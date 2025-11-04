Bitcoin cayó a su nivel más bajo en cuatro meses y crece el temor en los mercados

El precio del Bitcoin registró este martes una fuerte caída y tocó su nivel más bajo en los últimos cuatro meses , al ubicarse en torno a los USD 103.539 . La baja, que arrastró al resto del mercado de criptomonedas, responde a una combinación de factores financieros y técnicos que generaron un clima de “miedo extremo” entre los inversores.

Salud. Uno de cada diez niños en el mundo vive con obesidad: cuál es la principal causa

Según los analistas, uno de los principales motivos fue la liquidación masiva de posiciones apalancadas en el mercado de futuros , que superó los USD 1.000 millones en pocas horas. Estas operaciones amplificaron la presión vendedora y aceleraron la caída del precio.

Otro elemento clave fue la salida de capitales de los fondos cotizados (ETFs) vinculados a Bitcoin y a otras criptomonedas, un indicio del enfriamiento en la demanda institucional. A esto se sumó un contexto global adverso, con tasas de interés elevadas, volatilidad en los mercados tradicionales y una renovada preferencia por activos considerados más seguros.

El derrumbe del Bitcoin también afectó a otras monedas digitales como Ethereum y Solana, que mostraron retrocesos de entre 7 % y 10 %. Para los analistas, la criptomoneda enfrenta ahora una zona técnica crítica: si no logra sostenerse por encima de los USD 100.000, podría profundizar su tendencia bajista.

A nivel global, los expertos destacan que esta caída refleja la alta sensibilidad del mercado cripto frente a las condiciones financieras internacionales. En ese contexto, recomiendan prudencia a los pequeños inversores y recuerdan que las criptomonedas siguen siendo activos de alto riesgo y gran volatilidad.