes del sector privado para sacar al país adelante”.

Aseguró que su gestión es reformista y que tiene muchos proyectos : “El apoyo hará que aceleremos aún más. Así que abróchense los cinturones porque habrá muchas más reformas” , y dijo que tiene “en el tintero 600 mil decretos, aunque solo están digitalizados unos 70 mil”.

Milei subrayó durante el evento que “lo bueno es que los decretos los puedo eliminar yo, imagínense todo lo que me queda hacer en materia de reformas”.

Embed - Discurso del Presidente Milei en Corporación América

El triunfo en las elecciones

Milei les agradeció a los argentinos por el apoyo en las últimas elecciones, y dijo que hay “un pueblo comprometido con arreglar los desastres del populismo”, y dijo que el programa económico tiene cinco anclas: “Las tres que ya conocemos, la cambiaria, la monetaria y fiscal. Pero hoy se le suman dos más, el ancla geopolítica y la política”.

“No es ni más ni menos que la gente le dijo que no al pasado. Es el ancla más sagrada porque posibilita y fundamenta todas las otras”, y marcó que “no podemos dar este crecimiento por descontado. Ha pasado la noche. Asoman los primeros rayos de la mañana, pero el cambio necesita tiempo. El mundo podría llegar a hablar de crecer a tasas argentinas”.

“Tenemos que entender que esto no sucedió nunca antes. Ningún argentino vivió lo que estamos por empezar ahora en los próximos años. No sólo en lo económico, también desde lo político”, dijo el mandatario en el discurso.

“Hoy tenemos el mismo nivel de popularidad que al empezar el Gobierno, pero con el triple de poder legislativo, luego de haber hecho el trabajo sucio de ordenar las cuentas en dos años. Si en diciembre de 2023 les decíamos que íbamos a estar así hoy, nadie lo hubiera imaginado. Tenemos la oportunidad de desandar 100 años de errores económicos”.

Javier Milei Javier Milei

“Abre las perspectivas no sólo para que estemos más tranquilos, si no para poder avanzar con mucha más fuerza. No vamos a cambiar nuestra vocación reformista y el apoyo que hemos tenido lo que va a hacer es que aceleremos aún más”, destacó.

“Me comprometí a entrar a un año electoral apretando la política fiscal y monetaria. No pasó nunca que la política económica fuera contractiva en un año electoral. A pesar de eso el pueblo argentino decidió acompañar la disciplina. No cayó ante el soborno de la política de recibir algo durante el año electoral y después pagar el costo. No cayó en la trampa populista. Es algo importante de los argentinos".

Javier Milei y la economía

Sobre el plan económico, Milei dijo que “tiene cinco anclas. A las tres que ya conocen, cambiaria, monetaria y fiscal, que aseguraron el programa económico hasta octubre, hoy se le suman dos más, geopolítica y política”.

“Argentina hoy tiene la posibilidad de ser protagonista de un cambio de regla global. EEUU necesita un aliado para ordenar el continente descarriado por décadas del socialismo. El ancla política no es ni más ni menos que la voluntad de la gente que le dijo que no al pasado. Sin el apoyo de la gente cualquier acción es vacía, por eso nunca hay que darlo por sentado”.

“No hay nada mejor para un empresario que un trabajador, ni nada mejor para un trabajador que un empresario”, indicó. “No podemos permitir de nuevo que el socialismo frene en seco el proceso de acumulación de capital. Estamos ingresando en un círculo virtuoso en donde el crecimiento económico y la batalla cultural se retroalimentan”, cerró.