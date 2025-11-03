Zofri en llamas: suspenden clases y cierran galpones tras grave incendio en Iquique

Incendio de gran escala afecta a los galpones del sector ZOFRI en Iquique Incendio de gran escala afecta a los galpones del sector ZOFRI en Iquique

Un incendio de gran magnitud afecta desde la noche del sábado a la Zona Franca de Iquique (Zofri), en el norte de Chile. Las llamas, que comenzaron alrededor de las 21 horas, se extendieron rápidamente por el sector industrial del recinto amurallado, destruyendo al menos seis galpones y generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Zofri en Iquique Incendio sin control afecta a la Zofri en Iquique Más de quince horas después del inicio del siniestro, Bomberos de Iquique, junto a voluntarios de Alto Hospicio y Pozo Almonte, continúan trabajando para controlar el fuego. A las labores se sumaron camiones aljibes municipales y equipos de la propia Zofri, además del apoyo de las Fuerzas Armadas. Hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales, aunque los daños materiales son considerables.

La directora regional del Senapred, Patricia Montenegro, informó que el incendio sigue bajo monitoreo permanente y que se mantiene la coordinación entre los distintos organismos de emergencia. “Se refuerza el trabajo conjunto para apoyar a Bomberos y evitar la propagación del fuego”, señaló.

ZOFRI Incendio de gran escala afecta a los galpones del sector ZOFRI en Iquique Cuáles son los galpones más afectados en el incendio en la Zofri Los galpones más afectados pertenecen a la manzana 23 del Barrio Industrial, donde se almacenaban principalmente neumáticos y productos de caucho, materiales altamente combustibles que han dificultado las labores de extinción. El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Iquique, Marcelo Zúñiga, solicitó apoyo logístico y recursos adicionales para enfrentar la emergencia. “Con agua y sándwiches no apagamos un incendio de esta magnitud; necesitamos equipamiento adecuado”, expresó.

image Suspendieron actividades educativas y deportivas en la zona Debido a la gran cantidad de humo, la Seremi de Educación de Tarapacá suspendió las actividades físicas y presenciales en establecimientos cercanos, tanto en Iquique como en el sector El Boro de Alto Hospicio. La medida regirá desde este lunes 3 de noviembre para todos los niveles educativos, como medida preventiva frente a la contaminación ambiental. Por su parte, la administración de Zofri S.A. informó que el mall principal continuará funcionando con normalidad, pero el Recinto Amurallado II permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, por riesgo estructural y razones de seguridad. Se están evaluando las pérdidas económicas, que podrían ser millonarias. El incendio en la Zofri mantiene la preocupación de miles de comerciantes y turistas de la región, especialmente de argentinos del norte y jujeños que suelen viajar a Iquique para realizar compras. Las autoridades locales trabajan para restablecer la normalidad lo antes posible y determinar las causas del siniestro, que aún se investigan.

