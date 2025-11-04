martes 04 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de noviembre de 2025 - 21:26
Mercado.

Bitcoin cayó a su nivel más bajo en cuatro meses y crece el temor en los mercados

La criptomoneda más importante del mundo descendió hasta los USD 103.539, en medio de un clima de “miedo extremo” entre los inversores.

Federico Franco
Por  Federico Franco
El Bitcoin (Foto ilustrativa)

El Bitcoin (Foto ilustrativa)

Lee además
uno de cada diez ninos en el mundo vive con obesidad: cual es la principal causa
Salud.

Uno de cada diez niños en el mundo vive con obesidad: cuál es la principal causa
Murió Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos clave en la invasión a Irak.
Mundo.

Murió el ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney

Según los analistas, uno de los principales motivos fue la liquidación masiva de posiciones apalancadas en el mercado de futuros, que superó los USD 1.000 millones en pocas horas. Estas operaciones amplificaron la presión vendedora y aceleraron la caída del precio.

El Bitcoin superó los US$98.000 este 21 de noviembre.
Bitcoin.

Bitcoin.

Otro elemento clave fue la salida de capitales de los fondos cotizados (ETFs) vinculados a Bitcoin y a otras criptomonedas, un indicio del enfriamiento en la demanda institucional. A esto se sumó un contexto global adverso, con tasas de interés elevadas, volatilidad en los mercados tradicionales y una renovada preferencia por activos considerados más seguros.

El derrumbe del Bitcoin también afectó a otras monedas digitales como Ethereum y Solana, que mostraron retrocesos de entre 7 % y 10 %. Para los analistas, la criptomoneda enfrenta ahora una zona técnica crítica: si no logra sostenerse por encima de los USD 100.000, podría profundizar su tendencia bajista.

A nivel global, los expertos destacan que esta caída refleja la alta sensibilidad del mercado cripto frente a las condiciones financieras internacionales. En ese contexto, recomiendan prudencia a los pequeños inversores y recuerdan que las criptomonedas siguen siendo activos de alto riesgo y gran volatilidad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Uno de cada diez niños en el mundo vive con obesidad: cuál es la principal causa

Murió el ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney

Zofri en llamas: suspenden clases y cierran galpones tras grave incendio en Iquique

Día Mundial del Sandwich: la inteligencia artificial dijo cuál es el mejor de Argentina

Impactante ataque en un tren de Londres: hay 10 apuñalados y dos detenidos

Lo que se lee ahora
uno de cada diez ninos en el mundo vive con obesidad: cual es la principal causa
Salud.

Uno de cada diez niños en el mundo vive con obesidad: cuál es la principal causa

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Podría haber actividad electríca en las siguientes jornadas. video
Tiempo.

Prepará el paraguas: pronostican lluvias para varios días en Jujuy

El Gobierno Nacional citó al consejo para definir la suba del salario mínimo
Reunión.

El Gobierno Nacional citó al consejo para definir la suba del salario mínimo

Lucía Echazú, la bailarina jujeña que brilla junto a Tini Stoessel video
Video.

Quién es Lucía Echazú, la bailarina jujeña que brilla junto a Tini Stoessel

Loteo Bárcena:rescataron a una bebé durante un violento disturbio familiar 
Operativo.

Loteo Bárcena: rescataron a una bebé durante un violento disturbio familiar

Hospital de Abra Pampa video
Policiales.

Robó una bicicleta en el hospital de Abra Pampa y quedó registrado por las cámaras

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel