Los bonos argentinos suben y el riesgo país se ubica debajo de los 600 puntos

El inicio de la semana evidencia un repunte notable en los bonos Globales emitidos bajo la Ley de Nueva York , acompañado de una disminución del riesgo país de Argentina , que en las primeras operaciones se ubica en 596 puntos básicos , luego de haber finalizado el viernes pasado en 636.

Después de las 10 de la mañana, los precios muestran un avance constante de los títulos soberanos en dólares , reflejando la respuesta favorable de los mercados ante los recientes acontecimientos políticos del ciclo electoral .

Según los datos disponibles, el Global 29 registra un aumento del 1,39% , cotizando a 87,48 dólares , mientras que el Global 30 sube 1,58% , ubicándose en 83,56 dólares . Por su parte, el Global 38 gana 1,63% y alcanza los 75,86 dólares , y el Global 35 avanza 1,48% , llegando a 72,53 dólares . El Global 46 se incrementa 1,54% , situándose en 70,70 dólares , y el Global 41 mejora 1,60% , tocando los 67,51 dólares .

Este repunte generalizado contribuye a la reducción de la prima de riesgo y fortalece las expectativas respecto a posibles acciones oficiales sobre la deuda y las reservas .

Los días posteriores a los comicios legislativos provocaron un ajuste en las carteras de los inversores. El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó ante operadores y fondos en Nueva York que el gobierno nacional planea reanudar la recompra de bonos y agilizar la acumulación de reservas internacionales del Banco Central, aun con el peso operando dentro del sistema de bandas cambiarias. Esta estrategia refuerza la confianza en la estabilidad y mantiene como prioridad la consolidación de los recursos del Estado.

Los valores de la deuda nacional mantienen el impulso protagonizado por la reacción posterior a las últimas elecciones.

Desde la perspectiva de asesores financieros privados, el Grupo SBS califica la situación actual como una ventana propicia para incrementar la liquidez en la economía y aliviar la presión monetaria: “El veredicto positivo del mercado respecto del resultado electoral impulsó la demanda de pesos y, dado el bajo nivel de monetización de la economía, creemos que hay espacio para remonetizar y aflojar el apretón monetario”.

Expectativas de estabilidad y reformas estructurales

Este contexto de mayor estabilidad fomenta expectativas respecto a posibles reformas estructurales. En ese sentido, Delphos Investment señala: “El camino hacia el crecimiento económico en Argentina parece finalmente despejado.

La combinación de orden macroeconómico, giro político hacia los consensos y una nueva composición legislativa favorable a las reformas estructurales configura un escenario inédito de estabilidad y proyección”. Para la sociedad de bolsa Cohen, el mercado local atraviesa una fase de menor volatilidad, con ajuste en tasas y un tipo de cambio que se sostiene firme.

El progreso en los bonos Globales impulsa el recorte del riesgo país hasta los 596 puntos durante la apertura del lunes.

Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre la vigencia y continuidad del régimen de bandas cambiarias. Según Delphos Investment, “el mercado continúa escéptico respecto de la permanencia del régimen de bandas cambiarias y esto se observa en los ‘MEP breakeven’. Creemos que este desalineamiento entre precios de mercado con el régimen vigente ofrece una buena oportunidad para posiciones largas en pesos”, según señalan distintos analistas.

Por su parte, Max Capital señala a las bandas como el principal factor de preocupación para los inversores, ante el riesgo de posibles intervenciones si la moneda alcanza el límite superior de la banda, mientras la gestión estatal busca incrementar las reservas netas. Desde Portfolio Personal Inversiones se describe un escenario de “equilibrio” mantenido, con participación mínima del sector público.

Según esa consultora, el gobierno argentino apunta a un ingreso significativo de capitales con el objetivo de aumentar reservas sin superar el límite superior de la banda cambiaria, lo que exige una reactivación de la demanda de dinero. Los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional implican sumar 8.500 millones de dólares antes de fin de año y 12.700 millones hacia junio de 2026.

Por su parte, el economista Salvador di Stefano subraya que, durante noviembre y diciembre, las tasas de interés deberían disminuir de manera notable para estimular el consumo y el crédito en el mercado local. A la vez, se observa con atención la coordinación oficial con Estados Unidos, dado su posible apoyo en la recompra de deuda y las consecuencias que esto podría tener sobre el financiamiento externo de Argentina.

Mercado bursátil y desempeño de activos argentinos

El avance de los bonos Globales se registra junto a una reducción de la brecha cambiaria, según el informe de Wise Capital. Esta firma de inversión destaca que el flujo de divisas y el entorno internacional aportan mayor previsibilidad, mientras que las intervenciones del Banco Central y la menor demanda de cobertura ayudaron a mantener los spreads cambiarios en los niveles más bajos de los últimos meses.

El escenario de mayor estabilidad incentiva proyecciones sobre reformas estructurales.

Por su parte, desde la Fundación Mediterránea, Jorge Vasconcelos señala que el firme respaldo electoral y el apoyo diplomático de Estados Unidos despejan parcialmente el panorama, aunque enfatiza que el proceso recién comienza. En la bolsa, con el Merval en tendencia ascendente, Alexander Londoño (ActivTrades) apunta que los retrocesos recientes podrían atraer nuevos compradores, allanando el camino hacia niveles máximos históricos.

Finalmente, Balanz Capital advierte que las acciones argentinas todavía no recuperaron los récords anuales, en contraste con los bonos soberanos y corporativos, que muestran rendimientos positivos.