El Senado comienza a debatir la reforma laboral

Este martes comienza a activarse la estrategia del presidente Javier Milei para las sesiones extraordinarias del Congreso , con un encuentro determinante en el Senado que permitirá ordenar el calendario de trabajo de la reforma laboral y evaluar la posibilidad de que el oficialismo obtenga una media sanción antes de que termine el año.

En paralelo, en la Cámara de Diputados el objetivo es avanzar con la firma del dictamen que habilite el debate del Presupuesto 2026 en el recinto. Desde las 11 está prevista la reunión de Labor Parlamentaria en la Cámara Alta , instancia en la que se definirá el esquema de tratamiento de la reforma laboral . Con ese paso cumplido, el proyecto podría comenzar a discutirse en comisión durante el miércoles y el jueves .

Sin embargo, más allá de la voluntad oficial de avanzar con un procedimiento rápido , la Casa Rosada deberá sostener el diálogo político para reunir los apoyos necesarios que permitan aprobar en primera instancia la reforma.

Milei fijó como tope para esta etapa de las sesiones extraordinarias el martes 30 de diciembre . La labor parlamentaria se reanudará hacia fines de enero , aunque en el oficialismo buscan imprimir la mayor velocidad posible al debate del paquete legislativo impulsado por el Ejecutivo , con el Presupuesto y la reforma laboral como ejes centrales , por delante de iniciativas como Inocencia Fiscal —también conocida como “ dólar colchón ”— o el proyecto que apunta a consagrar el equilibrio fiscal como política permanente del Estado .

Javier Milei firmó el proyecto de Reforma Laboral en Aeroparque.

Como paso inicial, el oficialismo deberá sumar el respaldo de los mandatarios provinciales con perfil negociador. Aunque en las últimas semanas hubo gestos de acercamiento hacia la Casa Rosada, la mayoría de los gobernadores plantea como condición prioritaria la sanción del Presupuesto 2026 antes de avanzar en el debate sobre los cambios al régimen laboral.

“Ellos quieren tener presupuesto”, que significa previsibilidad y seguridad. “Para las provincias es lo más importante”, indicaron desde el entorno de uno de los gobernadores. Y agregaron: “Ya fueron dos años de estar sin Presupuesto y todo sería mejor con uno aprobado”.

En ese escenario, la ex titular de Seguridad, Patricia Bullrich, asumirá un rol protagónico al liderar la estrategia desde su lugar como jefa del bloque de senadores y, además, al quedar al frente de la Comisión de Trabajo, de acuerdo con lo señalado por fuentes de LLA.

Sturzenegger es uno de los funcionarios designados para defender la reforma laboral.

Qué necesita el Gobierno para aprobar la reforma laboral

De todos modos, para avanzar con el dictamen favorable a la reforma laboral dentro de los tiempos previstos, deberá asegurarse el respaldo de al menos nueve de los diecisiete integrantes de ese cuerpo, una mayoría considerada “amigable”.

Ese eje marcará el encuentro convocado para este martes, del que también participarán José Mayans y Juliana di Tullio, referentes de los espacios que integran el bloque peronista-kirchnerista de Unión por la Patria.

En caso de que exista consenso respecto de la distribución de bancas entre los distintos sectores, la discusión sobre los cambios al sistema electoral comenzará al día siguiente.

Nuevo borrador de la reforma laboral.

Si bien Unión por la Patria, en su condición de interbloque, constituye la principal minoría de la Cámara y podría exigir una mayor representación en la comisión, el escenario se modifica al analizar bloque por bloque: allí La Libertad Avanza aparece con ventaja y, además, contaría —al menos— con el acompañamiento de la UCR y el PRO para inclinar la balanza en una eventual disputa.