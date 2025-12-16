martes 16 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de diciembre de 2025 - 12:36
Política.

El Senado comienza a debatir la reforma laboral

La reunión será clave para definir el cronograma del debate legislativo, con la intención del oficialismo de sancionar la norma antes de que finalice el año.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Arranca en el Senado el debate por la reforma laboral. &nbsp;

Arranca en el Senado el debate por la reforma laboral.

 

Este martes comienza a activarse la estrategia del presidente Javier Milei para las sesiones extraordinarias del Congreso, con un encuentro determinante en el Senado que permitirá ordenar el calendario de trabajo de la reforma laboral y evaluar la posibilidad de que el oficialismo obtenga una media sanción antes de que termine el año.

Lee además
La CGT anunció que se movilizará el jueves 18 de diciembre.
Política.

La CGT confirmó una movilización contra la reforma laboral para el 18 de diciembre
Cómo funcionará el fondo para despidos y el poder que pierden los sindicatos.
Política.

Reforma laboral: así será el fondo para despidos y por qué pierden los sindicatos

En paralelo, en la Cámara de Diputados el objetivo es avanzar con la firma del dictamen que habilite el debate del Presupuesto 2026 en el recinto. Desde las 11 está prevista la reunión de Labor Parlamentaria en la Cámara Alta, instancia en la que se definirá el esquema de tratamiento de la reforma laboral. Con ese paso cumplido, el proyecto podría comenzar a discutirse en comisión durante el miércoles y el jueves.

Reforma laboral.

El presidente espera un procedimiento rápido sin perder el diálogo

Sin embargo, más allá de la voluntad oficial de avanzar con un procedimiento rápido, la Casa Rosada deberá sostener el diálogo político para reunir los apoyos necesarios que permitan aprobar en primera instancia la reforma.

Milei fijó como tope para esta etapa de las sesiones extraordinarias el martes 30 de diciembre. La labor parlamentaria se reanudará hacia fines de enero, aunque en el oficialismo buscan imprimir la mayor velocidad posible al debate del paquete legislativo impulsado por el Ejecutivo, con el Presupuesto y la reforma laboral como ejes centrales, por delante de iniciativas como Inocencia Fiscal —también conocida como “dólar colchón”— o el proyecto que apunta a consagrar el equilibrio fiscal como política permanente del Estado.

Javier Milei firmó el proyecto de Reforma Laboral en Aeroparque.

Como paso inicial, el oficialismo deberá sumar el respaldo de los mandatarios provinciales con perfil negociador. Aunque en las últimas semanas hubo gestos de acercamiento hacia la Casa Rosada, la mayoría de los gobernadores plantea como condición prioritaria la sanción del Presupuesto 2026 antes de avanzar en el debate sobre los cambios al régimen laboral.

Ellos quieren tener presupuesto”, que significa previsibilidad y seguridad. “Para las provincias es lo más importante”, indicaron desde el entorno de uno de los gobernadores. Y agregaron: “Ya fueron dos años de estar sin Presupuesto y todo sería mejor con uno aprobado”.

En ese escenario, la ex titular de Seguridad, Patricia Bullrich, asumirá un rol protagónico al liderar la estrategia desde su lugar como jefa del bloque de senadores y, además, al quedar al frente de la Comisión de Trabajo, de acuerdo con lo señalado por fuentes de LLA.

Sturzenegger es uno de los funcionarios designados para defender la reforma laboral.

Qué necesita el Gobierno para aprobar la reforma laboral

De todos modos, para avanzar con el dictamen favorable a la reforma laboral dentro de los tiempos previstos, deberá asegurarse el respaldo de al menos nueve de los diecisiete integrantes de ese cuerpo, una mayoría considerada “amigable”.

Ese eje marcará el encuentro convocado para este martes, del que también participarán José Mayans y Juliana di Tullio, referentes de los espacios que integran el bloque peronista-kirchnerista de Unión por la Patria.

En caso de que exista consenso respecto de la distribución de bancas entre los distintos sectores, la discusión sobre los cambios al sistema electoral comenzará al día siguiente.

Nuevo borrador de la reforma laboral.

Si bien Unión por la Patria, en su condición de interbloque, constituye la principal minoría de la Cámara y podría exigir una mayor representación en la comisión, el escenario se modifica al analizar bloque por bloque: allí La Libertad Avanza aparece con ventaja y, además, contaría —al menos— con el acompañamiento de la UCR y el PRO para inclinar la balanza en una eventual disputa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La CGT confirmó una movilización contra la reforma laboral para el 18 de diciembre

Reforma laboral: así será el fondo para despidos y por qué pierden los sindicatos

Semana crucial en el Congreso: buscarán aprobar el Presupuesto 2026 y dar lugar a la reforma laboral

La CGT marchará el jueves 18 de diciembre contra la reforma laboral

La reforma laboral autoriza el pago de sueldos por billeteras virtuales

Lo que se lee ahora
Piden investigar un entramado empresarial diseñado para ocultar el verdadero origen del dinero.  
Política.

El abogado Gregorio Dalbón denunció a Patricia Bullrich y su hijo por presunto lavado

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Juan Vanega fue asesinado en en barrio Tupac Amaru de Alto Comedero. video
Relato.

El video de Juan Vanega antes de ser asesinado que conmueve a Jujuy

Velorio de Juan Vanega. video
Alto Comedero.

Dolor y despedida a Juan Vanega: "Mi hijo era un chico sano, no era de pelear"

Terrible choque en Ruta Nacional 9: un muerto y más de 20 heridos
Jujuy.

Terrible choque en Ruta Nacional 9: un muerto y más de 20 heridos

Se paga el aguinaldo en Jujuy.
Atención.

Quiénes cobran el aguinaldo este martes en Jujuy: todo el cronograma

Gerardo Morales y Carlos Sadir  video
Aniversario.

Gerardo Morales y Carlos Sadir: "Un proyecto que generó grandes transformaciones para Jujuy"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel