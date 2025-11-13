Javier Milei: "Estamos comprometidos en hacer grande a la Argentina nuevamente"

Javier Milei habló en el 12° Congreso de Economía Regional organizado por la Fundación Club de la Libertad en Corrientes. El Presidente se refirió al reciente acuerdo comercial anunciado por Estados Unidos y lo calificó como una " tremenda noticia ".

Estados Unidos. Javier Milei les pidió a los gigantes globales apostar por la Argentina

" Estamos fuertemente comprometidos en hacer grande a la Argentina nuevamente" , dijo en medio de los aplausos del público presente. “Cuando a ustedes les ponen una regulación, les están arruinando la vida”, expresó.

El mandatario nacional puso como ejemplo la Ley de Alquileres. “Si no hay respeto del derecho a la vida, tampoco podemos avanzar”, advirtió. “ Estamos enfatizando en el rol del derecho a la propiedad y la libertad ”, remarcó.

Javier Milei: "Nadie puede decir que se pierden derechos"

“Argentina se va a capitalizar fuertemente”, aseguró el Presidente. “Cuando llegamos al poder, estábamos camino a ser Venezuela”, describió en otro tramo de su mensaje minutos después de confirmado el convenio con el Gobierno de Donald Trump.

“Queremos devolverle el federalismo a las provincias”, anunció el jefe de Estado. “Argentina en el último año tuvo anuncios de inversiones por US$100.000 millones. Parece que los viajes para algo sirven”, chicaneó el mandatario.

“Está todo dado para que dejemos la barbarie populista y volvamos a ser una potencia mundial”, resaltó el Presidente. “Hemos enviado no solo el Presupuesto, sino también otro paquete tributario para bajarle los impuestos a los argentinos”.

Milei defendió la reforma laboral: “Nadie puede decir que se pierden derechos. Todos los que están en el mercado formal pueden quedarse en el contrato actual de trabajo”, y resaltó la reforma del Código Penal: “El que las hace las paga. Habrá condenas más duras para los delitos”.

“Estamos agradecidos por el acompañamiento en las elecciones donde le ganamos 40 a 31 al kirchnerismo y estamos cerrando la noche populista”, sentenció Milei durante el discurso en Corrientes donde también habló sobre las inversiones.

“Cuando anuncien un proyecto minero, quiero que sepan que esa medalla se la cargan dos personas, el canciller y la secretaria General de la Presidencia”, agregó. “Argentina tiene chances de abastecer al mundo en su demanda de energía y su demanda de alimentos”.

“Están las posibilidades de entrar en un nuevo siglo de oro y nos volvamos a convertir en potencia mundial”, auguró. Milei aludió a las posibilidades de desarrollo en la minería y sostuvo que Argentina está "subutilizando la Cordillera de los Andes”.

"Tengo mis serias dudas de que el creador haya dado todo el cobre a los chilenos y nada a nosotros", y dijo que “tenemos el potencial de crear un millón de puestos de trabajo... por eso es tan importante la ley de los periglaciares”.

“Los ambientalistas, que prefieren que uno se muera de hambre pero no tocar nada, lo que permite es devolverle el federalismo a las provincias y que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar y eso va a ser u avance en cuanto a la minería. La idea original es del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo", explicó.