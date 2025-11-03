lunes 03 de noviembre de 2025

3 de noviembre de 2025 - 07:08
Imperdible.

Día Mundial del Sandwich: la inteligencia artificial dijo cuál es el mejor de Argentina

Para celebrar el Día Mundial del Sandwich este 3 de noviembre, la inteligencia artificial confirmó cuál es el mejor sandwich de la Argentina. Mirá el top 3.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
sandwitch

Cada 3 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Sandwich. A través de una mirada rigurosa, la inteligencia artificial anunció cuál es el mejor Sandwich de la Argentina. El ranking se basa en la plataforma Taste Atlas, que recopila valoraciones de usuarios, recetas e historia gastronómica.

Ranking de los tres mejores Sandwich de la Argentina

Mejor sándwich de Argentina: el de lomo o conocido como "lomito"

En el ranking mundial de sándwiches de Taste Atlas, el sándwich de lomo argentino se posicionó en el puesto 11 y obtuvo una puntuación de aproximadamente 4,4 sobre 5. Esta valoración lo coloca como la preparación argentina mejor ubicada entre los sándwiches del mundo.

Sus ingredientes: rebanadas finas de lomo de res, pan tipo pebete o francés, lechuga, tomate, cebolla, mayonesa, chimichurri, y en muchas versiones jamón, queso y huevo frito. Este cúmulo de ingredientes le da contundencia, sabor, abundancia y una identidad local muy marcada.

image

Puesto 2: Choripán

Esta preparación ocupó el puesto 23° con una puntuación de 4,3 sobre 5. El choripán es un símbolo de la comida callejera argentina, de los asados, del encuentro entre amigos, familia y hasta incluso eventos sociales.

Su fuerza está en la simpleza, en la calidad del chorizo, en el pan crujiente y el acompañamiento como el chimichurri, que remite a la identidad nacional.

image

Puesto 3: sándwich de milanesa

El sándwich de milanesa en el ranking aparece en puesto 31°, con 4,3 estrellas. Tiene un fuerte arraigo regional (por ejemplo en Tucumán) y se destaca por su carácter abundante, versátil: puede incluir jamón, queso, huevo frito, etc.

Sandwich de milanesa

Día mundial del sándwich: ¿Por qué se celebra el 3 de noviembre?

Cada 3 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Sándwich en coincidencia con la fecha de nacimiento del inglés John Montagu IV, conde de Sándwich, a quien le gustaba comer sin ensuciarse los dedos mientras jugaba a las cartas. Por este motivo comenzó a poner un trozo de carne entre dos rebanadas y degustarlo sin parar de jugar.

Historia del sándwich

En cuanto a lo que se sabe del creador de esta comida elegida a nivel mundial. John Montagu (1718-1792) era un hombre importante en su época. Fue educado en los mejores colegios, ocupó cargos importantes como embajador plenipotenciario, primer lord del Almirantazgo, lord Justicia, vicetesorero adjunto de Irlanda, pero lo cierto es que su nombre no se recuerda por sus méritos.

La fama le llegó con el descubrimiento de James Cook de un archipiélago en el Atlántico al que puso el nombre de Islas Sandwich, en honor al conde que había costeado los gastos de la expedición. Hoy se conocen como Hawái, pero aún mantienen su denominación las islas Sandwich del Sur, a las que se les agregó “del Sur”, para distinguirlas de las primeras “islas Sándwich”.

conde Sandwich

Sin embargo, el aporte de Montagu que ha pasado a la historia popular es la de un sencillo sándwich hecho con dos rebanadas de pan de molde entre las que se coloca jamón, queso, vegetales u otros alimentos. Así define sándwich la Real Academia de la Lengua, que no admitió su grafía hasta 1927.

No está claro si el famoso sándwich lo inventó él, o su cocinero, que tuvo que idear una comida con la que el conde no se manchara las manos mientras jugaba a las cartas porque este era un jugador empedernido que podía pasar días y noches sin apartarse de la mesa de juego.

