sábado 15 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de noviembre de 2025 - 18:47
País.

Cambios en el Gobierno: Renaper, Deportes y Pasos Fronterizos pasan al Ministerio del Interior

El Ejecutivo ordena una nueva reconfiguración del gabinete, ahora conducido por Diego Santilli, con el objetivo de reforzar el vínculo político con el Congreso.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Diego Santilli junto a Javier Milei

Diego Santilli junto a Javier Milei

Lee además
Así está ahora la zona tras más de 20hs de incendio  video
Ezeiza.

Se incendió el Polo Industrial de Spegazzini y hubo al menos 25 personas heridas
Javier Milei.
País.

Javier Milei: "La deuda en Argentina bajó en USD 50 mil millones"

El texto, que está siendo elaborado por la Secretaría Legal y Técnica a cargo de María Ibarzabal, se publicaría en el Boletín Oficial durante los primeros días de la semana próxima.

En paralelo, las áreas de Turismo y Ambiente —que conduce Daniel Scioli— permanecerán bajo la órbita del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Esta definición se consolidó tras una reunión entre Adorni y Santilli el martes, pocas horas después de que Santilli jurara como ministro del Interior.

Ese mismo día, mediante el decreto 793/2025, el Gobierno había decidido quitarle al Interior el control del Renaper, Migraciones, Turismo, Ambiente y Deportes. Mientras algunos sectores lo atribuyeron a un “error”, otros lo leyeron como una señal de falta de diálogo entre los distintos frentes del Ejecutivo.

Adorni conservará, además, el manejo de la Secretaría de Comunicación y Medios, que supervisa entidades como APE S.A.U., Contenidos Públicos y Radio y Televisión Argentina. Se espera la formalización del nombramiento de Javier Lanari como secretario dependiente de la Jefatura de Gabinete.

Desde la Casa Rosada reconocen que no descartan una reestructuración mayor del gabinete tras el recambio legislativo del 10 de diciembre, cuando Patricia Bullrich y Luis Petri dejen los cargos en Seguridad y Defensa, respectivamente. Alejandra Monteoliva ya fue confirmada como reemplazo de Bullrich, aunque aún no hay definiciones sobre el nuevo responsable de Defensa.

En el plano legislativo, la prioridad del Ejecutivo será impulsar la aprobación del Presupuesto 2026 y profundizar las reformas laboral y tributaria. Para ello, se convocarán sesiones extraordinarias del 10 al 31 de diciembre, y se proyecta extenderlas desde el 15 de enero hasta fines de febrero. Asimismo, el Gobierno prepara una serie de reuniones con los jefes de bloque de ambas cámaras y los gobernadores firmantes del Pacto de Mayo, considerados actores clave para asegurar los apoyos necesarios en el Congreso.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se incendió el Polo Industrial de Spegazzini y hubo al menos 25 personas heridas

Javier Milei: "La deuda en Argentina bajó en USD 50 mil millones"

Diego Santilli se reunió en Mendoza con cuatro gobernadores

El pueblo que ofrece un festival, vinos y licores que hacen de tus escapadas una fiesta

Empresas de EE.UU en Argentina celebran el acuerdo comercial: "Confianza mutua"

Lo que se lee ahora
Así está ahora la zona tras más de 20hs de incendio  video
Ezeiza.

Se incendió el Polo Industrial de Spegazzini y hubo al menos 25 personas heridas

Las más leídas

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados video
Policial.

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados

Supermercados Comodín﻿
Promo.

Supermercados Comodín lanza "Fin de Año Sobre Ruedas": la gran promo que revoluciona el norte argentino

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9 video
Jujuy.

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9

Entierro de Daniela Mamaní. video
Humahuaca.

El último adiós a Daniela Mamaní: "Que esto no quede en el dolor, que nos haga reflexionar"

Sigue JujuyFlorece
Exposición.

Jujuy Florece: cómo será la agenda de este sábado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel