Cambios en el Gobierno: Renaper, Deportes y Pasos Fronterizos pasan al Ministerio del Interior

El Gobierno nacional avanzará en los próximos días con un decreto modificatorio de la Ley de Ministerios que implicará una reconfiguración del gabinete, según confirmaron fuentes oficiales. Los cambios incluirán el traspaso del Renaper, Deportes y la coordinación de pasos fronterizos al Ministerio del Interior, en una movida que coloca a Diego Santilli en un rol ampliado y estratégico.

El texto, que está siendo elaborado por la Secretaría Legal y Técnica a cargo de María Ibarzabal, se publicaría en el Boletín Oficial durante los primeros días de la semana próxima.

En paralelo, las áreas de Turismo y Ambiente —que conduce Daniel Scioli— permanecerán bajo la órbita del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Esta definición se consolidó tras una reunión entre Adorni y Santilli el martes, pocas horas después de que Santilli jurara como ministro del Interior.

Ese mismo día, mediante el decreto 793/2025, el Gobierno había decidido quitarle al Interior el control del Renaper, Migraciones, Turismo, Ambiente y Deportes. Mientras algunos sectores lo atribuyeron a un “error”, otros lo leyeron como una señal de falta de diálogo entre los distintos frentes del Ejecutivo.

Adorni conservará, además, el manejo de la Secretaría de Comunicación y Medios, que supervisa entidades como APE S.A.U., Contenidos Públicos y Radio y Televisión Argentina. Se espera la formalización del nombramiento de Javier Lanari como secretario dependiente de la Jefatura de Gabinete.

Desde la Casa Rosada reconocen que no descartan una reestructuración mayor del gabinete tras el recambio legislativo del 10 de diciembre, cuando Patricia Bullrich y Luis Petri dejen los cargos en Seguridad y Defensa, respectivamente. Alejandra Monteoliva ya fue confirmada como reemplazo de Bullrich, aunque aún no hay definiciones sobre el nuevo responsable de Defensa.

En el plano legislativo, la prioridad del Ejecutivo será impulsar la aprobación del Presupuesto 2026 y profundizar las reformas laboral y tributaria. Para ello, se convocarán sesiones extraordinarias del 10 al 31 de diciembre, y se proyecta extenderlas desde el 15 de enero hasta fines de febrero. Asimismo, el Gobierno prepara una serie de reuniones con los jefes de bloque de ambas cámaras y los gobernadores firmantes del Pacto de Mayo, considerados actores clave para asegurar los apoyos necesarios en el Congreso.