Semana crucial en el Congreso: buscarán aprobar el Presupuesto 2026 y dar lugar a la reforma laboral

La etapa de rumores llegó a su fin y el Congreso se prepara para afrontar días de máxima intensidad en sesiones extraordinarias . Con un cronograma ajustado y repleto de desafíos, el Gobierno libertario apunta a emitir dictamen y lograr la aprobación del Presupuesto 2026 en Diputados en un plazo de 72 a 96 horas .

En paralelo, el Senado abriría el miércoles el debate sobre la reforma laboral . Allí, Patricia Bullrich aspira a que el proyecto avance con rapidez y pueda contar con un despacho firmado antes de que termine la semana.

Esto supone, como piso, que el oficialismo deba actuar con una coordinación casi milimétrica entre sus propias filas y los bloques aliados , aun cuando persisten desajustes internos que dificultan ese engranaje perfecto.

El presidente Javier Milei y la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich durante una anterior presentación del proyecto de Código Penal.

Dentro del paquete de iniciativas enviado por el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias —previstas del 10 al 30 de diciembre —, el Presupuesto es el proyecto con mayores probabilidades de convertirse en ley antes de fin de año . El proceso se desarrolla en un contexto de negociaciones permanentes entre la Casa Rosada y los gobernadores .

Si bien La Libertad Avanza incrementó de manera significativa su presencia en el Congreso tras las elecciones de octubre, sigue sin contar con quórum propio ni mayorías absolutas en Diputados ni en el Senado. A eso se suma la ausencia de gobernadores alineados al espacio, un dato nada menor.

Ratificado como el canal exclusivo de diálogo con Karina y Javier Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (La Rioja), dejó cerrada la estrategia de distribución de espacios en las comisiones que tendrán protagonismo durante el actual ciclo de sesiones extraordinarias.

El diputado libertario Alberto Benegas Lynch será ratificado hoy como presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

Este mismo lunes quedarán formalmente conformadas Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda: la primera, integrada por 16 miembros, tratará el proyecto de “inocencia fiscal”; la segunda, con 17 integrantes, abordará el Presupuesto. En ambos casos, las conducciones permanecerán bajo control de La Libertad Avanza, con Laura Rodríguez Machado (Córdoba) y Alberto Benegas Lynch (Buenos Aires) al frente.

Superada esa instancia y con la posibilidad de reunir los votos necesarios junto a bloques aliados, el debate del Presupuesto 2026 avanzaría el martes con la intención de firmar dictamen y llevar la iniciativa al recinto al día siguiente, o eventualmente el jueves. La premura responde a un objetivo claro: remitir el texto cuanto antes al Senado, donde buscarían emitir dictamen el viernes y dejar la ley a un paso de su aprobación definitiva, prevista para el sábado 27 o el lunes 29.

El Senado se organiza y la reforma laboral entra en escena

A la espera de ese texto, el Senado llevará adelante mañana, desde las 11, un encuentro de Labor Parlamentaria en el que los referentes de cada bancada resolverán el rumbo que seguirá la reforma laboral. Antes de avanzar, deberán acordar la asignación de los lugares en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, un reparto que buscará evitar conflictos o tensiones innecesarias.

El Congreso de la Nación.

En ese escenario, La Libertad Avanza deberá observar con lupa el comportamiento de los posibles aliados por fuera de su bloque. A eso se suma un dato ya anticipado por la oposición: la presentación de no menos de un centenar de solicitudes para exponer, una estrategia prevista desde el inicio.

El debate institucional comenzará el miércoles. Patricia Bullrich apunta a lograr un despacho el viernes —una meta compleja, aunque alcanzable— y llevar el tema al recinto los días 27 o 29, en paralelo con el tratamiento del Presupuesto 2026. A la par, quedará bajo observación el avance del proyecto de inocencia fiscal, una iniciativa clave para el Gobierno de Javier Milei, donde también están en juego recursos en dólares.

En ese marco, la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado volvió a insistir ayer en la urgencia de modificar la legislación laboral y lo ilustró con el caso de un comercio de indumentaria infantil en Junín, que afronta una demanda laboral por 200 millones de pesos.

Javier Milei firmó el proyecto de Reforma Laboral en Aeroparque.

Tensiones internas y maniobras que amenazan con dilatar el debate

“No para los que laburan. No para los que, con esfuerzo, dan trabajo todos los días. Hoy, esta pyme familiar está embargada, parada y fundida. ¿Quién va a invertir y generar empleo con este nivel de locura?”, sentenció.

Y agregó: “A los dueños, víctimas de jueces y abogados caranchos, los voy a invitar a contar su historia para que se conozca lo que están viviendo y se vea con claridad: quiénes quieren soluciones; o quiénes prefieren que las pymes se fundan y todos los trabajadores de ese negocios pierdan su trabajo”.

Martín Menem, Patricia Bullrich, Gabriel Bornoroni y, de espaldas, Karina Milei.

Cuanto mayor sea la cantidad de oradores, más extensas y pesadas resultarán las reuniones conjuntas de comisión. Incluso dentro del bloque oficialista hay sectores que prefieren estirar los tiempos y que la ex titular de Seguridad no logre su objetivo. Se trata de disputas puertas adentro ya habituales, en las que se invierte más esfuerzo que en el respaldo efectivo al Ejecutivo.