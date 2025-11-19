miércoles 19 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de noviembre de 2025 - 19:33
Mensaje.

Javier Milei: "La mejora en el bolsillo será paulatina"

Lo dijo Javier Milei en las oficinas de Corporación América, y habló sobre las reformas que impulsa y la situación económica de la gente.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Javier Milei

Javier Milei

Javier Milei participó de un evento en las oficinas de Corporación América en Vicente López donde aseguró que “la mejora en el bolsillo de la gente va a ser paulatina, pero tengan la certeza de que los argentinos estarán bien”.

Lee además
Javier Milei en Bolivia.
La Paz.

Javier Milei participó de la asunción de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia
Javier Milei en el Congreso de Economía Regional en Corrientes
Discurso.

Javier Milei: "Estamos comprometidos en hacer grande a la Argentina nuevamente"

El Presidente señaló que el “cambio necesita tiempo” y agregó en el mensaje que “más que nunca la Argentina necesita la participación activa de empresarios y grandes exponentes del sector privado para sacar al país adelante”.

Milei subrayó durante el evento que “lo bueno es que los decretos los puedo eliminar yo, imagínense todo lo que me queda hacer en materia de reformas”.

Embed - Discurso del Presidente Milei en Corporación América

El triunfo en las elecciones

Milei les agradeció a los argentinos por el apoyo en las últimas elecciones, y dijo que hay “un pueblo comprometido con arreglar los desastres del populismo”, y dijo que el programa económico tiene cinco anclas: “Las tres que ya conocemos, la cambiaria, la monetaria y fiscal. Pero hoy se le suman dos más, el ancla geopolítica y la política”.

“No es ni más ni menos que la gente le dijo que no al pasado. Es el ancla más sagrada porque posibilita y fundamenta todas las otras”, y marcó que “no podemos dar este crecimiento por descontado. Ha pasado la noche. Asoman los primeros rayos de la mañana, pero el cambio necesita tiempo. El mundo podría llegar a hablar de crecer a tasas argentinas”.

Tenemos que entender que esto no sucedió nunca antes. Ningún argentino vivió lo que estamos por empezar ahora en los próximos años. No sólo en lo económico, también desde lo político”, dijo el mandatario en el discurso.

“Hoy tenemos el mismo nivel de popularidad que al empezar el Gobierno, pero con el triple de poder legislativo, luego de haber hecho el trabajo sucio de ordenar las cuentas en dos años. Si en diciembre de 2023 les decíamos que íbamos a estar así hoy, nadie lo hubiera imaginado. Tenemos la oportunidad de desandar 100 años de errores económicos”.

Javier Milei
Javier Milei

Javier Milei

“Abre las perspectivas no sólo para que estemos más tranquilos, si no para poder avanzar con mucha más fuerza. No vamos a cambiar nuestra vocación reformista y el apoyo que hemos tenido lo que va a hacer es que aceleremos aún más”, destacó.

Me comprometí a entrar a un año electoral apretando la política fiscal y monetaria. No pasó nunca que la política económica fuera contractiva en un año electoral. A pesar de eso el pueblo argentino decidió acompañar la disciplina. No cayó ante el soborno de la política de recibir algo durante el año electoral y después pagar el costo. No cayó en la trampa populista. Es algo importante de los argentinos".

Javier Milei y la economía

Sobre el plan económico, Milei dijo que “tiene cinco anclas. A las tres que ya conocen, cambiaria, monetaria y fiscal, que aseguraron el programa económico hasta octubre, hoy se le suman dos más, geopolítica y política”.

“Argentina hoy tiene la posibilidad de ser protagonista de un cambio de regla global. EEUU necesita un aliado para ordenar el continente descarriado por décadas del socialismo. El ancla política no es ni más ni menos que la voluntad de la gente que le dijo que no al pasado. Sin el apoyo de la gente cualquier acción es vacía, por eso nunca hay que darlo por sentado”.

“No hay nada mejor para un empresario que un trabajador, ni nada mejor para un trabajador que un empresario”, indicó. “No podemos permitir de nuevo que el socialismo frene en seco el proceso de acumulación de capital. Estamos ingresando en un círculo virtuoso en donde el crecimiento económico y la batalla cultural se retroalimentan”, cerró.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei participó de la asunción de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia

Javier Milei: "Estamos comprometidos en hacer grande a la Argentina nuevamente"

Javier Milei: "La deuda en Argentina bajó en USD 50 mil millones"

Javier Milei participará junto a Donald Trump del sorteo para el Mundial 2026

Cambios en el Gobierno: Renaper, Deportes y Pasos Fronterizos pasan al Ministerio del Interior

Lo que se lee ahora
Gaston Guillemet prófugo
Búsqueda.

Recompensa millonaria para dar con el empresario prófugo acusado de trata

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Aguinaldo y bono de fin de año.
Atención.

Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo y el bono de fin de año en Jujuy

Alerta por tormentas en Jujuy.
SMN.

Alerta amarilla por fuertes tormentas y vientos en Jujuy: cuándo y en qué lugares

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre
Policial.

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre

Gaston Guillemet prófugo
Búsqueda.

Recompensa millonaria para dar con el empresario prófugo acusado de trata

Confirmaron cuánto costará la Cena Blanca en San Salvador de Jujuy
Egresados.

Confirmaron cuánto costará la Cena Blanca en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel