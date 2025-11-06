Quiénes reciben los mini bonos de hasta $40.000 de ANSES en noviembre 2025

Con el cronograma de pagos de noviembre ya definido , los jubilados que perciben la mínima contarán este mes con bonos adicionales . Estos refuerzos se suman al ajuste en los haberes que la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) aplicó para distintos grupos de beneficiarios.

Economía. ANSES: ¿De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en noviembre?

Economía. ANSES: cuánto se cobrará la AUH en noviembre de 2025

Al mismo tiempo, la Anses sigue con la liquidación de noviembre , que abarca el aumento correspondiente junto con los montos extra d irigidos a quienes reciben programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

Con el ajuste del 2,1% , el haber mínimo de jubilación pasará de $326.298,38 a $333.150,65 . Si se mantiene el bono de refuerzo de $70.000 , el ingreso total de quienes perciben la mínima alcanzará los $403.150,65 .

Conocé el monto de la AUH que se percibirá desde el mes que viene.

AUH ANSES: cuánto se cobrará en noviembre de 2025.

El Gobierno planea sostener este refuerzo durante noviembre para los jubilados de haberes mínimos, mientras los aumentos por movilidad estabilizan el poder adquisitivo .

AUH Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025

Por su parte, los beneficiarios con haberes superiores recibirán un incremento proporcional, también del 2,1%, de acuerdo con los nuevos valores difundidos por la Anses.

El ajuste incluye además a quienes perciben la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o invalidez.

ANSES actualizó las asignaciones. ANSES actualizó las asignaciones.

Quiénes reciben el refuerzo de la Anses

El bono de $70.000 se paga a:

Jubilados que cobran la mínima

Beneficiarios de PUAM

Pensiones No Contributivas

Madres de 7 hijos con PNC

La acreditación es automática y se deposita junto con el haber mensual sin necesidad de trámites.

Para tener en cuenta Nuevos montos de ANSES para AUH y Tarjeta Alimentar en abril 2025: los detalles.

Bono para jubilados en noviembre de la Anses

El Ejecutivo continuará abonando de manera mensual el bono de $70.000, destinado a aumentar los ingresos de jubilados y pensionados con haberes más reducidos. Este refuerzo económico seguirá vigente durante noviembre de 2025, sin modificaciones en el monto.

Con el incremento del haber mínimo, también se actualiza el umbral de ingresos requerido para poder acceder al bono otorgado por la Anses:

Cobran un bono de $70.000 : Los jubilados y pensionados que perciban hasta un haber mínimo jubilatorio, equivalente a $333.150. Con el bono, el ingreso total asciende a $403.150.

: Los jubilados y pensionados que perciban hasta un haber mínimo jubilatorio, equivalente a $333.150. Con el bono, el ingreso total asciende a $403.150. Cobran un bono variable de menor valor : Los jubilados y pensionados con haberes entre $333.150 y $403.150 recibirán un monto diferencial hasta alcanzar el total de $403.150. Si cobrás $353.150, el bono será de $50.000.

: Los jubilados y pensionados con haberes entre $333.150 y $403.150 recibirán un monto diferencial hasta alcanzar el total de $403.150. Si cobrás $353.150, el bono será de $50.000. No cobran bono: Los jubilados que superen los $403.150 no recibirán el refuerzo.

El organismo oficializó las fechas de cobro. Cuándo cobro mi jubilación de ANSES en agosto 2025 según el último número del DNI.

Fechas de cobro de noviembre para jubilados Anses

A continuación, las fechas confirmadas para noviembre.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

DNI terminados en 0: 10/11

DNI terminados en 1: 11/11

DNI terminados en 2: 12/11

DNI terminados en 3: 13/11

DNI terminados en 4: 14/11

DNI terminados en 5: 17/11

DNI terminados en 6: 18/11

DNI terminados en 7: 19/11

DNI terminados en 8 y 9: 20/11

ANSES confirmó el calendario de pagos de AUH y AUE.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo