jueves 06 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 - 12:54
Economía.

Quiénes reciben los mini bonos de hasta $40.000 de ANSES en noviembre 2025

Ciertos jubilados que cobran a través de la Anses percibirán un bono adicional durante el mes de noviembre. Revisá si te corresponde.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Quiénes reciben $40.000 extra este mes.

Quiénes reciben $40.000 extra este mes.

Con el cronograma de pagos de noviembre ya definido, los jubilados que perciben la mínima contarán este mes con bonos adicionales. Estos refuerzos se suman al ajuste en los haberes que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicó para distintos grupos de beneficiarios.

Al mismo tiempo, la Anses sigue con la liquidación de noviembre, que abarca el aumento correspondiente junto con los montos extra dirigidos a quienes reciben programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Cuánto cobran los jubilados en noviembre 2025

Con el ajuste del 2,1%, el haber mínimo de jubilación pasará de $326.298,38 a $333.150,65. Si se mantiene el bono de refuerzo de $70.000, el ingreso total de quienes perciben la mínima alcanzará los $403.150,65.

El Gobierno planea sostener este refuerzo durante noviembre para los jubilados de haberes mínimos, mientras los aumentos por movilidad estabilizan el poder adquisitivo.

Por su parte, los beneficiarios con haberes superiores recibirán un incremento proporcional, también del 2,1%, de acuerdo con los nuevos valores difundidos por la Anses.

El ajuste incluye además a quienes perciben la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o invalidez.

Quiénes reciben el refuerzo de la Anses

El bono de $70.000 se paga a:

  • Jubilados que cobran la mínima
  • Beneficiarios de PUAM
  • Pensiones No Contributivas
  • Madres de 7 hijos con PNC

La acreditación es automática y se deposita junto con el haber mensual sin necesidad de trámites.

Bono para jubilados en noviembre de la Anses

El Ejecutivo continuará abonando de manera mensual el bono de $70.000, destinado a aumentar los ingresos de jubilados y pensionados con haberes más reducidos. Este refuerzo económico seguirá vigente durante noviembre de 2025, sin modificaciones en el monto.

Con el incremento del haber mínimo, también se actualiza el umbral de ingresos requerido para poder acceder al bono otorgado por la Anses:

  • Cobran un bono de $70.000: Los jubilados y pensionados que perciban hasta un haber mínimo jubilatorio, equivalente a $333.150. Con el bono, el ingreso total asciende a $403.150.
  • Cobran un bono variable de menor valor: Los jubilados y pensionados con haberes entre $333.150 y $403.150 recibirán un monto diferencial hasta alcanzar el total de $403.150. Si cobrás $353.150, el bono será de $50.000.
  • No cobran bono: Los jubilados que superen los $403.150 no recibirán el refuerzo.
Fechas de cobro de noviembre para jubilados Anses

A continuación, las fechas confirmadas para noviembre.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 10/11
  • DNI terminados en 1: 11/11
  • DNI terminados en 2: 12/11
  • DNI terminados en 3: 13/11
  • DNI terminados en 4: 14/11
  • DNI terminados en 5: 17/11
  • DNI terminados en 6: 18/11
  • DNI terminados en 7: 19/11
  • DNI terminados en 8 y 9: 20/11
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 20/11
  • DNI terminados en 2 y 3: 25/11
  • DNI terminados en 4 y 5: 26/11
  • DNI terminados en 6 y 7: 27/11
  • DNI terminados en 8 y 9: 28/11

